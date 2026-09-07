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Σερβία: Την διάλυση της βουλής ζήτησε η κυβέρνηση - Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές

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Σερβία: Την διάλυση της βουλής ζήτησε η κυβέρνηση - Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές
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Σε έκτακτη συνεδρίαση της σερβικής κυβέρνησης ο πρωθυπουργός Τζούρο Μάτσουτ πρότεινε την διάλυση της βουλής.

Σε έκτακτη συνεδρίαση της σερβικής κυβέρνησης ο πρωθυπουργός Τζούρο Μάτσουτ πρότεινε την διάλυση της βουλής. Η πρόταση διάλυσης της βουλής είναι μια διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί προκειμένου να προκηρυχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Η πρόταση απευθύνεται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος θα αποφασίσει αν θα γίνει αποδεκτή.

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές το αργότερο στις 9 ή στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ο νόμος ορίζει ότι οι βουλευτικές εκλογές προκηρύσσονται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και από την ημέρα προκήρυξης έως την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών δεν μπορούν να περάσουν λιγότερες από 45 ή περισσότερες από 60 ημέρες.

Ο Βούτσιτς πρόσφατα δήλωσε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 25 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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