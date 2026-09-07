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Πιονγιάνγκ: Πρόκληση οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ, Ιαπωνίας και Νότιας Κορέας

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Πιονγιάνγκ: Πρόκληση οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ, Ιαπωνίας και Νότιας Κορέας
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Η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν να διεξαγάγουν τις ετήσιες αμυντικές ασκήσεις Freedom Edge.

Ο πρόσφατα διορισθείς υπουργός Άμυνας της Βόρειας Κορέας Κιμ Σονγκ Γκι, χαρακτήρισε «πρόκληση» τις εν εξελίξει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται από την Νότιο Κορέα την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο KCNA.

Ο Κιμ δεσμεύτηκε επίσης να λάβει «αυστηρά και αναλογικά αντίμετρα» σε περίπτωση που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους επιδιώξουν μια νέα στρατιωτική αντιπαράθεση, σύμφωνα με δήλωση που μετέδωσε το KCNA.

Η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν να διεξαγάγουν τις ετήσιες αμυντικές ασκήσεις Freedom Edge. Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται σε διεθνή ύδατα νότια και ανατολικά του νότιου νησιού Τζέτζου της Νότιας Κορέας, όπως ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα το Γενικό Επιτελείο της Σεούλ.

Οι τριμερείς στρατιωτικές ασκήσεις πραγματοποιούνται αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε μια μεγάλη στρατιωτική άσκηση με την Νότια Κορεά τον περασμένο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Νότια Κορέα
ΗΠΑ
Ιαπωνία
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