Ταξίδι στο Μόναχο με αφορμή το Oktoberfest

Το 191ο Oktoberfest περιλαμβάνει 16 ημέρες εορταστικών εκδηλώσεων και αποτελεί την ιδανική αφορμή για ένα φθινοπωρινό ταξίδι στο Μόναχο.

Η μεγαλύτερη γιορτή μπίρας στον κόσμο, το Oktoberfest στο Μόναχο, προσελκύει περισσότερους από 6 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Κάθε χρόνο η περιοχή Theresienwiese γεμίζει με κόσμο που απολαμβάνει τη συνολική εμπειρία του περίφημου φεστιβάλ, καταναλώνοντας περίπου 7 εκατομμύρια λίτρα μπίρας που παράγεται από τις τοπικές ζυθοποιίες. Το 191ο Oktoberfest θα διαρκέσει από τις 19 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου, με τους εορτασμούς να ξεκινούν με το παραδοσιακό άνοιγμα του πρώτου βαρελιού από τον Δήμαρχο Dominik Krause στη σκηνή Festhalle Schottenhamel. Το «μεγαλύτερο λαϊκό φεστιβάλ στον κόσμο» αποτελεί την ιδανική αφορμή για μια απόδραση στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας, μια πόλη που εντυπωσιάζει με την ξεχωριστή της ατμόσφαιρα.

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