Η Κίνα «φορτώνει» χρυσό παρά τις υψηλές τιμές - Η μεγαλύτερη αγορά από το 2023

Το δολάριο των ΗΠΑ δέχθηκε πιέσεις τον Αύγουστο, ενώ οι τιμές των σημαντικότερων χρηματοοικονομικών assets παγκοσμίως παρουσίασαν ανάμεικτες επιδόσεις.

Το σερί αγορών χρυσού της σε 22 μήνες παρέτεινε τον Αύγουστο η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (People’s Bank of China), καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση των επίσημων αποθεμάτων της εδώ και σχεδόν τρία χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία της PBoC, τα επίσημα αποθέματα χρυσού της αυξήθηκαν σε 76,73 εκατ. ουγγιές μέχρι το τέλος Αυγούστου, σημειώνοντας αύξηση 650.000 ουγγιών από τα τέλη Ιουλίου, στον 22ο συνεχόμενο μήνα ανόδου των αποθεμάτων της παρά το ράλι τιμών του πολύτιμου μετάλλου.

Η τελευταία προσθήκη σηματοδότησε τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τον Οκτώβριο του 2023 και τις 740.000 ουγγιές. Υπενθυμίζεται πως πρόσθεσε 640.000 ουγγιές τον Ιούλιο και 480.000 ουγγιές τον Ιούνιο.

Εν τω μεταξύ, τα συναλλαγματικά αποθέματα της Κίνας ανήλθαν σε 3,4383 τρισ. δολάρια στα τέλη Αυγούστου, αυξημένα κατά 19,5 δισ. δολάρια ή 0,57% από τα τέλη Ιουλίου, για δεύτερο διαδοχικό μήνα.

Το δολάριο των ΗΠΑ δέχθηκε πιέσεις τον Αύγουστο, ενώ οι τιμές των σημαντικότερων χρηματοοικονομικών assets παγκοσμίως παρουσίασαν ανάμεικτες επιδόσεις.