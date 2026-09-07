Χρηματιστήριο: Διελκυστίνδα στις 2.700 μονάδες

Αν και με οριακά κέρδη, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας συμπλήρωσε τη Δευτέρα τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις. Μικτή εικόνα σε τράπεζες και μεγάλη κεφαλαιοποίηση.

Αν και με οριακά κέρδη, το Χρηματιστήριο της Αθήνας συμπλήρωσε τη Δευτέρα τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις. Κινούμενος σε θετικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, και αφού πρώτα βρέθηκε ενδοσυνεδριακά έως τις 2.724 μονάδες, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.704,41 μονάδες, ενισχυμένος 0,04%.

Η εικόνα στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση και στη σύνθεση του τραπεζικού δείκτη ήταν μικτή, με τις μετοχές των Helleniq Energy, Lamda Development, Aegean και Eurobank να ξεχωρίζουν ανοδικά στον FTSE Large Cap.

Το σημαντικό για τον Γενικό Δείκτη είναι ότι διατήρησε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση τις 2.700 μονάδες. Αφού πρώτα κινήθηκε σε νέο υψηλό 17 ετών, οι ρευστοποιήσεις στη συνέχεια εξανέμισαν σχεδόν το σύνολο των ενδοσυνεδριακών κερδών και οδήγησαν τον δείκτη στο χαμηλό ημέρας. Παρά την υποχώρηση από τα υψηλά, έχει σημασία ότι οι 2.700 μονάδες δεν παραβιάστηκαν ούτε ενδοσυνεδριακά, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την κατάκτησή τους σε επίπεδο κλεισίματος. Το επίπεδο των 2.700 μονάδων περνά έτσι από στόχος της ανοδικής κίνησης σε κρίσιμο σημείο διατήρησης, με την αγορά να δοκιμάζει πλέον εάν μπορεί να το μετατρέψει από αντίσταση σε στήριξη.

Όλα αυτά, μέσα σε επιφυλακτικό διεθνές κλίμα, καθώς το ενδιαφέρον των αγορών παραμένει στραμμένο στην αυξημένη ένταση στα Στενά του Ορμούζ. Οι ενεργειακές αγορές παραμένουν εκτεθειμένες στον κίνδυνο μιας νέας απότομης ανατιμολόγησης, καθώς η σύγκρουση απειλεί πλέον όλο και πιο άμεσα την ίδια τη μεταφορά πετρελαίου και όχι μόνο στρατιωτικές υποδομές. Υπενθυμίζεται ότι το Brent έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα με συνολική άνοδο περίπου 8%, ενώ σήμερα κινήθηκε εκ νέου ανοδικά ξεπερνώντας και τα 98 δολάρια.

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Εντός την εβδομάδας, το ενδιαφέρον θα στραφεί και στην ΕΚΤ, ενώ αναμένονται και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ την Παρασκευή, τα οποία μπορούν να διαμορφώσουν το κλίμα στις αγορές για τους επόμενους μήνες. Η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης θεωρείται ουσιαστικά δεδομένη και έχει ήδη προεξοφληθεί πλήρως από τις αγορές. Εκτιμάται μάλιστα ότι η Κριστίν Λαγκάρντ πιθανότατα θα διατηρήσει ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής. Σε ό,τι αφορά τη Fed, οι αγορές δίνουν αυτή τη στιγμή πιθανότητες 62% να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης στις 16 Σεπτεμβρίου.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν με μικτά πρόσημα. Μετά τη νίκη του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ o DAX στη Φρανκφούρτη υποχωρούσε περί του 0,20%. Ο CAC στο Παρίσι κατέγραφε κέρδη 0,35%, ενώ ο βρετανικός FTSE100 υποχωρούσε οριακά.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, σε θετικό έδαφος έκλεισε και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύθηκε 0,51% στις 3.227,62 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η Eurobank, ενισχυμένη 1,40% στα 4,78 ευρώ, και ακολούθησαν η Τρ. Πειραιώς (+0,94%) και η Alpha Bank (+0,87%). Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η CrediaBank (-1,62%) και ακολούθησαν οι Optima Bank (-1,34%), ΕΤΕ (-0,14%) και Τράπεζα Κύπρου (-0,10%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1 με 58 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 60 σε αρνητικό και 33 αμετάβλητους.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 242,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 31,24 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, ήτοι το 13% σχεδόν του ημερήσιου τζίρου. Ξεχώρισαν δύο πακέτα στην Bally’s Intralot, συνολικά 3 εκατ. μετοχών, τα οποία πέρασαν στην τιμή των 1,07 ευρώ. Σημαντική ήταν και η παρουσία των τραπεζών, με πακέτα 6,25 εκατ. ευρώ στην Εθνική, 6,17 εκατ. ευρώ στην Πειραιώς και 3,19 εκατ. ευρώ στη Eurobank, ενώ στη ΔΕΗ πραγματοποιήθηκαν δύο πακέτα συνολικής αξίας 3,88 εκατ. ευρώ.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, πέραν των τραπεζών, τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η Helleniq Energy, ενισχυμένη 2,14% στα 16,26 ευρώ, και ακολούθησαν οι Lamda Development και Aegean με άνοδο 1,91%. Πάνω από 1% ενισχύθηκε και η Cenergy (+1,11%), ενώ μικρότερα κέρδη κατέγραψαν οι τίτλοι των Allwyn (+0,69%) και ΔΕΗ (+0,50%). Αμετάβλητη στα 63,15 ευρώ έκλεισε η Motor Oil.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η Viohalco (-1,84%) και ακολούθησαν οι Τιτάν (-1,83%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,62%), Jumbo (-1,26%), Metlen (-1,24%), Aktor (-1,15%) και ΔΑΑ (-1,05%). Με απώλειες που δεν ξεπέρασαν το 1% ολοκλήρωσαν οι ElvalHalcor (-0,93%), ΕΥΔΑΠ (-0,65%), Coca-Cola HBC (-0,38%) και ΟΤΕ (-0,10%).

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών κατέγραψε η Εθνική με 41,25 εκατ. ευρώ και ακολούθησαν η Τρ. Πειραιώς με 31,94 εκατ. ευρώ, η Eurobank με 29,85 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank με 25,96 εκατ. ευρώ και η Motor Oil με 12,89 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός τζίρος των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανήλθε σε 129 εκατ. ευρώ.