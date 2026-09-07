Χαλκός: Νέο ιστορικό υψηλό εν αναμονή νέων δασμών

Στο υψηλότερο επίπεδο που κατέγραψε ποτέ εκτινάχθηκε ο χαλκός στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου, με το πολύτιμο μέταλλο να καταγράφει ένα ράλι εδώ και εβδομάδες.

Στο υψηλότερο επίπεδο που κατέγραψε ποτέ εκτινάχθηκε ο χαλκός στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου, με το πολύτιμο μέταλλο να καταγράφει ράλι εδώ και εβδομάδες, τροφοδοτούμενο από την προσδοκία ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επεκτείνει τους δασμούς των ΗΠΑ στις εισαγωγές από άλλες χώρες.

Ειδικότερα, τα τριμηνιαία συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο LME σημείωσαν άνοδο έως και 0,8% στα 14.533 δολάρια τον τόνο, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο.

Η άνοδος του μετάλλου κατά 17% τον τελευταίο χρόνο υποστηρίχθηκε από μια μακροπρόθεσμη αναντιστοιχία στην προσφορά και τη ζήτηση.

Ο γερασμένος στόλος των μεγάλων ορυχείων ανά τον κόσμο αγωνίζεται να συμβαδίσει με την υψηλή ζήτηση από τα κέντρα δεδομένων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, βραχυπρόθεσμοι παράγοντες έχουν έρθει στο προσκήνιο, όπως οι εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι που στάλθηκαν στις ΗΠΑ φέτος από traders που επιδιώκουν να επωφεληθούν από τις υψηλότερες τιμές εκεί.

Η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά την πιθανότητα δασμών, περίπου δύο μήνες αφότου το Υπουργείο Εμπορίου επρόκειτο να παραδώσει τη σύστασή του στον Λευκό Οίκο.

Ενώ τα συνολικά παγκόσμια αποθέματα είναι σχετικά υψηλά, τώρα συγκεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στις ΗΠΑ, καθώς το μέταλλο στο εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο του LME έχει μειωθεί. Αυτό έχει μειώσει τη βραχυπρόθεσμη διαθεσιμότητα, έχει ασκήσει πίεση στους κατόχους short θέσεων και έχει βοηθήσει στην αύξηση των τιμών σε επίπεδα ρεκόρ ακόμη και σε ένα «χλιαρό» περιβάλλον ζήτησης.

Οι υψηλότερες τιμές του χαλκού αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για τους μεγαλύτερους μεταλλωρύχους στον κόσμο, οι οποίοι εδώ και καιρό διατυμπανίζουν την επιθυμία τους να αποκτήσουν μεγαλύτερη έκθεση στο μέταλλο. Οι Rio Tinto Group, BHP Group, Glencore Plc και Zijin Mining Group Co. σημείωσαν όλες μεγάλες αυξήσεις κερδών στις τελευταίες εκθέσεις κερδών τους, χάρη στην απόδοση των μονάδων χαλκού τους.

Ωστόσο, αρκετοί μεγάλοι μεταλλωρύχοι αντιμετωπίζουν λειτουργικές προκλήσεις φέτος, με τις αποστολές χαλκού της Χιλής να βυθίζονται στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο τον Αύγουστο, παρά την άνοδο των τιμών.