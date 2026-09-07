Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ καλεί το Ιράν σε επανέναρξη του διαλόγου με τον οργανισμό

«Η καλύτερη και ταχύτερη οδός για ένα θετικό αποτέλεσμα είναι το Ιράν να ξεκινήσει διάλογο μαζί μας», δήλωσε ο Γκρόσι.

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/αγγλικά IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε σήμερα ότι η «καλύτερη οδός» για το Ιράν είναι η επανέναρξη του διαλόγου με τον Οργανισμό, καθώς ένα σχέδιο ψηφίσματος που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου προτείνει την παραπομπή του θέματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Η καλύτερη και ταχύτερη οδός για ένα θετικό αποτέλεσμα είναι το Ιράν να ξεκινήσει διάλογο μαζί μας», δήλωσε ο Γκρόσι σε συνέντευξη Τύπου στη Βιέννη, στην έδρα του ΔΟΑΕ, όπου συνεδριάζει αυτή την εβδομάδα το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού.

Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, ο εποπτικός φορέας πυρηνικής ασφάλειας του ΟΗΕ δεν έχει πρόσβαση στις μεγάλες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Φορντό, το Νατάνζ και το Ισφαχάν μετά τον 12ήμερο πόλεμο που ξεκίνησε το Ισραήλ, και στον οποίο αργότερα ενεπλάκησαν οι ΗΠΑ, τον Ιούνιο του 2025, με τα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα να είχαν στόχο αυτές τις τοποθεσίες.

Από την έναρξη του πολέμου με τα ισραηλινο-αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν επίσης στοχοποιηθεί πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν παρουσιάσει ψήφισμα με το οποίο ζητούν την παραπομπή του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επειδή δεν τηρεί τις δεσμεύσεις του που απορρέουν από την πυρηνική διακήρυξη.

Το σχέδιο ψηφίσματος, που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, ζητά από τον Γκρόσι να «υποβάλει αυτό το ψήφισμα σε όλα τα μέλη του Οργανισμού, καθώς και στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών».

Όταν ρωτήθηκε για την αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης, ο Γκρόσι τόνισε ότι «η συνεργασία του με το Ιράν συνεχίζεται, ανεξάρτητα από το ψήφισμα».

«Εάν το Ιράν συμφωνήσει να ξεκινήσει σοβαρό διάλογο μαζί μας και μας παραχωρήσει πρόσβαση... μπορώ να σας εγγυηθώ ότι αυτό θα έχει πολύ, πολύ θετικά αποτελέσματα», δήλωσε.

Πριν από τα πλήγματα του Ιουνίου 2025, ο ΔΟΑΕ είχε υπολογίσει ότι τα συνολικά αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν σε ποσοστό 60% -επίπεδο κοντά στο 90% που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου - ανέρχονταν σε 440,9 κιλά, αυξημένα κατά 32,3 κιλά σε σχέση με τη 17η Μαΐου του ίδιου έτους.

Μεγάλη αβεβαιότητα περιβάλλει την τύχη των αποθεμάτων αυτών, τα οποία είδαν για τελευταία φορά στις 10 Ιουνίου 2025 οι επιθεωρητές του ΔΟΑΕ. Το Ιράν ανέστειλε τότε τη συνεργασία του με την υπηρεσία του ΟΗΕ μετά τους πρώτους ισραηλινούς και αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά των στρατηγικών εγκαταστάσεών του.

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε πριν από τη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, ο Γκρόσι εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απουσία έκτοτε σημαντικής αλληλεπίδρασης μεταξύ του ΔΟΑΕ και του Ιράν.

«Αυτά τα ζητήματα δεν θα εξαφανιστούν μέχρι να τα αντιμετωπίσουμε, μέχρι να έχουμε την απαραίτητη πρόσβαση, μέχρι να μπορέσουμε να επιστρέψουμε», πρόσθεσε.

Η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ χαρακτήρισε το σχέδιο ψηφίσματος ως «άλλη μια απεγνωσμένη ενέργεια» που «δεν προσφέρει κανένα όφελος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ