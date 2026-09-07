Πετραλιάς για μέτρα ΔΕΘ: Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων

Αναφερόμενος στους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε πως η νέα παρέμβαση των νέων μέτρων είναι η μείωση, εξάλειψη ουσιαστικά, των προσαυξήσεων στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών.

Οι νέες οικονομικές παρεμβάσεις με ορίζοντα το 2030, καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά και την ενίσχυση των επενδύσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, τόνισε ο αρμόδιος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, στη αναλυτική εξειδίκευση και κοστολόγηση του πακέτου μέτρων που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής ΔΕΘ.

Αναφερόμενος στους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε πως η νέα παρέμβαση των νέων μέτρων είναι η μείωση, εξάλειψη ουσιαστικά, των προσαυξήσεων στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών.

Όπως επισήμανε, «από τους 750.000, περίπου 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες που υπόκεινται σε τεκμήρια, με λίγο πάνω από 200.000 να έχουν μόνο το κριτήριο του κατώτατου, ουσιαστικά, συν τις τριετίες. Λοιπόν, όταν έχεις μόνο τον κατώτατο στις τριετίες, βγαίνει ένας φόρος συγκεκριμένος, 1.500 ευρώ χωρίς τριετίες, έως 2.200 ευρώ με τριετίες. Αυτός είναι ο φόρος. Πού είχαμε όμως τα παράπονα; Έχουμε 156.000 ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν σημαντικές προσαυξήσεις από τα κριτήρια του τζίρου και το κριτήριο των εργαζομένων. Οι προσαυξήσεις μπορεί να φτάσουν τα 5, 10 και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 20.000 ευρώ. Άλλο ο φόρος 1.500 ευρώ, άλλο 20.000 ευρώ, το καταλαβαίνουμε. Εκεί υπήρχε μεγάλη ομάδα ελεύθερων επαγγελματιών που, ουσιαστικά, με τα τεκμήρια και αυτές τις δύο προσαυξήσεις, βάσει του τζίρου και βάσει της μισθοδοσίας -και σημειώνεται ότι η μισθοδοσία επηρεάζει κυρίως εστίαση και λιανεμπόριο, εκεί έχουμε τους περισσότερους εργαζομένους- επηρέαζαν πολύ τον φόρο που προέκυπτε για αυτούς τους επιχειρηματίες».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, με τη νέα παρέμβαση, οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες, που έχουν συνδέσει ΜyData, έχουν διασυνδέσει τα POS με τις ταμειακές και δεν έχουν υποπέσει σε φορολογική παράβαση την τελευταία 5ετία -αυτά είναι τα τρία κριτήρια, τότε αυτές οι δύο προσαυξήσεις δεν εφαρμόζονται.

«Πάνω από το 90% δείχνουν τα στοιχεία των ελεύθερων επαγγελματιών καλύπτουν τα τρία κριτήρια που σας ανέφερα. Οπότε είναι μεγάλη πλειοψηφία. Ουσιαστικά, αν έχεις στείλει MyData και δεν έχεις υποπέσει σε φορολογική παράβαση μετά από έλεγχο, ουσιαστικά λαμβάνεις τη μείωση. Το κόστος αυτής της μείωσης για το 2027 είναι 170 εκατομμύρια. Να σημειώσω εδώ: 402 η πρώτη μείωση φόρου + 170 = 570 εκατομμύρια μικρότερος φόρος για τους ελεύθερους επαγγελματίες το 2027. Σαν ποσό, αυτό είναι μεγαλύτερο από ό,τι εισπράτταμε από τα τεκμήρια» τόνισε ο υφυπουργός.

Όπως επισήμανε, ουσιαστικά, αντισταθμίζεται συνολικά η φορολογική επιβάρυνση, επιστρέφοντας «πίσω μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχουμε λάβει με τα τεκμήρια».

«Και έχει καταργηθεί και 250 εκατομμύρια το τέλος επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες. Και επιπλέον, το 2028 θα έχουν επιπλέον μείωση 85 εκατομμύρια περίπου από τη μείωση προκαταβολής, συν άλλα 50 εκατομμύρια οι τρίτεκνοι -έχουμε 34.000 ελεύθερους επαγγελματίες τρίτεκνους που θα δουν μειώσεις από το πρώτο ευρώ, γιατί δεν υπάρχει απαλλαγή φόρου για τέκνα, να θυμίσω- άλλα 130 εκατομμύρια το 2028, επιπλέον μείωση φόρου. Άρα, η συνολική επιβάρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών μειώνεται δραστικά. Να πω ότι τα έσοδα από τον φόρο των ελεύθερων επαγγελματιών είναι περίπου λίγο πάνω από 2 δις. Άρα, τα 570 εκατομμύρια είναι περίπου 30% μείωση του φόρου τους μεσοσταθμικά» συμπλήρωσε.

Συνταξιούχοι

Αναφερόμενος στους συνταξιούχους, τόνισε με τη νέα παρέμβαση αυξάνεται σε 400 ευρώ καθαρά η ενίσχυση στους συνταξιούχους και επεκτείνεται σε μόνιμη βάση, από τον Νοέμβριο του 2026, στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. «Συνολικά, λοιπόν, θα έχουμε άλλους 270.000 δικαιούχους» τόνισε.

«Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν και όσοι λαμβάνουν συντάξεις χηρείας και είναι άνω των 60 ετών οι συνταξιούχοι αναπηρίας και αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες. Συνολικά 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι, εκ των οποίων περίπου 2 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι. 172.000 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ και e-ΕΦΚΑ και εξωιδρυματικού και πολίτη αναπηρίας, και 50.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες. Το συνολικό κόστος που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο ανέρχεται σε 880 εκατομμύρια ευρώ, είναι το συνολικό επίδομα για τους 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους καθαρά. 880 το συνολικό. Η αύξηση που κάνουμε είναι συν 300. Θα ήταν 570 κάτι και είναι συν 301, και πάει 880 το συνολικό ποσό» τόνισε.

Συνολικά, μαζί με τη μείωση συντάξεως χηρείας και τα λοιπά, έχουμε 895 εκατομμύρια για το 2026 και 1,68 δις, μαζί με την αύξηση 750 εκατομμυρίων, που είναι αύξηση συντάξεων χωρίς την ψηφισμένη προσωπική διαφορά, 1,68 δις ευρώ περισσότερα χρήματα για τους συνταξιούχους για το 2027. 895 το 2026, 1,67 δις το 2027, που είναι πολύ παραπάνω από τις αυξήσεις του πληθωρισμού.

Ο υφυπουργός στη συνέχεια προχώρησε σε παραδείγματα:

«Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ, θα λάβει 208 καθαρά με την υπόθεση του 2,6% από την αύξηση του ΑΕΠ και πληθωρισμού, και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 608 ευρώ καθαρά ετησίως. Με 823 σύνταξη, θα λάβει, 608 ευρώ μέσα στο 2027, περίπου το 75% μιας σύνταξης. Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.086 ευρώ, θα λάβει 284 ευρώ από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού και 400 από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 684 ευρώ, περίπου το 63% μιας σύνταξης. Συνταξιούχος με 20. 000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και καθαρό 1.476, θα λάβει 7,74, και υψηλότερα αμειβόμενοι συνταξιούχοι με 24.000 ευρώ και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.716, θα λάβουν συνολικά 849 ευρώ, περίπου το 50% μιας σύνταξης».

Δημόσιοι υπάλληλοι

Για τους δημόσιους υπαλλήλους, ανέφερε πρώτα την αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων βάσει της αύξησης του κατώτατου, κάτι που «σηματοδοτεί την αύξηση του μισθού κατά 80 ευρώ μηνιαίως, μικτά, έως τον Ιανουάριο του 2028, σε δύο δόσεις». Όπως επισήμανε, θα γίνουν δύο αυξήσεις, μία τον Απρίλιο, 1η Απριλίου του 2027, και άλλη μία 1η Ιανουαρίου του 2028.

Όπως τόνισε, το κόστος, είναι 382 εκατομμύρια ευρώ για το 2027 και με την αύξηση την επιπλέον, επιπλέον 40 ευρώ, 859 από 1/1/2028, μόνο αυτού του μέτρου.

«Ερχόμαστε σήμερα, μετά από 15 χρόνια, από το 2012, να θυμίσω, είχε καταργηθεί, και επαναφέρουμε, θεσμοθετούμε και πάλι, νομοθετούμε, το επίδομα εορτών Χριστουγέννων στο ύψος που ήταν το 2012, να θυμίσω, 500 ευρώ. Αυτά είναι μικτά στους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί είναι μικτά, γιατί είναι και συντάξιμα, έχουν ασφαλιστικές εισφορές, όπως και στον ιδιωτικό τομέα. Μετά από 15 χρόνια, από του χρόνου, από τον Δεκέμβριο του 2027, με κόστος 433 εκατομμύρια. Επιπλέον, δημόσιοι υπάλληλοι θα επωφεληθούν από τη μείωση φόρων εισοδήματος σε τρίτεκνους και την επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως σε εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς» πρόσθεσε.

Επίδομα εορτών

Αναφορικά με το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, όπως και η αύξηση των 40 ευρώ, τόνισε πως αυτή θα γίνει οριζόντια σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, δηλαδή ένστολους, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικό, σώματα ασφαλείας, εκπαιδευτικούς, όλους τους εκπαιδευτικούς, μέλη ΔΕΠ, γιατρούς, νοσηλευτές.

Όπως ανέφερε, «είναι όλο το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, και τα δύο μέτρα, και τα 80 ευρώ αύξηση, και το επίδομα των εορτών Χριστουγέννων να είναι σαφές. Συνολικό κόστος 815 εκατομμύρια ευρώ τα μέτρα για τους δημοσίους υπαλλήλους το 2027, και πάλι πάνω από την αύξηση του πληθωρισμού».

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που παρέθεσε:

«Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και μικτό μηνιαίο μισθό 2.000 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 1.447 καθαρά, το 2027 θα λάβει επιπλέον, συνολικά 562 ευρώ επιπλέον, 327 καθαρά από το δώρο Χριστουγέννων, αν βγάλουμε ασφαλιστικές εισφορές και φόρο εισοδήματος, πλέον 235 ευρώ από την αύξηση, με την υπόθεση των 40 ευρώ την 1η Απριλίου, που τα 40 ευρώ 1η Απριλίου είναι μεταξύ 25 και 30 ευρώ καθαρά, ανάλογα με το εισόδημα του κάθε δημοσίου υπαλλήλου.

Άρα, στα 1.447 ευρώ, 562 ευρώ το 2027, και επιπλέον άλλα 402 το 2028, σύνολο 964. Άρα, στα 1 447 ευρώ, τον Ιανουάριο του 2028, το 2028 θα έχουμε 964 ευρώ επιπλέον. 29 ετών χωρίς παιδιά, με 1.123 ευρώ καθαρά, θα έχει αύξηση 609 το 2027 και επιπλέον άλλα 424 το 2028, σύνολο 1.033. Άρα, με 1.123 ευρώ καθαρά, 1.033 ευρώ αύξηση, σχεδόν ένας μισθός. Δημόσιοι υπάλληλοι, και αυτό έχει ενδιαφέρον το παράδειγμα, 49 ετών με τρία παιδιά, τρίτεκνος, εδώ με μικτό μηνιαίο μισθό 2.500, που αντιστοιχεί σε 1.830 καθαρά, θα έχει τρεις, τρεις ουσιαστικά αυξήσεις, και βάση του κατώτατου, τα 40 ευρώ, και το δώρο Χριστουγέννων, και τη μείωση του φόρου για τους τρίτεκνους, έτσι. Άρα, θα έχει 1.944 ευρώ καθαρά πάνω από ένα μισθό μέσα στο 2027 και 2.411 ευρώ το 2028».

Μισθωτοί

Αύξηση του κατώτατου μισθού, επαναφορά της πλήρους αξίας των τριετιών, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικές ελαφρύνσεις για τρίτεκνους περιλαμβάνει το σχέδιο της κυβέρνησης για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως ανέφερε ο υφυπουργός. Οι αλλαγές αναμένεται να αποτυπωθούν στα εισοδήματα των εργαζομένων από την 1η Απριλίου 2027 και την 1η Ιανουαρίου 2028.

Στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 1.000 ευρώ το 2027 και τα 1.300 ευρώ για εργαζομένους με τρεις τριετίες έως τον Ιανουάριο του 2028, μέσα από δύο διαδοχικές αυξήσεις.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, η πρώτη παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου 2027, ενώ η δεύτερη την 1η Ιανουαρίου 2028. Σε συνδυασμό με τις τριετίες, οι αυξήσεις θα οδηγήσουν σε σημαντική ενίσχυση των μικτών αλλά και των καθαρών αποδοχών.

Η συνολική αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2021, όταν ξεκίνησε η ανοδική πορεία του από τα 650 ευρώ, εκτιμάται ότι θα φτάσει το 54%.

Σημαντική παράμετρος του σχεδίου είναι και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα από την 1η Απριλίου 2027.

Όπως τόνισε, ο υφυπουργός, «μηδενίζουμε τον φορολογικό συντελεστή ως τα 20.000. Τι σημαίνει αυτό; Τρίτεκνος με 30.000 ευρώ, 40.000, 50.000, θα έχει μείωση φόρου, όπως το κάναμε πέρσι για τους πολύτεκνους και για τους νέους.

Δεν αυξάνουμε το αφορολόγητο, πολλοί το μπερδεύουν. Μηδενίζουμε τον φορολογικό συντελεστή. Αυτομάτως, με το που μηδενίσεις τον συντελεστή, αυξάνεται και το όριο του αφορολόγητου. Αλλά θα έχει όφελος περίπου 1.800 ευρώ ένας τρίτεκνος με 30.000 ευρώ εισόδημα ή 40.000. Άρα, μιλάμε και για υψηλότερα εισοδήματα».

Στη συνέχεια προχώρησε σε παραδείγματα για την αύξηση του κατώτατου με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

«Για ένα νέο 23 ετών χωρίς τριετίες, θα αυξηθεί ο μικτός μισθός από 920, εδώ με την υπόθεση 40 συν 40 είναι 960 τον Απρίλιο του 2027, 1.000 το 2028. Ο καθαρός μισθός, λοιπόν, από 797 ευρώ αυξάνεται σε 836 τον Απρίλιο του 2027 και 871 τον Ιανουάριο του 2028. Συνολικά, σε σχέση με φέτος, θα λάβει επιπλέον 414 ευρώ το 2027 και 1.040 το 2028, παραπάνω από έναν μισθό. Για έναν μισθωτό 34 ετών με τρεις τριετίες χωρίς τέκνα, που θα έχουμε από τα 1.000, ουσιαστικά 196 ευρώ σε 1.300 ευρώ μικτός μισθός, ο καθαρός αυξάνεται από 959 σε 1.000 ευρώ ουσιαστικά τον Απρίλιο του 2027 και 1.035 τον Ιανουάριο του 2028, σύνολο 1.055 ευρώ καθαρά, πάνω από ένα καθαρό μισθό.

Και με τρία τέκνα και μικτό μισθό 2.000 ευρώ, ο καθαρός μισθός θα αυξηθεί από 1.621 σε 1.733 από 1η Ιανουαρίου, γιατί είναι τρίτεκνος με τη μείωση φόρου. Και επιπλέον, εδώ δεν είναι ο κατώτατος, είναι πάνω από τον κατώτατο το παράδειγμα εδώ με τον τρίτεκνο, και 1.743 τον Απρίλιο με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Σύνολο με 1.673 ευρώ καθαρά, πάνω από έναν μισθό.»

Αγρότες

Στο κεφάλαιο «αγρότες» τόνισε ότι μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής ως τα 20. 000 ευρώ, κάνοντας λόγο για μία πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση. «Η ωφέλεια είναι έως 2.900 ευρώ, δηλαδή ένας αγρότης με 30 ή 40.000 ευρώ εισόδημα θα δει μείωση φόρου 2.900 ευρώ, έτσι. Και ως τα 22.000, 23.000 περίπου, μηδενίζεται, γιατί επίπτωση στο αφορολόγητο, 22.200» επισήμανε.

Από τους περίπου 255.000 αγρότες, περίπου 47.000 είναι εκείνοι που εμφανίζουν καθαρό αγροτικό εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συγκεκριμένοι αγρότες δηλώνουν περίπου το 56% του συνολικού εισοδήματος και της συνολικής αγροτικής παραγωγής της χώρας.

Πρόκειται, δηλαδή, για τους αγρότες με τις μεγαλύτερες εκτάσεις και τη σημαντικότερη παραγωγική δραστηριότητα, οι οποίοι παράγουν περισσότερο από τη μισή αγροτική παραγωγή που καταγράφεται συνολικά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, δηλαδή σε εκείνους για τους οποίους περισσότερο από το 50% του εισοδήματος προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

Πέρα από την άμεση αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η φορολογική αλλαγή επιχειρεί να λειτουργήσει και ως κίνητρο για τη διατήρηση και την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής.

Στόχος είναι αφενός να ενισχυθούν οι σημερινοί αγρότες και να δημιουργηθούν ισχυρότερα κίνητρα ώστε να παραμείνουν στην παραγωγή και, αφετέρου, να γίνει το αγροτικό επάγγελμα περισσότερο ελκυστικό για τους νέους.

Η λογική της παρέμβασης είναι ότι η αύξηση της δηλωμένης παραγωγής και του εισοδήματος δεν θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη δυσανάλογη φορολογική επιβάρυνση. Με τον μηδενισμό του φόρου στα πρώτα 20.000 ευρώ, περιορίζεται το αντικίνητρο για την αύξηση της παραγωγής και την πλήρη δήλωση του εισοδήματος.

Έτσι, το μήνυμα που επιχειρείται να δοθεί είναι ότι η μεγαλύτερη παραγωγή και η υψηλότερη δηλωμένη αγροτική δραστηριότητα δεν θα οδηγούν αυτομάτως σε αντίστοιχα μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.

Τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν αποτυπώνουν το μέγεθος της παρέμβασης.

Αγρότης χωρίς τέκνα με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ, ο οποίος μέχρι σήμερα πλήρωνε φόρο περίπου 1.183 ευρώ, με τη νέα ρύθμιση θα έχει μηδενικό φόρο.

Για αγρότη με δύο τέκνα και εισόδημα 20.000 ευρώ, ο φόρος που ανερχόταν σε περίπου 1.540 ευρώ μηδενίζεται.

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το όφελος για υψηλότερα εισοδήματα. Αγρότης χωρίς τέκνα με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ, ο οποίος πλήρωνε φόρο περίπου 5.083 ευρώ, θα καταβάλλει πλέον περίπου 2.183 ευρώ.

Η διαφορά ανέρχεται σε 2.900 ευρώ ετησίως.

Η νέα φορολογική πολιτική για τους αγρότες επιχειρεί, επομένως, να συνδυάσει την άμεση μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης με έναν ευρύτερο στόχο: τη στήριξη του ενεργού αγροτικού πληθυσμού, την προσέλκυση νέων στον πρωτογενή τομέα και, τελικά, την ενίσχυση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

Επιχειρήσεις - επενδύσεις

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός στις επιχειρήσεις και επενδύσεις, εφαρμόζεται κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, μετά 50% μείωση στην Αττική, και εξάλειψη το '29 και στην Αττική.

Το κόστος, λαμβάνοντας υπόψη τον ρυθμό εισπραξιμότητας, είναι 82.000.000 € το '27, 138.000.000 το '28, 195.000.000 το '29, και επειδή κάποιοι πληρώνουν με δόσεις, 201.000.000 το 2030.

Στο ερώτημα γιατί ξεκινά το μέτρο από την περιφέρεια και Θεσσαλονίκη, εκτός Αττικής, τόνισε ότι «θέλουμε να δώσουμε κίνητρο να παραμείνουν οι επιχειρήσεις στην επαρχία μας. Και θέλουμε να δώσουμε κίνητρο ναι και αποκέντρωσης. Θα γίνει και στην Αττική. Θα το νομοθετήσουμε από τώρα, το '28 και το '29 στην Αττική, αλλά προέχει αυτή τη στιγμή να διατηρηθούν οι επιχειρήσεις στην επαρχία».

Το δεύτερο μέτρο αφορά την θέσπιση επιταχυνόμενων αποσβέσεων για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, που αποτελεί «βασικό αίτημα όλης της μεταποίησης, της βιομηχανίας», τόνισε, ενώ το τρίτο μέτρο αφορά τημείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% ετησίως στα νομικά πρόσωπα, από το φορολογικό έτος '28 δηλώσεις '29, και κάθε έτος μέχρι να φτάσει στο 50% από 80% σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο θα εξισωθεί η προκαταβολή φόρου των νομικών προσώπων με αυτή των ατομικών.

Η αλλαγή μειώνει τον χρόνο μέσα στον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να αποσβέσουν τις επενδύσεις τους. Οι αποσβέσεις προβλέπεται να πραγματοποιούνται με συντελεστή 10% την πρώτη διετία, 15% τη δεύτερη και 25% την τρίτη, επιταχύνοντας σημαντικά την αναγνώριση της επενδυτικής δαπάνης.

Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις αποκτούν νωρίτερα φορολογικό όφελος, ενώ παράλληλα δημιουργείται ένα επιπλέον κίνητρο για νέες επενδύσεις και ταχύτερη ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Η δημοσιονομική επίπτωση του μέτρου δεν εμφανίζεται άμεσα στο σύνολό της. Ξεκινά από περίπου 48 εκατ. ευρώ το 2030, καθώς οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται από το 2027 αρχίζουν να αποσβένονται νωρίτερα, και αυξάνεται σταδιακά στα 125 εκατ. ευρώ το 2031, στα 300 εκατ. ευρώ το 2032 και στα 530 εκατ. ευρώ το 2033.

Η τρίτη παρέμβαση αφορά τη σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα.

Από το φορολογικό έτος 2028, με τις φορολογικές δηλώσεις του 2029, η προκαταβολή φόρου θα μειώνεται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο, από το σημερινό επίπεδο του 80%, έως ότου φτάσει στο 50%.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η προκαταβολή φόρου των νομικών προσώπων θα εξισωθεί με εκείνη που ισχύει για τις ατομικές επιχειρήσεις.

Η σταδιακή εφαρμογή συνδέεται και με το δημοσιονομικό κόστος. Η πρώτη μείωση κατά 5% υπολογίζεται ότι θα έχει κόστος περίπου 373 εκατ. ευρώ, το οποίο αυξάνεται σταδιακά και φτάνει περίπου τα 500 εκατ. ευρώ το 2034, καθώς κάθε νέα μείωση προστίθεται στις προηγούμενες.

Μιλώντας για τον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό, τον «κουμπαρά για τη νέα γενιά», ανέφερε πως έχουμε την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ. Αυτά θα αυξάνονται, όπως αυξάνονται και οι συντάξεις, με τις αναπηρικές συντάξεις, «η υπόθεση είναι με 2,6% όπως είναι και οι συντάξεις, βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού». Όπως ανέφερε, το κόστος είναι 47.000.000 το '27 και αυξάνεται συν 40.000.000 η προβολή κάθε έτος, πάει 87, 127 και τα λοιπά.

Επίσης, αναφέρθηκε στην αύξηση του ποσού αποζημίωσης για τα voucher των βρεφονηπιακών σταθμών κατά 10%, ενώ «αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια όλων των κατηγοριών κατά 2.000 € των ωφελούμενων, και αφαιρούνται τα κριτήρια εισοδήματος για τρίτεκνους». Το δημοσιονομικό κόστος είναι σημαντικό, είναι 37.000.000 € για αυτό το μέτρο.

Για το επίδομα γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες, όπως ανέφερε, «για 4 τέκνα αυξάνεται από τα 3.500 € στα 4.500 €. Για 5 τέκνα, τα 3.500 € στα 5.500 €. Για 6 τέκνα, από τα 3.500 € στα 6.500 €, γιατί είχε μείνει κολλημένο στα 3.500 €. Άρα συνεχίζει να αυξάνεται και μετά το τέταρτο, και είναι συν 1.000 € το κάθε παιδί. Αφορά περίπου, ισχύει από 1/1/2026, περίπου 2.500 πολύτεκνες οικογένειες γεννήσανε μέσα στο '26, και θα λάβουν την επιπλέον διαφορά».

Τέλος, για τον καθορισμό εξαρτώμενου τέκνου στη φορολογία εισοδήματος, τόνισε ότι δεν συνυπολογίζεται στο όριο των 3.000 € εισοδήματα από συντάξεις θανάτου που λαμβάνει το τέκνο, ενώ όσο αφορά την αύξηση αποζημίωσης σίτισης φοιτητών στο σιτηρέσιο, τόνισε πως αυτό αυξάνεται σε 3 και 3,5€ αντίστοιχα την ημέρα, με το κόστος να φτάνει στα 27.000.000 €.

