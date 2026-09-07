Star Bulk: Γιατί επιλέγει την Euronext Athens

Με στόχο να ενισχύσει τη ρευστότητα της μετοχής της στην ελληνική αγορά, να διευρύνει την επενδυτική της βάση και να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στην ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά, η Star Bulk προχωρά στην παράλληλη εισαγωγή της στην Euronext Athens και σε Δημόσια Προσφορά νέων μετοχών έως 112,2 εκατ. ευρώ.

Με στόχο να ενισχύσει τη ρευστότητα της μετοχής της στην ελληνική αγορά, να διευρύνει την επενδυτική της βάση και να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στην ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά, η Star Bulk προχωρά στην παράλληλη εισαγωγή της στην Euronext Athens και σε Δημόσια Προσφορά νέων μετοχών έως 112,2 εκατ. ευρώ.

Όπως τόνισε σε σημερινή συνέντευξη Τύπου ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Πέτρος Παππάς, η κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που συνδέεται τόσο με τις προοπτικές της αγοράς ξηρού φορτίου, όσο και με τη φιλοδοξία δημιουργίας ενός ισχυρού ναυτιλιακού οικοσυστήματος στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αποτίμηση, με την οποία θα πραγματοποιηθεί η προσφορά, επισημαίνοντας ότι η Star Bulk δεν επιδιώκει να εισέλθει στην ελληνική αγορά με τη μέγιστη δυνατή αποτίμηση.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να παραμείνει περιθώριο υπεραξίας για τους νέους επενδυτές, σημειώνοντας ότι η δυνατότητα αγοράς μετοχών σε αποτίμηση περίπου 20% χαμηλότερη από την καθαρή αξία ενεργητικού της εταιρείας συνιστά, κατά την άποψη της διοίκησης, ελκυστική επενδυτική αφετηρία.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Παππάς γνωστοποίησε ότι η διοικητική ομάδα της Star Bulk προτίθεται να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αποκτώντας μετοχές στην ίδια τιμή με το επενδυτικό κοινό, χωρίς να αξιοποιήσει την πρόσθετη έκπτωση που, όπως ανέφερε, επιτρέπει το ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Μάλιστα, η διοίκηση σχεδιάζει να επενδύσει σε ποσοστό υψηλότερο από τη σημερινή συμμετοχή της.

Οι τρεις λόγοι για το timing

Ο επικεφαλής της Star Bulk προσδιόρισε τους βασικούς λόγους, για τους οποίους η εταιρεία επέλεξε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για την είσοδό της στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Πρώτον, εκτίμησε ότι οι προοπτικές της αγοράς ξηρού φορτίου παραμένουν ευνοϊκές. Όπως σημείωσε, το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλους ναυτιλιακούς κλάδους, ενώ η ζήτηση εξακολουθεί να αυξάνεται.

Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις επιμηκύνουν σε αρκετές περιπτώσεις τις εμπορικές διαδρομές, δεσμεύοντας για περισσότερο χρόνο τον διαθέσιμο στόλο και περιορίζοντας την προσφορά πλοίων στην αγορά.

Στάθηκε επίσης στη μεταβολή του χρηματιστηριακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στην ένταξη της ελληνικής αγοράς στον όμιλο Euronext.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, εντάσσει την Αθήνα σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό δίκτυο και διευρύνει την πρόσβαση διεθνών επενδυτών στην ελληνική αγορά.

Ενας επιπλέον λόγος είναι η γεωπολιτική αβεβαιότητα. Ο κ. Παππάς ανέφερε ότι σε περιόδους αυξημένης αστάθειας είναι σημαντικό για μια διεθνή εταιρεία να διαθέτει περισσότερες από μία επιλογές ως προς τη χρηματιστηριακή της παρουσία, χαρακτηρίζοντας ουσιαστικά την παράλληλη εισαγωγή στην Αθήνα ως ένα πρόσθετο «Plan B» για τη Star Bulk.

Παρουσία σε δύο αγορές και δύο νομίσματα

Με την παράλληλη διαπραγμάτευση σε Nasdaq και Euronext Athens, η Star Bulk εκτιμά ότι θα ενισχύσει αισθητά την πρόσβασή της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Όπως ανέφερε ο κ. Παππάς, η μετοχή θα μπορεί να διαπραγματεύεται για περισσότερες από 12 ώρες ημερησίως και σε δύο διαφορετικά νομίσματα.

Παράλληλα, δημιουργείται δυνατότητα συμμετοχής τόσο για ευρωπαϊκά θεσμικά χαρτοφυλάκια που επενδύουν αποκλειστικά σε ευρωπαϊκές αγορές ή σε ευρώ όσο και για ιδιώτες επενδυτές που επιθυμούν να περιορίσουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο.

Η εταιρεία φιλοδοξεί επίσης, όπως σημείωσε ο επικεφαλής της, να αποτελέσει την πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που θα ενταχθεί στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap, εξέλιξη που θα μπορούσε να διευρύνει περαιτέρω τη βάση των επενδυτικών κεφαλαίων που παρακολουθούν τη μετοχή.

Σ. Καπράλος: Η Αθήνα μπορεί να εξελιχθεί σε χρηματιστηριακό κόμβο για τη ναυτιλία

Στη στρατηγική αλλά και συμβολική σημασία της εισαγωγής της Star Bulk στην Euronext Athens στάθηκε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Σπύρος Καπράλος, επισημαίνοντας ότι η διπλή χρηματιστηριακή παρουσία σε ΗΠΑ και Αθήνα αποτυπώνει τη «διττή ταυτότητα» της εταιρείας: την παγκόσμια δραστηριότητά της και τις ελληνικές της ρίζες.

Όπως ανέφερε, η κίνηση διευρύνει την πρόσβαση της Star Bulk στην ευρωπαϊκή επενδυτική κοινότητα και, κυρίως, δίνει στους Έλληνες επενδυτές τη δυνατότητα να τοποθετηθούν σε μια μεγάλη διεθνή ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου.

Ο κ. Καπράλος συνέδεσε την απόφαση και με τις αλλαγές που συντελούνται στην ελληνική κεφαλαιαγορά, σημειώνοντας ότι η ένταξή της στην οικογένεια της Euronext δημιουργεί νέες δυνατότητες για την Αθήνα και μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξή της σε διεθνή επενδυτικό και χρηματιστηριακό κόμβο για τη ναυτιλία.

«Θέλουμε να συμβάλουμε έμπρακτα στη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών ανάμεσα στην ελληνική ναυτιλία, την ελληνική κεφαλαιαγορά και το ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό σύστημα», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία η παρουσία της Star Bulk στην Euronext Athens να λειτουργήσει ως αφετηρία και για άλλες διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες με ελληνικές ρίζες που θα μπορούσαν να επιλέξουν την Αθήνα ως χρηματιστηριακή έδρα.

Στόχος ένα ναυτιλιακό οικοσύστημα στην Αθήνα

Πέραν των άμεσων χρηματιστηριακών ωφελειών, ο Πέτρος Παππάς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική διάσταση της κίνησης για την ελληνική ναυτιλία συνολικά.

Όπως υπογράμμισε, η Star Bulk επιθυμεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενός οργανωμένου ναυτιλιακού οικοσυστήματος στην ελληνική κεφαλαιαγορά, αντίστοιχου με εκείνο που έχει αναπτυχθεί στο Όσλο, όπου δραστηριοποιούνται δεκάδες εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες και έχει διαμορφωθεί μια επενδυτική κοινότητα με εξειδικευμένη γνώση του κλάδου.

Κατά τον ίδιο, η ελληνική ναυτιλία, με το παγκόσμιο εκτόπισμά της, χρειάζεται μια κεφαλαιαγορά αντίστοιχου μεγέθους και διεθνούς εμβέλειας. Η επιτυχία της εισαγωγής της Star Bulk, όπως είπε, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς και να ανοίξει τον δρόμο και για άλλες ναυτιλιακές εταιρείες.

Για να δημιουργηθεί, πάντως, ένα τέτοιο οικοσύστημα απαιτείται, σύμφωνα με τον κ. Παππά, η σύμπραξη τεσσάρων πλευρών: της Euronext, που καλείται να αξιοποιήσει το πανευρωπαϊκό της δίκτυο και να αναπτύξει κατάλληλους δείκτες και επενδυτικά εργαλεία, των τραπεζών, αναδόχων και χρηματιστηριακών εταιρειών, της Πολιτείας μέσω ενός σταθερού και ανταγωνιστικού θεσμικού πλαισίου, αλλά και των ίδιων των ναυτιλιακών εταιρειών, οι οποίες θα πρέπει να υιοθετούν σύγχρονα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης.

Δημόσια Προσφορά έως 112,2 εκατ. ευρώ

Η Δημόσια Προσφορά των νέων μετοχών της Star Bulk θα ξεκινήσει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στις 10:00 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 16:00, με στόχο την άντληση κεφαλαίων έως 112,2 εκατ. ευρώ.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, καθώς και του συνόλου των κοινών μετοχών της Star Bulk στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, αναμένεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Η Star Bulk, που συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια δραστηριότητας, ξεκίνησε το 2006 και εισήχθη στο Nasdaq το 2007 με στόλο οκτώ πλοίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Παππάς, σήμερα διαχειρίζεται 145 πλοία συνολικής μεταφορικής ικανότητας 14,4 εκατ. τόνων, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία ξεπερνά, όπως ανέφερε, τα 3,5 δισ. δολάρια.

Ο ίδιος προειδοποίησε, πάντως, τους δυνητικούς επενδυτές για την έντονη κυκλικότητα και μεταβλητότητα της ναυτιλιακής αγοράς, επισημαίνοντας ότι οι επενδυτικές αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται ύστερα από προσεκτική ανάλυση και όχι με βάση προβλέψεις για εύκολα κέρδη.

«Πριν από 20 χρόνια ξεκινήσαμε με οκτώ πλοία και μια ιδέα. Σήμερα ξεκινάμε κάτι καινούργιο, αυτή τη φορά εδώ, στην Αθήνα», ανέφερε κλείνοντας την τοποθέτησή του, συνδέοντας την εισαγωγή της Star Bulk με τη φιλοδοξία η Αθήνα να εξελιχθεί σε διεθνή χρηματοοικονομικό κόμβο για την ελληνική και την παγκόσμια ναυτιλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ