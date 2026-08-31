CNBC: «Μαύρο πρόβατο» του χρέους η Γαλλία - Στα υψηλά της κρίσης του 2008 το κόστος δανεισμού

Παράδειγμα προς αποφυγή το Παρίσι. Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, πολιτική αστάθεια, δημοσιονομικές πιέσεις. περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων

Η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας και το πολιτικό αδιέξοδο αποτελούν σημαντική πηγή ανησυχίας για τους επενδυτές στις αγορές ομολόγων, με το κόστος δανεισμού της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης πλησιάζει τα υψηλά της εποχής της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς μια ακόμη δύσκολη μάχη για τον προϋπολογισμό έρχεται, σύμφωνα με το CNBC.

Το σκηνικό στο Παρίσι είναι δυσμενές: Υπάρχει διαρκής πολιτική αστάθεια, αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις, επανειλημμένες παραβιάσεις των κανόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έλλειμμα και το όριο χρέους, διαδοχή πρωθυπουργών μετά από αποτυχημένες προσπάθειες μεταρρύθμισης, περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων για να τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο.

Η Γαλλία υπόκειται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της ΕΕ (3% του ΑΕΠ για τα ελλείμματα και 60% για το δημόσιο χρέος), με την Κομισιόν να συνιστά να τερματίσει το υπερβολικό έλλειμμά της έως το 2029 - αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα. Πέρυσι, μάλιστα, το έλλειμμα της Γαλλίας έφτασε το 5,1% του ΑΕΠ, ενώ ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ ξεπέρασε το 115%.

Το ΔΝΤ προέβλεψε τον Ιούλιο ότι το δημόσιο χρέος της Γαλλίας θα φτάσει περίπου στο 118,5% του ΑΕΠ το 2026 και θα υπερβεί το 120% το 2027, παραμένοντας πάνω από αυτό το επίπεδο έως το 2030. Ταυτόχρονα, η οικονομία αγωνίζεται να αναπτυχθεί, με συρρίκνωση 0,2% σε τριμηνιαία βάση στην αρχή του τρέχοντος έτους και στασιμότητα στο δεύτερο τρίμηνο.

Η αναταραχή έχει προκαλέσει έντονη πίεση στις αγορές ομολόγων της, με τις αποδόσεις των γαλλικών τίτλων να αυξάνονται δραματικά τον τελευταίο χρόνο - κάτι που επιδεινώθηκε από τον αντίκτυπο του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν στο κόστος δανεισμού παγκοσμίως - δίνοντας στη Γαλλία ένα από τα υψηλότερα κόστη κρατικού δανεισμού στην G7, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς έφτασε σε υψηλό από το 2008, πάνω από 4,13%, την περασμένη εβδομάδα και παρέμεινε κοντά στο 4,1% την Παρασκευή. Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση είναι ιδεολογικά διχασμένη, οδηγώντας σε ψήφους μομφής, κατάρρευση της κυβέρνησης και αδιέξοδα για τον εθνικό προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί αναμένεται να υποβάλει τα σχέδια προϋπολογισμού του 2027 στο κοινοβούλιο μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου.

Ο προϋπολογισμός του 2025 οδήγησε σε αδιέξοδο με τον Λεκορνί να παρακάμψει το κοινοβούλιο μετά από μήνες καθυστερήσεων ενώ ο ίδιος έγινε το πέμπτο άτομο που κατείχε τον πρωθυπουργικό θώκο σε μόλις δύο χρόνια, όταν διορίστηκε το 2025. Η παραίτησή του μόλις 27 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, έλαβε χώρα καθώς είχε καταστεί πολύ δύσκολη την οικοδόμηση ενός βιώσιμου κυβερνητικού προγράμματος, με τον ίδιο να επανατοποθετείται στο πόστο λίγες μέρες μετά.

Μια άλλη πηγή αβεβαιότητας που επηρεάζει τα γαλλικά ομόλογα είναι οι προεδρικές εκλογές του 2027, όπου η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν είναι επί του παρόντος η πρώτη υποψήφια για να διαδεχθεί τον Εμανουέλ Μακρόν. Ο Τζον Στόπφορντ, επικεφαλής εσόδων από πολλαπλά assets στην Ninety One, τόνισε ότι τα αυξανόμενα ελλείμματα και η επιβράδυνση της ανάπτυξης έχουν γίνει παγκόσμιο πρόβλημα μετά την πανδημία Covid-19, τους πολέμους και τις διαδοχικές ενεργειακές κρίσεις, αλλά η Γαλλία «ξεχωρίζει».

Παράδειγμα προς αποφυγή το Παρίσι

«Δεν είναι μόνο ένα γαλλικό πρόβλημα, αλλά θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι από πολλές απόψεις η Γαλλία είναι ένα από τα παραδείγματα προς αποφυγή. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι μοναδικό στη Γαλλία [αλλά] τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση» σημείωσε και εξήγησε πως υπάρχει μια ευρύτερη πρόκληση προς τις κυβερνήσεις να φέρουν το χρέος σε μια πιο βιώσιμη πορεία. «Η αποτυχία τους θα οδηγήσει σε μια εξέγερση της αγοράς ομολόγων κάποια στιγμή», πρόσθεσε.

«Μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι ανησυχούν για τη Γαλλία. «Δεν είναι προφανές πώς αυτό θα καταλήξει με καλό τρόπο» συμπλήρωσε εξηγώντας πως η μεγάλη αβεβαιότητα που κρέμεται πάνω από την αγορά ομολόγων είναι οι προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους, εκτίμησε. «Η αγορά ήταν επιφυλακτική σχετικά με το αν η Λεπέν είχε μεγάλη όρεξη να θέσει τα δημόσια οικονομικά σε μια πιο βιώσιμη βάση» ανέφερε.

Στοίχημα η ανάκαμψη

«Προφανώς μπορεί να έχουμε μια αλλαγή καθεστώτος ή πολιτικών προτεραιοτήτων μετά τον Μάιο του επόμενου έτους, αλλά ο κόσμος αμφιβάλλει ότι υπάρχει μεγάλη όρεξη για ουσιαστική δημοσιονομική εξυγίανση. Οπότε ναι, νομίζω ότι μπορεί να οδεύουμε προς μια κρίση. Απλώς δεν είμαι σίγουρος ότι είναι σήμερα» σχολίασε με τον Θεοφίλ Λεγκράντ, στρατηγικό αναλυτή επιτοκίων στη Natixis CIB, να διαμηνύει πως το στοίχημα της ανάκαμψης είναι στο επίκεντρο των traders.

«Η αγορά δεν αναμένει ότι η Γαλλία θα επιστρέψει σε έλλειμμα 3% ήδη από το 2027, αλλά αναζητά σημάδια ότι ο προϋπολογισμός του 2027 είναι συμβατός με μια αξιόπιστη μεσοπρόθεσμη πορεία σταθεροποίησης του δημόσιου χρέους. Αυτή η πορεία γίνεται όλο και πιο δύσκολο να υλοποιηθεί. Το πολεμικό σκηνικό και τα υψηλότερα επιτόκια ήδη περιπλέκουν τη δημοσιονομική εξισσορόπηση, ενώ οι καύσωνες και οι πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο αβεβαιότητας» ξεκαθάρισε.

Η Απρίλ ΛαΡούς, επικεφαλής ειδικών επενδύσεων στην Insight Investment, εκτίμησε πως υπάρχουν «εκπληκτικά λίγα σημάδια ότι η Γαλλία προετοιμάζεται για το είδος της δημοσιονομικής προσαρμογής που φαίνεται να απαιτεί η δυναμική του χρέους της». «Οι προσδοκίες ανάπτυξης αναθεωρούνται καθοδικά, το χρέος θα συνεχίσει να αυξάνεται και οι αποδόσεις των ομολόγων βρίσκονται τώρα σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από την οικονομική κρίση», τόνισε.

«Ωστόσο, η ουσιαστική συγκράτηση των δαπανών παραμένει πολιτικά δύσκολη. Με την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος ουσιαστικά στον πάγο μέχρι μετά τις εκλογές του 2027 και το κοινοβούλιο βαθιά κατακερματισμένο, η κυβέρνηση φαίνεται να επικεντρώνεται στη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας παρά στην αντιμετώπιση του υποκείμενου δημοσιονομικού προβλήματος» διεμήνυσε.