«Ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες η Morgan Stanley - Στα ευρωπαϊκά top picks η Alpha Bank

Τη μετοχή της Alpha Bank προσθέτει και αναδεικνύει στις κορυφαίες ευρωπαϊκές τραπεζικές επιλογές της η Morgan Stanley, βάζοντας στο επίκεντρο της επενδυτικής της στρατηγικής την ισχυρή δυναμική της πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα.

Τη μετοχή της Alpha Bank προσθέτει και αναδεικνύει στις κορυφαίες ευρωπαϊκές τραπεζικές επιλογές της η Morgan Stanley, βάζοντας στο επίκεντρο της επενδυτικής της στρατηγικής την ισχυρή δυναμική της πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα προσθέτει την Alpha στις επιλογές της ως mid-cap top pick, καθώς εκτιμά ότι η Ελλάδα εμφανίζει πιθανότατα το ισχυρότερο outlook για την αύξηση των δανείων στην Ευρώπη και ότι η Alpha προσφέρει το πιο ελκυστικό risk-reward μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Παράλληλα, ο επενδυτικός οίκος αυξάνει τις τιμές στόχους. Για την Alpha Bank, η τιμή στόχος αυξάνεται στα 5,50 ευρώ από 5 ευρώ, ενώ για την Πειραιώς διαμορφώνεται στα 12,30 ευρώ από 11,50 ευρώ, αυξημένη κατά περίπου 7%. Για τη Eurobank ο στόχος ανεβαίνει στα 5,40 ευρώ από 4,90 ευρώ, ή κατά περίπου 10,2%, ενώ για την Εθνική στα 19,30 ευρώ από 17,60 ευρώ, αυξημένος κατά περίπου 9,7%. Αντίθετα, για την CrediaBank ο στόχος μειώνεται στα 1,09 ευρώ από 1,16 ευρώ.

Η νέα bullish θέση της Morgan Stanley έρχεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αλλαγής στις εκτιμήσεις της για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Το βασικό της μήνυμα είναι ότι ο κύκλος των επενδύσεων διευρύνεται και αρχίζει να περνά από το AI και τις υποδομές σε περισσότερους κλάδους, με τη μεταποίηση, το real estate και την άμυνα να προστίθενται σταδιακά στη ζήτηση για χρηματοδότηση. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των δεικτών PMI, οδηγεί τη Morgan Stanley να προβλέπει επιτάχυνση της αύξησης των δανείων στην Ευρωζώνη σε περίπου 5%.

Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της πιστωτικής επέκτασης

Για την Ελλάδα, το story είναι ακόμη ισχυρότερο. Η Morgan Stanley τοποθετεί τη χώρα μεταξύ των αγορών με τις ισχυρότερες προοπτικές αύξησης των δανείων στην Ευρώπη, μαζί με τη Βρετανία και την Ολλανδία. Η εκτίμηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η επενδυτική τράπεζα θεωρεί ότι ο κύκλος των επενδύσεων δεν βρίσκεται στο τέλος του, αλλά μπορεί να διατηρήσει την πιστωτική ανάπτυξη σε υγιή επίπεδα για αρκετά χρόνια.

Συνολικά για τον ευρωπαϊκό κλάδο, η Morgan Stanley βλέπει την κυκλική ανάκαμψη να κερδίζει momentum. Η βελτίωση της πιστωτικής ζήτησης, η επίδραση των καμπυλών αποδόσεων που δεν έχει ακόμη περάσει πλήρως στα μεγέθη των τραπεζών και η ισχυρή δραστηριότητα σε wealth και investment banking δημιουργούν, κατά την εκτίμησή της, ένα θετικό μεσοπρόθεσμο περιβάλλον για τα έσοδα. Η ίδια αυξάνει τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη κατά περίπου 2%, παραμένοντας 2%-3% πάνω από το consensus για το 2027 και το 2028.

Περισσότερα δάνεια και περιθώριο για τα έσοδα από τόκους

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η χρηματοδότηση της νέας πιστωτικής επέκτασης δεν αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο για τις τράπεζες. Παρά τον ανταγωνισμό για τις καταθέσεις και την είσοδο νέων παικτών, θεωρεί το funding gap διαχειρίσιμο, ενώ βλέπει περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης των περιθωρίων, καθώς οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Για τον ευρωπαϊκό κλάδο προβλέπει αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το 2027 και 6% το 2028.

Το γενικότερο μήνυμα είναι ότι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κύκλος δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή του. Η πιστωτική επέκταση αρχίζει να αποκτά μεγαλύτερο βάθος, οι επενδύσεις διευρύνονται πέρα από το AI και τις υποδομές και οι τράπεζες μπαίνουν σε έναν κύκλο ισχυρότερης αύξησης εσόδων. Με την Ελλάδα να βρίσκεται στις αγορές που αναμένεται να εμφανίσουν την ισχυρότερη πιστωτική δυναμική, η Alpha Bank είναι αυτή που η Morgan Stanley επιλέγει να βάλει πιο καθαρά στο κάδρο.