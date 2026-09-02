Θιβέτ: Αποκαταστάθηκε πλήρως η πρόσβαση στην καταστραφείσα περιοχή

Στο Νεπάλ, οι αρχές είπαν ότι οι ελπίδες να βρεθούν περισσότεροι επιζώντες μειώνονται. Τουλάχιστον 1.114 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και σχεδόν 4.000 παραμένουν αγνοούμενοι.

Η Κίνα αποκατέστησε πλήρως τον μοναδικό δρόμο που οδηγεί στο πέρασμα Γκιρόνγκ, στα σύνορα με το Νεπάλ, μία εβδομάδα αφότου τμήματά του παρασύρθηκαν από την καταστροφική πλημμύρα, επιτρέποντας σε βαριά μηχανήματα να φθάσουν για πρώτη φορά στην κύρια ζώνη της καταστροφής.

Οι εκτεταμένες ζημιές στον εθνικό αυτοκινητόδρομο G216 είχαν ως αποτέλεσμα η Κίνα να ρίχνει από αέρος εξοπλισμό και εφόδια στους διασώστες στην πρώτη γραμμή, ορισμένοι από τους οποίους πέρασαν περπατώντας μέσα από βουνά για να φθάσουν στο σημείο.

Μεγάλος αριθμός βαριών μηχανημάτων έχουν φθάσει τώρα στην περιοχή όπου βρισκόταν ένα κινεζικό συνοριακό συγκρότημα ελέγχου, μαζί με εξοπλισμό προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις έρευνας, μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

Δείχνοντας πλάνα ομάδων διάσωσης και εκσκαφέων, η CCTV ανέφερε πως πληρώματα συνεργείων διάσωσης εφοδιασμένα με συσκευές εντοπισμού ζωής και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Η πρόοδος παρεμποδίστηκε λόγω της επίμονης βροχής και του δύσκολου ανάγλυφου του εδάφους, καθώς τα πληρώματα πρέπει να εργάζονται σε μια στενή ορεινή χαράδρα, ανάμεσα σε ασταθείς γκρεμούς και έναν ορμητικό ποταμό.

Οι αρχές, που παρακολουθούν τη στάθμη λιμνών, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες πλημμύρες αν υπερχειλίσουν, είπαν ότι οι κίνδυνοι αυτοί έχουν μειωθεί, όμως οι κατολισθήσεις εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία.

Στο Νεπάλ, οι αρχές είπαν ότι οι ελπίδες να βρεθούν περισσότεροι επιζώντες μειώνονται. Τουλάχιστον 1.114 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και σχεδόν 4.000 παραμένουν αγνοούμενοι.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ, ο επίσημος απολογισμός της Κίνας παραμένει σταθερός από την Κυριακή στους 16 νεκρούς και τους 546 αγνοούμενους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 104 Ινδοί, 49 Νεπαλέζοι καθώς και 33 Λετονοί που πιστεύεται ότι ήταν μέλη δύο ομάδων τουριστών.

Ο Κάρλις Άιχενμπάουμς, ο πρεσβευτής της Λετονίας στην Κίνα, είπε πως η πρεσβεία της χώρας είναι σε συνεχή επαφή με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών και τις αρχές στο Θιβέτ για νεώτερες πληροφορίες.

Το προσωπικό της πρεσβείας δεν επιδίωξε να επισκεφθεί το σημείο της καταστροφής στο Θιβέτ καθώς οι πληροφορίες που έρχονται από το Νεπάλ δείχνουν ότι οι αγνοούμενοι Λετονοί μπορεί να έχουν παρασυρθεί από τα νερά στη νεπαλική πλευρά, είπε.

Μεγάλο μέρος των πληροφοριών για την καταστροφή στο Θιβέτ είναι διαθέσιμο μόνο μέσω ειδικών πηγών, κυρίως τα κινεζικά κρατικά ελεγχόμενα ΜΜΕ.

Απαντώντας σε ερώτηση χθες, Τρίτη, γιατί η κινεζική κυβέρνηση δεν επέτρεψε σε ξένους δημοσιογράφους να επισκεφθούν τη ζώνη της καταστροφής, το υπουργείο Εξωτερικών επικαλέστηκε την απώλεια πρόσβασης σε δρόμους και επικοινωνίας στην περιοχή καθώς και μεγάλους κινδύνους για την ασφάλεια από δευτερογενείς καταστροφές.

Η Κίνα θα στείλει περισσότερους ειδικούς στην ταυτοποίηση με τη μέθοδο του DNA και προμήθειες εκτάκτου ανάγκης όπως γέφυρες Bailey, ψυγεία νεκρών και εξοπλισμό επικοινωνιών στο Νεπάλ μετά τη φονική ξαφνική πλημμύρα στα σύνορα, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών.

Η Κίνα ζήτησε από το Νεπάλ να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη διάσωση και μεταφορά Κινέζων πολιτών που αγνοούνται εκεί, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Γκούο Ζιακούν στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου.

Στο μεταξύ, αξιωματούχος της Αρχής Ηλεκτρισμού του Νεπάλ δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν ισχυρές πιθανότητες δεκάδες εργάτες να βρεθούν ζωντανοί μία εβδομάδα μετά τον εγκλωβισμό τους σε υπόγεια αίθουσα στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Ρασουαγκάντι του Νεπάλ μετά τη φονική πλημμύρα.

«Στο Ρασουαγκάντι, πιστεύουμε ότι 46 άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι σε μια δομή σαν δωμάτιο στη σήραγγα», είπε στο Reuters ο Αμχσού Κιράν Σάχι, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας ηλεκτρισμού του Νεπάλ.

«Έχουμε την ισχυρή πεποίθηση ότι πρέπει να είναι ζωντανοί έπειτα από μία εβδομάδα επειδή... έχουν τρόφιμα και νερό εκεί στην εγκατάσταση».

Μέχρι τώρα, οι αρχές του Νεπάλ έχουν διασώσει 279 ανθρώπους από υδροηλεκτρικά εργοτάξια που παρασύρθηκαν από την άνευ προηγουμένου πλημμύρα πάγου, βράχων, λάσπης και φερτών υλικών που προκάλεσε η κατάρρευση παγετώνα κοντά στα σύνορα της χώρας με την Κίνα.

Ωστόσο τουλάχιστον άλλοι 639 εξακολουθούν να αγνοούνται, με ορισμένους από αυτούς να θεωρείται πως έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες που συνδέονται με υδροηλεκτρικά εργοτάξια, όπου συνεργεία διάσωσης από το Νεπάλ, την Ινδία και την Κίνα σκάβουν για να βρουν επιζώντες.

Το Rasuwagadhi Hydroelectric ⁠Project, μια εγκατάσταση 111 μεγαβάτ στην πληγείσα περιοχή Ρασάουα, βρίσκεται σε μια ορεινή κοιλάδα σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων απο τα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα.

«Είναι το μοναδικό εργοτάξιο όπου μπορεί κανείς να περπατήσει μέσα στη σήραγγα. Ο στρατός προσπάθησε να το κάνει αυτό πριν από τρεις ημέρες, αλλά δεν βρήκε το δωμάτιο», είπε ο Σάχι. «Πάμε μέσα ξανά».

Οι διασώστες αναζητούν επίσης επιζώντες που πιστεύεται ότι έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε σήραγγες σε άλλες περιοχές, όπου ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί έχουν χώρους και δωμάτια για να μένουν οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού του Νεπάλ Ράτζα Ραμ Μπάσνετ.

Στις εγκαταστάσεις του Upper Trishuli 3A, που επλήγησαν επίσης από την πλημμύρα, οι διασώστες χρειάστηκαν σχεδόν έξι ημέρες για να εντοπίσουν τις σήραγγες λόγω της μεγάλης ποσότητας λάσπης, είπε ο Σάζι.

«Περιμένουμε ότι υπάρχουν επιζώντες εκεί μέσα επειδή μας είπαν ότι υπάρχει στεγνός χώρος στο εσωτερικό. Προσπαθούμε να μπούμε σε αυτή τη σήραγγα τώρα», είπε

«Χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμη τεχνολογία στο Νεπάλ αυτή τη στιγμή, και λαμβάνουμε βοήθεια από Ινδούς, Κινέζους, Κορεάτες., Έχουμε επίσης ειδικούς από την Αυστραλία».

Η κατάστροφή δημιούργησε τουλάχιστον 2,2 εκατομμύρια τόνους μπάζων, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), μεταξύ των οποίων τμήματα κτριίων, βράχια, και ιζήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ