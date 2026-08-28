«Καμπανάκι» Γουόρς στο Τζάκσον Χολ για τον πληθωρισμό - «Έχουμε δουλειά να κάνουμε»

Δεν μίλησε για αύξηση επιτοκίων, αλλά οι αναλυτές ερμηνεύουν την ομιλία του για τις πιέσεις στις τιμές ως «παράθυρο» για άνοδο στο κόστος δανεισμού.

Aνησυχία του για τον επίμονο και υψηλό πληθωρισμό, εξέφρασε στην ομιλία του στο ετήσιο συμπόσιο Τζάκσον Χολ, ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, ενώ τήρησε σιγή ιχθύος για το αν πιστεύει ότι τα επιτόκια θα πρέπει να αυξηθούν. Ωστόσο, οι αναλυτές σύμφωνα με το Bloomberg ερμηνεύουν τη συγκεκριμένη δήλωση ως «παράθυρο» για άνοδο στο κόστος δανεισμού.

Ο επικεφαλής της Fed απέφυγε να δεσμευτεί για τα μελλοντικά βήματα της νομισματικής πολιτικής, ενώ δεν έδωσε ούτε λεκτικές ενδείξεις σχετικά με τις προθέσεις της Fed που θα δικαιολογούσαν μια προσαρμογή των επιτοκίων.

Αντίθετα, χρησιμοποίησε την ομιλία του για να σκιαγραφήσει τη φιλοσοφία του σχετικά με τη χάραξη πολιτικής, ενώ ήταν «σφίγγα» σε τυχόν σήματα σχετικά με το τι πιστεύει ότι πρέπει να γίνει κάποια κίνηση για να επιτευχθεί η διπλή εντολή της Fed για σταθερές τιμές και μέγιστη απασχόληση.

«Στέκομαι εδώ σήμερα δεσμευμένος σε μια πειθαρχία, όχι σε μια απόφαση», επεσήμανε. Στην αρχή της ομιλίας του, αστειεύτηκε ότι «Μπορείτε να το ονομάσετε την τοποθέτησή μου ως περίγραμμα ή οδικό χάρτη, αλλά όχι guidance για το μέλλον» ξεκαθάρισε.

Αναγνώρισε ότι ο πληθωρισμός είναι σε έξαρση, υπογραμμίζοντας πως: «ενώ οι μετρήσεις του PCE καλοκαιριού ήταν καλύτερες από τις αναμενόμενες, δεν μου λένε ότι οι υποκείμενες τάσεις έχουν βελτιωθεί σημαντικά».

«Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός κινείται προς τον στόχο μας, με σαφήνεια και με επαρκή ταχύτητα. Διαφορετικά, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας... η εντολή μας... και η υποχρέωση που έχουμε να τηρήσουμε» αποσαφήνισε.

«Η Fed παίζει ουσιαστικό ρόλο στην οικονομία και τις αγορές. Και τα εργαλεία μας είναι ισχυρά. Εμείς καθορίζουμε την πορεία των επιτοκίων. Και οι παίκτες στην αγορά θα προσπαθούν πάντα να προβλέπουν τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Αλλά δεν πρέπει να ενδώσουμε σε ένα καθεστώς που οι traders στην αγορά στρέφονται κυρίως στην Fed για την επόμενη συναλλαγή τους» εξήγησε.

Υποστήριξε ότι «οι γνώσεις μας απλώς δεν εκτείνονται τόσο μακριά στο μέλλον για να προκαθορίσουμε την πορεία των επιτοκίων μας -τουλάχιστον όχι ακόμα- και οι παράγοντες που σχετίζονται με την ορθή διεξαγωγή της νομισματικής πολιτικής αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου».

«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Προέδρου, οι συνάδελφοί μου και εγώ θα προσπαθήσουμε να κατασκευάσουμε πιο αξιόπιστα μοντέλα και πιο ισχυρούς κανόνες για να καθοδηγήσουμε τις αποφάσεις μας. Θα το κάνουμε αυτό γνωρίζοντας ότι η ακρίβεια στις οικονομικές προβλέψεις εξακολουθεί να είναι μία κρίσιμη φιλοδοξία» τόνισε.

«Με τόσα πολλά να αλλάζουν τόσο γρήγορα στη γεωπολιτική σκηνή, στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και στην τεχνολογία, είναι συνετό να είμαστε μετριοπαθείς σχετικά με το τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε», επεσήμανε.

Τέλος, δεν αναφέρθηκε στην ομιλία του την πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, για υπερδιπλασιασμό άνω των 4 δισ. δολαρίων σε επαναγορές ομολόγων μακράς διάρκειας, μια κίνηση που φαίνεται να αντίκειται στην επιθυμία του προέδρου της Fed για λιγότερη εμπλοκή της αμερικανικής κυβέρνησης στην αγορά χρέους.