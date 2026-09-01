Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα εν μέσω sell off ομολόγων και Μέσης Ανατολής

Οι επενδυτές παρακολουθούν πάντα τις εξελίξεις στην σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, αλλά κυρίως εστιάζουν στο νέο sell off που καταγράφεται στην παγκόσμια αγορά ομολόγων.

Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, με τους επενδυτές να παρακολουθούν πάντα τις εξελίξεις στην σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν εν μέσω της ανανεωμένης έντασης, αλλά και κυρίως να εστιάζουν στο νέο sell off που καταγράφεται στην παγκόσμια αγορά ομολόγων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται ήπια 0,10% στις 651,75 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημειώνει πτώση 0,03% στις 6.418 μονάδες. Χθες, ο Stoxx 600 ολοκλήρωσε τον πέμπτο διαδοχικό μήνα κερδών.

Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχωρεί 0,48% στις 26.159 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,38% στις 8.336 μονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει πτώση 0,40% στις 10.781 μονάδες. Στο Μιλάνο ο FTSE MIB υποχωρεί 0,20% στις 52.508 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 καταγράφει απώλειες 0,49% στις 19.889 μονάδες.

Στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες σκαρφάλωσαν ξανά οι αποδόσεις των παγκόσμιων ομολόγων, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και οι επενδυτές αύξησαν τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της.

Ειδικότερα, τα ομόλογα στην Ιαπωνία και την Αυστραλία υποχώρησαν την Τρίτη, με την απόδοση των 10ετών ομολόγων της ιαπωνικής κυβέρνησης να αγγίζει το 3% για πρώτη φορά από το 1996. Αυτό ακολούθησε ένα sell off των αμερικανικών ομολόγων, οδηγώντας το 10ετές ομόλογο στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του περασμένου έτους. Η απόδοση των παγκόσμιων κρατικών ομολόγων, σύμφωνα με το Bloomberg, αυξήθηκε για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση τη Δευτέρα, φτάνοντας στο 3,72%, το υψηλότερο από τα μέσα του 2008.

Έπειτα από έναν μήνα σχετικής ηρεμίας και στροφής της Ουάσιγκτον στον «οικονομικό πόλεμο», οι εχθροπραξίες επαναλήφθηκαν χθες Δευτέρα ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισείει την απειλή πως θα διατάξει να βομβαρδιστεί «δυνατά» το αντίπαλο στρατόπεδο.

Για πρώτη φορά από τα τέλη του Ιουλίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς εναντίον «δυο εκτοξευτήρων (πυραύλων) στο νησί Λαράκ», στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη ανταπέδωσε εξαπολύοντας επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία και στα ΗΑΕ.