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Η ΙΚΕΑ μειώνει έως 25% τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα

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Η ΙΚΕΑ μειώνει έως 25% τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα
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Σε ένα σημαντικό νέο βήμα για ακόμη πιο προσιτές τιμές, προχωρά η ΙΚΕΑ, με μειώσεις έως 25% σε πάνω από 300 προϊόντα οικιακού εξοπλισμού.

Σε ένα σημαντικό νέο βήμα για ακόμη πιο προσιτές τιμές, προχωρά η ΙΚΕΑ, με μειώσεις έως 25% σε πάνω από 300 προϊόντα οικιακού εξοπλισμού από 1η Σεπτεμβρίου.

«Σε μια περίοδο κατά την οποία ο προϋπολογισμός των νοικοκυριών παραμένει υπό πίεση και κάθε αγορά μετράει» η εταιρεία του Ομίλου Fourlis πέρα από τη μείωση τιμών προωθεί και ένα δυνατό πρόγραμμα εμπορικών ενεργειών και προσφορών.

Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια, με το Inter IKEA Group να συγκρατεί τις τιμές με τις οποίες προμηθεύει τους δικαιοδόχους ΙΚΕΑ στην Ευρώπη, ενώ οι εταιρείες λιανικής ΙΚΕΑ πραγματοποιούν πρόσθετες επενδύσεις για τη μείωση των τιμών.

«Μέσα από συνεχείς βελτιώσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας, η ΙΚΕΑ δημιουργεί μεγαλύτερη αποδοτικότητα, περιορίζει το κόστος και μεταφέρει περισσότερη αξία στους καταναλωτές» υπογραμμίζει.

«Η χαμηλή τιμή βρίσκεται στην καρδιά του οράματος της ΙΚΕΑ για μια καλύτερη καθημερινή ζωή για τους πολλούς ανθρώπους. Η δέσμευση είναι ξεκάθαρη: να κάνει τα προϊόντα οικιακού εξοπλισμού που οι καταναλωτές χρειάζονται και αγαπούν πιο προσιτά, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα, τη λειτουργικότητα, τη βιωσιμότητα ή τον σχεδιασμό» υπογραμμίζεται, στην ίδια ανακοίνωση.

Την ίδια στιγμή, η ποικιλία των προϊόντων εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες σειρές, συλλογές και συνεργασίες, μεταξύ των οποίων η νέα συνεργασία με το Xbox, που φέρνει μια νέα ματιά στο gaming και τη ζωή στο σπίτι, με την πρωτοβουλία των μειώσεων τιμών να αγγίζει τα 1,2 δισ. ευρώ.

«Όσο οι τιμές μειώνονται, οι δυνατότητες για το σπίτι μεγαλώνουν. Με περισσότερα από 300 προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές και δυνατές περιόδους προσφορών μέσα στη χρονιά, η ΙΚΕΑ κάνει κάθε μικρή ή μεγάλη αλλαγή στο σπίτι πιο εφικτή για τους πολλούς ανθρώπους» καταλήγει.

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tags:
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Εκπτώσεις
Τιμές
Fourlis
Ηλεκτρικές συσκευές
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