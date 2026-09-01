Στα 92,9 εκατ. δολάρια τα καθαρά κέρδη στο β’ τρίμηνο για την Capital Tankers

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 104,2 εκατ. δολάρια, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε μέρισμα 3 νορβηγικών κορωνών ανά μετοχή.

Έσοδα 148,6 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 92,9 εκατ. δολαρίων για το β' τρίμηνο ανακοίνωσε η Capital Tankers του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Τα έσοδα σε όρους ισοδύναμης χρονοναύλωσης (TCE), δηλαδή μετά την αφαίρεση των εξόδων ταξιδιού, ανήλθαν σε 114 εκατ. δολάρια.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 104,2 εκατ. δολάρια, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε μέρισμα 3 νορβηγικών κορωνών ανά μετοχή.

Στις 30 Ιουνίου 2026, τα ίδια κεφάλαια της Capital Tankers ανέρχονταν σε 2,06 δισ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 451,5 εκατ. δολαρίων μέσα σε ένα μόνο τρίμηνο.

Τα διαθέσιμα της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 356,7 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων 6,5 εκατ. ήταν δεσμευμένα.

Ο συνολικός δανεισμός ανήλθε σε 523,9 εκατ. δολάρια, ενώ ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε στα 167,2 εκατ. δολάρια.

Αθροιστικά, η Capital Tankers ελέγχει 33 πλοία. Από αυτά, τα 15 βρίσκονται ήδη σε λειτουργία (συνολικής χωρητικότητας 2,15 εκατ. dwt, με μέση σταθμισμένη ηλικία μόλις 2,2 έτη) και 18 είναι υπό ναυπήγηση, με τις παραδόσεις να εκτείνονται έως το 2028.

Στο β’ τρίμηνο συνέχισε την ανάπτυξη του στόλου της, με επτά πλοία, τρία Suezmax και τέσσερα Aframax/LR2, συνολικής χωρητικότητας 918.678 dwt.

Παράλληλα, προστέθηκαν ακόμη δύο πλοία, το LR2 «Athinagoras» και το Suezmax «Aristodimos».

Ο στόλος αποτελείται από ένα VLCC, έξι Suezmax, τέσσερα Aframax και τέσσερα LR2. Εννέα πλοία διαθέτουν scrubbers, ενώ 12 είναι διπλού καυσίμου LNG ή έχουν τη δυνατότητα μετατροπής ώστε να χρησιμοποιούν LNG.

Επίσης, διαθέτει options για ακόμη 13 δεξαμενόπλοια, εκ των οποίων 11 VLCC στη Hengli και δύο Suezmax στη HD Hyundai Samho, στις τιμές που προβλέπουν τα αντίστοιχα ναυπηγικά συμβόλαια.