Παραιτήθηκε ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ μετά τη σύγκρουση με τον Χέγκσεθ

Ο Νταν Ντρίσκολ είχε συμμετάσχει το τελευταίο διάστημα ιδίως στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Tην παραίτησή του στον Ντόναλντ Τραμπ, υπέβαλε o υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από 18 μήνες στο αξίωμα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Δεν δόθηκε κάποιος λόγος για την αποχώρηση του Ντρίσκολ, ο οποίος είναι φίλος του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ωστόσο υπήρχαν συνεχείς εντάσεις με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Ο υφυπουργός Ντρίσκολ φάνηκε «εξαιρετικά αποτελεσματικός στην προώθηση του προγράμματος του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ (...) έχοντας αξιοσημείωτο ηγετικό ρόλο κατά τη διάρκεια ιστορικών στρατιωτικών επιχειρήσεων», ανέφερε εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας.

«Ο αμερικανικός στρατός είναι πιο ισχυρός παρά ποτέ χάρη στο έργο του στο πλευρό του ανώτατου διοικητή (σ.σ. του προέδρου Τραμπ) και του υπουργού Πολέμου», πρόσθεσε. Ο Νταν Ντρίσκολ είχε συμμετάσχει το τελευταίο διάστημα ιδίως στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σεναριολογία για την αποχώρησή του κυκλοφορούσε για εβδομάδες, με διάφορα μέσα ενημέρωσης να αναφέρονται σε εντάσεις με τον υπουργό Χέγκσεθ εξαιτίας καθαιρέσεων ανώτατων αξιωματικών, ιδίως του στρατηγού Ράντι Τζορτζ, με τον οποίο συνεργαζόταν στενά.