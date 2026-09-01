Η BAT επενδύει στην Ελλάδα και στις προοπτικές της χώρας για το μέλλον

Τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας για τον Όμιλο British American Tobacco (BAT) αναδεικνύει στη συνέντευξή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Chief Operating Officer του Ομίλου της ΒΑΤ, Johan Vandermeulen.

Τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας για τον Όμιλο British American Tobacco (BAT) αναδεικνύει στη συνέντευξή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Chief Operating Officer του Ομίλου της ΒΑΤ, Johan Vandermeulen.

Όπως τονίζει, η BAT, ως παγκόσμια εταιρεία, αξιολογεί τις αγορές μέσα από το πρίσμα της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής προοπτικής, του ανθρώπινου δυναμικού, της καινοτομίας και της στρατηγικής σημασίας τους. Η Ελλάδα ξεχωρίζει και στους τέσσερις αυτούς τομείς. Επίσης, η Ελλάδα έχει επιλεγεί ως περιφερειακός κόμβος για την Κύπρο, τη Μάλτα και το Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή, η BAT βλέπει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα και συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και στις Νέες Κατηγορίες προϊόντων, εντάσσοντας τη χώρα στον ευρύτερο μετασχηματισμό της προς ένα χαρτοφυλάκιο όπου τα προϊόντα χωρίς καύση θα έχουν κυρίαρχο ρόλο.

Ο COO του Ομίλου της BAT Johan Vandermeulen, αναφέρεται στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών και στην ανάγκη η μετάβαση των ενηλίκων καπνιστών σε εναλλακτικά προϊόντα να πραγματοποιείται με υπεύθυνο τρόπο, στη βάση της επιστημονικής τεκμηρίωσης. Υπογραμμίζει παράλληλα ότι η πλήρης διακοπή του καπνίσματος παραμένει η καλύτερη επιλογή, ενώ τάσσεται υπέρ ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορές μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών προϊόντων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, όπου η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, αλλά και στη στρατηγική ESG της BAT, με έμφαση στο κλίμα, τη φύση, την κυκλική οικονομία και τις κοινότητες.

Τέλος, ο κ. Vandermeulen αξιολογεί θετικά την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τονίζει ότι η σταθερότητα, η προβλεψιμότητα του ρυθμιστικού και φορολογικού πλαισίου, η καινοτομία, οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων. Η Ελλάδα, όπως σημειώνει ο ίδιος, βρίσκεται σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση για να προσελκύσει ακόμη περισσότερες διεθνείς επενδύσεις τα επόμενα χρόνια και να διαδραματίσει ακόμη πιο ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση του οικονομικού μέλλοντος της Ευρώπης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Chief Operating Officer του Ομίλου της ΒΑΤ, Johan Vandermeulen, στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και τη δημοσιογράφο Μαρία Τσιβγέλη

ΕΡ: Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε μια αγορά με ολοένα και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για την BAT, λειτουργώντας ως περιφερειακός κόμβος, ενώ παράλληλα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες όπου διατίθενται ορισμένες από τις πλέον προηγμένες τεχνολογίες του Ομίλου. Τι καθιστά την Ελλάδα στρατηγικά σημαντική για την BAT και πώς βλέπετε να εξελίσσεται ο ρόλος της τα επόμενα χρόνια;

ΑΠ: Ως παγκόσμια εταιρεία, η BAT αξιολογεί τις αγορές μέσα από το πρίσμα της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής προοπτικής, του ανθρώπινου δυναμικού, της καινοτομίας και της στρατηγικής σημασίας τους. Η Ελλάδα ξεχωρίζει και στους τέσσερις αυτούς τομείς. Πέρα από το ότι αποτελεί μια σημαντική αγορά, λειτουργεί και ως περιφερειακός κόμβος για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και το Ισραήλ, ενισχύοντας περαιτέρω τον στρατηγικό της ρόλο για τη δραστηριότητά μας στην ευρύτερη περιοχή.

Καθώς η BAT συνεχίζει τον μετασχηματισμό της προς έναν οργανισμό στον οποίο τα προϊόντα χωρίς καύση θα έχουν κυρίαρχο ρόλο, θεωρούμε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Η εμπιστοσύνη μας στις δυνατότητές της αποτυπώνεται στις συνεχείς επενδύσεις μας στις Νέες Κατηγορίες προϊόντων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανάπτυξη ενός νέου εξειδικευμένου χώρου λιανικής για τις Νέες Κατηγορίες, ο οποίος θα προσφέρει όχι μόνο πρόσβαση σε καινοτόμα προϊόντα, αλλά και ενημέρωση στους ενήλικους καταναλωτές σχετικά με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των προϊόντων του χαρτοφυλακίου μας.

Παράλληλα, θεωρούμε ότι η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το 2027 θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για τους φορείς χάραξης πολιτικής. Η συγκυρία συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία στην Ευρώπη γίνεται λόγος για κρίσιμα ζητήματα, όπως η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία, η δημόσια υγεία, η φορολογία και η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου. Οι συζητήσεις αυτές θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του μελλοντικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος για πολλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο, ενθαρρύνοντας έναν εποικοδομητικό διάλογο και μια ισορροπημένη προσέγγιση στη χάραξη πολιτικής που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

Πάνω απ' όλα, το μήνυμά μας είναι απλό, η BAT επενδύει στην Ελλάδα γιατί πιστεύει στις δυνατότητες της χώρας και στις προοπτικές της για το μέλλον.

ΕΡ: Πώς αξιολογείτε το σημερινό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και ποιες προϋποθέσεις θεωρείτε απαραίτητες, ώστε η χώρα να προσελκύσει περισσότερες ξένες επενδύσεις και να ενισχύσει περαιτέρω την οικονομική της ανάπτυξη;

ΑΠ: Οι επενδυτικές αποφάσεις σήμερα διαμορφώνονται από έναν συνδυασμό παραγόντων. Οι επιχειρήσεις αναζητούν σταθερότητα, προβλεψιμότητα στο ρυθμιστικό περιβάλλον, ικανό ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονες υποδομές, δεκτικότητα στην καινοτομία και δυνατότητα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, οι χώρες ανταγωνίζονται όχι μόνο για την προσέλκυση κεφαλαίων, αλλά και για την προσέλκυση τεχνολογίας, δεξιοτήτων και επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Από αυτή την άποψη, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Η χώρα αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο διεθνώς για την ανθεκτικότητα της οικονομίας της, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της και την ικανότητά της να προσελκύει επενδύσεις. Διαθέτει στρατηγική γεωγραφική θέση, υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρή διασύνδεση με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.

Το κλειδί για τη διατήρηση αυτής της δυναμικής είναι η προβλεψιμότητα. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν μακροπρόθεσμες επενδυτικές αποφάσεις όταν μπορούν να δραστηριοποιούνται μέσα σε ένα σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό και φορολογικό πλαίσιο. Οι συνεχείς προσπάθειες για την προώθηση της καινοτομίας, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας θα καταστήσουν την Ελλάδα ακόμη πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

Η Ελλάδα έχει ήδη αποδείξει ότι η οικονομική ανάπτυξη, η δημοσιονομική υπευθυνότητα και οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να προχωρούν παράλληλα. Πιστεύουμε ότι η χώρα βρίσκεται σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση για να προσελκύσει ακόμη περισσότερες διεθνείς επενδύσεις τα επόμενα χρόνια και να διαδραματίσει ακόμη πιο ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση του οικονομικού μέλλοντος της Ευρώπης.

ΕΡ: Η BAT έχει θέσει ως στρατηγικό της όραμα να δημιουργήσει ένα Καλύτερο Αύριο με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων του καπνίσματος μέσω των προϊόντων Νέων Κατηγοριών. Πού βρίσκεται σήμερα αυτός ο μετασχηματισμός στην Ελλάδα και ποια είναι τα σημαντικότερα ορόσημα που έχουν επιτευχθεί;

ΑΠ: Στην BAT, σκοπός μας είναι να χτίσουμε ένα Καλύτερο Αύριο, μειώνοντας τον αντίκτυπο της επιχείρησής μας στην υγεία, παρέχοντας στους ενήλικους καπνιστές, που διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν, εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, βαδίζουμε σταθερά προς τη φιλοδοξία μας να εξελιχθούμε σε μια επιχείρηση στην οποία τα προϊόντα χωρίς καύση θα έχουν κυρίαρχο ρόλο, με περισσότερα από τα μισά έσοδά μας να προέρχονται από αυτά έως το 2035.

Η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό κομμάτι αυτής της διαδρομής. Αυτό που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι η πρόοδος που ήδη καταγράφεται στη χώρα. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, η Ελλάδα σημείωσε μία από τις ταχύτερες μειώσεις του ποσοστού καπνίσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από περίπου 42% το 2020 σε 36% το 2023. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 600.000 λιγότερους καπνιστές και κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των πρωτοπόρων κρατών-μελών της ΕΕ ως προς τη μείωση του καπνίσματος.

Η πρόοδος αυτή αντανακλά έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως οι πρωτοβουλίες δημόσιας υγείας, η αυξημένη ενημέρωση των καταναλωτών, η μεταβολή των καταναλωτικών προτιμήσεων και η ευρύτερη διαθεσιμότητα εναλλακτικών προϊόντων για τους ενήλικους καπνιστές που διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν. Η εμπειρία της Ελλάδας δείχνει ότι μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος όταν οι ενήλικοι καπνιστές έχουν πρόσβαση σε ένα εύρος εναλλακτικών επιλογών και τη δυνατότητα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Πιστεύουμε ότι υπάρχει περιθώριο να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο αυτή η θετική τάση.

ΕΡ: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σταδιακή αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες, με περισσότερους ενήλικους καπνιστές να στρέφονται σε εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης. Πώς αξιολογείτε αυτή τη μετάβαση στην ελληνική αγορά και ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της;

ΑΠ: Η ελληνική αγορά αντανακλά ολοένα και περισσότερο μια ευρύτερη παγκόσμια τάση. Οι ενήλικοι καπνιστές πλέον ενημερώνονται όλο και περισσότερο για τις εναλλακτικές επιλογές που υπάρχουν, πέρα από τα παραδοσιακά τσιγάρα, και πολλοί αναζητούν ενεργά διαφορετικές λύσεις. Θεωρούμε αυτή την εξέλιξη ιδιαίτερα θετική, καθώς η καινοτομία μπορεί να συμβάλει στην επιτάχυνση της μείωσης του καπνίσματος μεταξύ των ενηλίκων που διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν.

Η πρόκληση πλέον είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτή η μετάβαση θα πραγματοποιηθεί με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο. Αρχικά, οι ρυθμιστικές αρχές και οι φορείς χάραξης πολιτικής έχουν κρίσιμο ρόλο, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές έναντι του τσιγάρου. Έπειτα, το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να αναγνωρίζει τις διαφορές μεταξύ των επιμέρους προϊοντικών κατηγοριών και να υιοθετεί μια αναλογική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνητική συμβολή των εναλλακτικών επιλογών στη μείωση του καπνίσματος. Επιπλέον, η προστασία των ανηλίκων και συγκεκριμένα η αποτροπή της πρόσβασής τους στα προϊόντα παραμένει σταθερή και ύψιστη προτεραιότητα.

Υπό αυτή την έννοια, η Ελλάδα έχει καταγράψει ενθαρρυντική πρόοδο. Τα αποτελεσματικά συστήματα επαλήθευσης ηλικίας, οι υπεύθυνες πρακτικές λιανικής πώλησης και ένα πλαίσιο που υποστηρίζει την υπεύθυνη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων από τους ενήλικους καταναλωτές αποτελούν βασικά στοιχεία μιας ισορροπημένης προσέγγισης. Σε ένα ευρύτερο επίπεδο, η εμπειρία της Ελλάδας αποδεικνύει ότι οι στόχοι της δημόσιας υγείας, η προστασία των καταναλωτών και η καινοτομία μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του καπνίσματος.

ΕΡ: Η συζήτηση γύρω από τη μείωση της βλάβης από τον καπνό του τσιγάρου αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία διεθνώς. Ποιος θεωρείτε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος της επιστημονικής τεκμηρίωσης στη διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής και του ρυθμιστικού πλαισίου;

ΑΠ: Τα επιστημονικά δεδομένα θα πρέπει να αποτελούν το θεμέλιο της χάραξης πολιτικής. Τα πιο αποτελεσματικά ρυθμιστικά πλαίσια είναι εκείνα που διαμορφώνονται με βάση την έρευνα, τα δεδομένα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η θέση της BAT είναι ξεκάθαρη. Η καλύτερη επιλογή που μπορεί να κάνει ένας καπνιστής είναι να διακόψει πλήρως το κάπνισμα. Ωστόσο, για τους ενήλικους καπνιστές που διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν, το σύνολο των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων δείχνει ότι η πλήρης μετάβαση σε προϊόντα χωρίς καύση μπορεί δυνητικά να μειώσει την έκθεσή τους στην πλειονότητα των επιβλαβών χημικών ουσιών που παράγονται κατά την καύση, σε σύγκριση με τα τσιγάρα. Για τον λόγο αυτό, η BAT συνεχίζει να επενδύει σημαντικά στην Έρευνα και Ανάπτυξη, καθώς και στην καινοτομία προϊόντων.

Κατά συνέπεια, το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να εξισορροπεί τρεις βασικούς στόχους: την προστασία των ανηλίκων, την προώθηση των στόχων δημόσιας υγείας και την ενθάρρυνση της υπεύθυνης καινοτομίας. Ιδιαίτερα σημαντική, επίσης, είναι η διαφοροποίηση με βάση το προφίλ κινδύνου κάθε κατηγορίας προϊόντων. Εάν όλα τα προϊόντα νικοτίνης αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, κινδυνεύουμε να χάσουμε μια σημαντική ευκαιρία να ενθαρρύνουμε τους ενήλικους καπνιστές, που διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν, να στραφούν πλήρως σε εναλλακτικές επιλογές.

Οι χώρες που έχουν επιτύχει ουσιαστική μείωση του καπνίσματος έχουν, κατά κανόνα, υιοθετήσει προσεγγίσεις που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και πιστεύουμε ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση και για την Ευρώπη.

ΕΡ: Το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού και νικοτίνης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την ελληνική οικονομία και τη δημόσια υγεία. Ποια μέτρα θεωρείτε απαραίτητα για τον αποτελεσματικό περιορισμό αυτού του φαινομένου;

ΑΠ: Το παράνομο εμπόριο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα εμπορικό πρόβλημα. Υπονομεύει τα δημόσια έσοδα, ενισχύει το οργανωμένο έγκλημα, αποδυναμώνει τους στόχους της δημόσιας υγείας και εκθέτει τους καταναλωτές σε μη ελεγχόμενα προϊόντα.

Παραμένει πρόκληση σε πολλές αγορές παγκοσμίως. Ωστόσο, υπάρχουν και ενθαρρυντικά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι είναι δυνατή η πρόοδος όταν η επιβολή του νόμου, ο συντονισμός και η δημόσια πολιτική λειτουργούν συνδυαστικά. Η Ελλάδα αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων μειώθηκε από περίπου 25% σε περίπου 15% μέσα σε μόλις δύο χρόνια, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα, το οποίο αντανακλά την ισχυρή δέσμευση των ελληνικών αρχών για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η επιτυχία αυτή προέκυψε από τον συνδυασμό αποτελεσματικότερων μηχανισμών ελέγχου, καλύτερου συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών και προτεραιοποίησης του ζητήματος από την Πολιτεία. Η πρόοδος που επιτεύχθηκε αντικατοπτρίζει τις συλλογικές προσπάθειες των διωκτικών αρχών, των φορέων χάραξης πολιτικής, των εκπροσώπων της βιομηχανίας και της κοινωνίας ευρύτερα.

Στο μέλλον, θα είναι απαραίτητες οι συνεχείς επενδύσεις στους ελεγκτικές μηχανισμούς, στην τεχνολογία, στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην ευαισθητοποίηση του κοινού. Παράλληλα, είναι σημαντικό να διατηρηθεί ένα προβλέψιμο φορολογικό πλαίσιο, καθώς αιφνίδιες διαταραχές στην αγορά είναι πιθανό να δημιουργήσουν κίνητρα για παράνομη δραστηριότητα. Η BAT παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη στήριξη των Αρχών μέσω διαλόγου, τεχνογνωσίας και συνεργασίας για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου.

ΕΡ: Ποια είναι η επόμενη φάση του μετασχηματισμού της BAT, καθώς ενισχύει τη μετάβασή της προς ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων χωρίς καύση;

ΑΠ: Η επόμενη φάση του μετασχηματισμού μας αφορά την επιτάχυνση της μετάβασης και την ουσιαστικότερη αλληλεπίδρασή μας με τους ενήλικους καταναλωτές. Την τελευταία δεκαετία, έχουμε επενδύσει σημαντικά στην επιστήμη, την καινοτομία και την ανάπτυξη ενός ευρέος χαρτοφυλακίου προϊόντων χωρίς καύση. Σήμερα, περισσότεροι από 30 εκατομμύρια ενήλικοι καταναλωτές παγκοσμίως χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας στις Νέες Κατηγορίες, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 18% των εσόδων του Ομίλου. Η φιλοδοξία μας πλέον είναι να επιταχύνουμε αυτή τη δυναμική και να εξελιχθούμε σε μια επιχείρηση στην οποία τα προϊόντα χωρίς καύση θα έχουν κυρίαρχο ρόλο έως το 2035.

Για να επιτευχθεί αυτό, η καινοτομία από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε οι ενήλικοι καπνιστές, οι οποίοι διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν, να μπορούν να στραφούν σε ένα εύρος διαθέσιμων επιλογών. Αυτό σημαίνει την παροχή πρόσβασης σε μια σειρά από εναλλακτικές λύσεις, τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας προϊόντων, τη διεύρυνση του συνόλου των επιστημονικών δεδομένων και την υποστήριξη των καταναλωτών, ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εξελίσσουμε συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τους ενήλικους καταναλωτές. Βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι η τεχνολογία, η ψηφιακή επικοινωνία και η εξατομίκευση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση της μετάβασης προς έναν κόσμο χωρίς καπνό. Το μέλλον δεν αφορά απλώς την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος που συνδυάζει την επιστήμη, την καινοτομία και την υποστήριξη των καταναλωτών, με στόχο να ενθαρρύνει την αλλαγή συμπεριφορών.

Εν τέλει, η επιτυχία μας δεν θα κριθεί μόνο από τα προϊόντα που διαθέτουμε στην αγορά, αλλά από τη συμβολή τους στη μείωση του αριθμού των καπνιστών και στην οικοδόμηση μιας μακροπρόθεσμα βιώσιμης επιχείρησης χωρίς καύση.

ΕΡ: Η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο αξιολόγησης των επιχειρήσεων. Πώς μεταφράζεται στην πράξη η στρατηγική ESG του Ομίλου της BAT και ποιους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους έχετε θέσει για τα επόμενα χρόνια;

ΑΠ: Η βιωσιμότητα δεν αποτελεί ξεχωριστό πυλώνα της δραστηριότητάς μας. Είναι αναπόσπαστο μέρος του μετασχηματισμού και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της BAT. Ο σκοπός μας βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ισχυρή επιχειρηματική επίδοση και η θετική συμβολή στην κοινωνία πρέπει να συμβαδίζουν. Καθώς μετασχηματιζόμαστε σε μια επιχείρηση στην οποία τα προϊόντα χωρίς καύση θα έχουν κυρίαρχο ρόλο, δίνουμε εξίσου μεγάλη έμφαση στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, στη στήριξη των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και στη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηματικής ακεραιότητας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς άξονες: τη Μείωση της Βλάβης από τον Καπνό του τσιγάρου, το Κλίμα, τη Φύση, την Κυκλική Οικονομία και τις Κοινότητες. Η επιχειρηματική μας δραστηριότητα στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλη την αλυσίδα αξίας μας, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, την ενίσχυση των πρακτικών βιώσιμου εφοδιασμού και την υποστήριξη πρωτοβουλιών που δημιουργούν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Οι προτεραιότητες αυτές είναι ενσωματωμένες στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και στον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε την επιτυχία μας.

Ένας τομέας, παράλληλα, που χρίζει ιδιαίτερης αναφοράς είναι η προστασία των ανηλίκων. Τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα σε ανηλίκους. Για την BAT, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Υποστηρίζουμε αυστηρούς μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, υπεύθυνα πρότυπα εμπορικής επικοινωνίας και ευρύτερες κοινωνικές πρωτοβουλίες για την αποτροπή της πρόσβασης και της χρήσης αυτών των προϊόντων από ανηλίκους.

Κοιτάζοντας μπροστά, φιλοδοξία μας είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία συνδυάζοντας την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές. Πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να αξιολογούνται μόνο με βάση τις οικονομικές τους επιδόσεις, αλλά και με βάση τη συνεισφορά τους στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στις επόμενες γενιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ