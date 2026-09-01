Υψηλό σχεδόν τριετίας για τη σόγια στις ΗΠΑ

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς για τη δημιουργία Ψηφιακού Κώδικα Συμμόρφωσης για τις ΜμΕ.

Σε υψηλό σχεδόν τριών ετών σκαρφαλώνουν τα futures της σόγιας στις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ για τις εξαιρέσεις στους κανόνες σχετικά με τη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων.

Η σόγια χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, όπως το βιοντίζελ. Επειδή οι εξαιρέσεις που ανακοινώθηκαν ήταν λιγότερες από όσες περίμενε η αγορά, οι επενδυτές εκτίμησαν ότι η ζήτηση για βιοκαύσιμα και κατ’ επέκταση για σόγια θα παραμείνει υψηλή, στέλνοντας την τιμή της σε υψηλό από τα τέλη του 2023.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο Σικάγο σημείωσαν άνοδο έως και 1% την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση, σε υψηλό από τον Δεκέμβριο του 2023, προτού περιορίσουν μέρος των κερδών. Το σογιέλαιο ενισχύθηκε μέχρι και 2,4%, πριν υποχωρήσει ελαφρώς από τα υψηλά της συνεδρίασης.

Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος ανακοίνωσε συνολικά 1,76 δισ. εξαιρέσεις μικρών διυλιστηρίων πετρελαίου από την υποχρέωση να χρησιμοποιούν συγκεκριμένη ποσότητα ανανεώσιμων καυσίμων, που αποτελεί υψηλό από το 2017.

«Είναι ένα πολύ πιο θετικό αποτέλεσμα. Η αγορά προετοιμαζόταν για αυτόν τον τεράστιο αριθμό εξαιρέσεων από μικρά διυλιστήρια», τόνισε η Σούζαν Στράουντ, αναλύτρια και ιδρύτρια της No Bull Agriculture, προσθέτοντας ότι «αυτό που έδωσαν πίσω για το 2025 στην πραγματικότητα μετατίθεται πίσω στο 2026 ή το 2027, επομένως το καθαρό αποτέλεσμα δεν είναι στην πραγματικότητα τόσο μεγάλο».