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Σεπτέμβριος σαν… Ιούλιος: Έρχεται «καυτό» ξεκίνημα με 37άρια

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Σεπτέμβριος σαν… Ιούλιος: Έρχεται «καυτό» ξεκίνημα με 37άρια
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Ο Σεπτέμβριος κάνει ποδαρικό με ζέστη, ωστόσο σύμφωνα με τις προγνώσεις αναμένεται τις επόμενες μέρες να υπάρξουν αισθητές μεταβολές.

Ποδαρικό με ζέστη θα κάνει ο Σεπτέμβριος σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό. Σήμερα Τρίτη (1/9) και αύριο Τετάρτη (2/9) ο υδράργυρος θα φτάνει τοπικά ακόμη και τους 38 βαθμούς.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα οι μέγιστες τιμές θα κινηθούν περίπου μεταξύ 34 και 36 βαθμών.

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