Νέα άνοδος για το πετρέλαιο μετά την κλιμάκωση στο Ιράν

Το αργό Brent κερδίζει 1,2%, στα 91,54 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate ενισχύεται 1,5%, στα 87,03 δολάρια το βαρέλι.

Διευρύνει τα κέρδη του το πετρέλαιο την Τρίτη, καθώς η επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή ανανέωσε τους φόβους για διαταραχές στον εφοδιασμό.

Τα futures του αργού Brent ισχυροποιούνται 1,2%, στα 91,54 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate ενισχύεται 1,5%, στα 87,03 δολάρια το βαρέλι. Χτες, το διεθνές σημείο αναφοράς έκλεισε με άνοδο 2,7%, σε υψηλό από τις 25 Αυγούστου, και το WTI με κέρδη 2,8%, άγγιξε υψηλό από τις 21 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με περαιτέρω επιθέσεις κατά του Ιράν μετά την πρώτη ανταλλαγή άμεσων πληγμάτων μεταξύ μετά από ένα μήνα την Κυριακή, αυξάνοντας τις εντάσεις στην κόντρα που έχει αποκτήσει έντονα χαρακτηριστικά οικονομικής αντιπαράθεσης.

«Επιστρέφει στην εξίσωση η δυνατότητα ιρανικών αντιποίνων, αυξάνοντας την πιθανότητα ζημιών στις ενεργειακές υποδομές χωρών στον Κόλπο με νέα αβεβαιότητα για τη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ. Και οι δύο αυτοί κίνδυνοι αντικατοπτρίζονται στις τιμές του αργού», επεσήμανε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM.

Τη Δευτέρα, ο αριθμός των τάνκερς που διήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ ήταν μόλις πέντε, κάτω από τον όρο των 14 κατά τις τελευταίες 10 ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler.

Οι προσπάθειες μεσολαβητών, συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ και του Ομάν, να επιτύχουν συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τα οποία μετέφεραν περίπου το 1/5 των προμηθειών πετρελαίου παγκοσμίως πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, δεν έχουν μέχρι στιγμής αποφέρει καρπούς.

«Παρά το γεγονός ότι το πετρέλαιο που ρέει μέσω των Ορμούζ είναι περίπου 6 εκατ. βαρέλια την ημέρα, αυτό είναι πολύ κάτω από τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση», ανέφεραν οι αναλυτές της ANZ.

«Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα στα οποία βασίζεται η παγκόσμια αγορά πετρελαίου εξαντλούνται. Τα αποθέματα των ΗΠΑ πλησιάζουν σε πολυετή χαμηλά, ενώ η ενεργειακή επάρκεια της Κίνας μέσα από εισαγωγές καυσίμων θα δοκιμαστεί καθώς η εποχιακή ζήτηση αυξάνεται» πρόσθεσαν.