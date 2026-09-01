Πεζεσκιάν: Το Ιράν θα ανταποκριθεί αμέσως αν οι ΗΠΑ τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους βάσει της προσωρινής συμφωνίας

Ο ιρανός πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης στο Κιργιστάν.

Το Ιράν θα ανταποκριθεί αμέσως, αν οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπογράφηκε τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης στο Μπισκέκ του Κιργιστάν, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Ο ιρανός πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στο περιθώριο αυτής της συνόδου κορυφής.

Συνολικά 17 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων βρίσκονται στο Μπισκέκ για να συμμετάσχουν στη σύνοδο του οργανισμού αυτού, ο οποίος επιδιώκει να αποτελέσει αντίβαρο στη δυτική επιρροή την ώρα που οι συγκρούσεις επαναλαμβάνονται ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκτός από τη συνάντησή του με τον ιρανό πρόεδρο ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρόκειται επίσης να συναντηθεί με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης προωθείται τα τελευταία χρόνια από το Πεκίνο και τη Μόσχα και επιδιώκει να αντισταθμίσει τη δυτική επιρροή, αν και κράτη μέλη του βρίσκονται αντιμέτωπα με μείζονες κρίσεις.

Χθες, Δευτέρα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, έπλεξαν το εγκώμιο της σχέσης ανάμεσα στη Μόσχα και το Πεκίνο. Οι δύο χώρες έχουν ενισχύσει τις σχέσεις τους μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

«Η στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα αποτελεί πρότυπο διακρατικών σχέσεων», δήλωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή του ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Σι Τζινπίνγκ αναφέρθηκε από την πλευρά του «στις ακόμα πιο πολλά υποσχόμενες προοπτικές» της σινορωσικής συνεργασίας «χάρη στις κοινές προσπάθειες των δύο μερών».

Η ιδρυτική διακήρυξη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης διαβεβαιώνει ότι ο οργανισμός αυτός «δεν είναι συμμαχία που στρέφεται εναντίον άλλων κρατών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ