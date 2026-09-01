Οι πληρωμές Αυγούστου της ΔΥΠΑ - Αναλυτικά στοιχεία

Οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της ΔΥΠΑ, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

Τις πληρωμές του Αυγούστου προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες, με αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων, ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της ΔΥΠΑ, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

Παρακάτω, παρουσιάζει αναλυτικά τις συνολικές δαπάνες και τον αριθμός ωφελουμένων, ανά κατηγορία παροχών καθώς και τις δαπάνες για τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης οργανωμένες σε οκτώ βασικές κατηγορίες.

Η. Ειδικά προγράμματα απασχόλησης

(Περιλαμβάνονται πληρωμές που διενεργούνται μέσω ΟΠΣ ΔΥΠΑ και αφορούν σε εκκαθαρίσεις και επικαιροποιήσεις στοιχείων)

«Με τις πληρωμές Αυγούστου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης. Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες. Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες ομάδες» καταλήγει.