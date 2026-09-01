Πράσινο φως από το Ανώτατο Δικαστήριο για την αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο - Η ανάρτηση Τραμπ

Το ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο ενέκρινε χθες Δευτέρα, μέχρι νεοτέρας, τη συνέχιση των εργασιών για την ανέγερση τεράστιας αίθουσας χορού στην ανατολική πτέρυγα του ιστορικού κτιρίου της προεδρίας των ΗΠΑ που θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε χθες Δευτέρα την απόφαση του ομοσπονδιακού ανωτάτου δικαστηρίου των ΗΠΑ η οποία επιτρέπει τη συνέχιση των εργασιών για την ανέγερση της αίθουσας χορού που θέλει στην ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου, τονίζοντας πως πρόκειται για την άρση αυτής που χαρακτήρισε την τελευταία «απειλή» για το έργο.

«Με ικανοποίηση αναφέρω ότι το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε υπέρ της κατασκευής της αίθουσας χορού/του στρατιωτικού συγκροτήματος χωρίς καμιά περαιτέρω επιφύλαξη, αβεβαιότητα ή απειλή», υποστήριξε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, στο οποίο πλειοψηφούν οι συντηρητικοί, ο Τζον Ρόμπερτς, ανέστειλε προσωρινά την 21η Αυγούστου απόφαση εφετείου που εμπόδιζε το έργο, ώστε να εξεταστούν τα επιχειρήματα των δυο πλευρών.

Με απόφαση που πήρε με μικρή πλειοψηφία, πέντε συντηρητικών δικαστών έναντι τριών προοδευτικών και του προέδρου, ο κορυφαίος θεσμός της αμερικανικής δικαιοσύνης έκρινε ότι η κυβέρνηση έχει καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει την οριστική απόρριψη προσφυγής του εθνικού οργανισμού ιστορικής κληρονομιάς (National Trust for Historic Preservation, NTHP) εναντίον του έργου.

«Σήμερα δεν αποφαινόμαστε για τη νομιμότητα ή μη του σχεδίου της κυβέρνησης για την ανατολική πτέρυγα. Συμπεραίνουμε μόνο ότι, στη βάση των επιχειρημάτων που μας υποβλήθηκαν, η κυβέρνηση είναι πιθανό να υπερισχύσει δείχνοντας» ότι ο οργανισμός δεν έχει λόγο να «αμφισβητήσει το έργο ενώπιον της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης», αναφέρει η απόφαση της πλειοψηφίας του δικαστηρίου (σελ. 8).

Προϋπόθεση για την προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι αυτός που προσφεύγει να αποδεικνύει πως υφίσταται «εμπράγματη ζημία».

Τον Απρίλιο, ομοσπονδιακό δικαστήριο διέταξε να ανασταλούν οι εργασίες οικοδόμησης της αίθουσας, ωστόσο ενέκρινε τη συνέχιση της κατασκευής υπόγειου καταφυγίου.

Την 7η Αυγούστου, εφετείο επικύρωσε την απόφαση αυτή, κρίνοντας πως τέτοια έργα στον Λευκό Οίκο απαιτούν τη ρητή έγκριση του Κογκρέσου.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μπουλντόζες να κατεδαφίσουν ολόκληρη πτέρυγα του Λευκού Οίκου προκειμένου να οικοδομηθεί στη θέση της αίθουσα χορού ικανή να υποδέχεται ως και 1.000 ανθρώπους, προκειμένου να οργανώνονται σε αυτήν διάφορες εκδηλώσεις και επίσημα δείπνα προς τιμή ξένων ηγετών.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας είχε διαβεβαιώσει πως η αίθουσα αυτή επρόκειτο να χρηματοδοτηθεί χάρη σε ιδιωτικές δωρεές, συμπεριλαμβανομένης δικής του προσωπικά· ωστόσο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το κόστος του έργου, που ενδέχεται να φτάσει τα 600 εκατομμύρια δολάρια, θα βαρύνει κατά μεγάλο μέρος του τους αμερικανούς φορολογούμενους.

Ο NTHP, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με εντολή του Κογκρέσου να εγγυάται τη συντήρηση ιστορικών κτιρίων, κατηγορεί την κυβέρνηση Τραμπ ότι δεν κινήθηκε εντός των ορίων των απαραίτητων νομικών διαδικασιών, ούτε εξασφάλισε άδεια του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου για το έργο αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ