Πιέσεις και νευρικότητα στο Χρηματιστήριο

Νευρικότητα στο Χρηματιστήριο στο μήνα αναβάθμισης. Αντίβαρο ΕΥΡΩΒ - ΕΤΕ.

Έντονη νευρικότητα επικρατεί στις διεθνείς αγορές στις τελευταίες συνεδριάσεις, εν μέσω έντονων πιέσεων στις αγορές ομολόγων και υψηλότερων τιμών πετρελαίου. Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία τόσο από την αμερικανική οικονομία όσο και από τις ευρωπαϊκές αγορές δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι λιανικές πωλήσεις πιέζονται ένδειξη πως το καταναλωτικό κοινό αρχίζει να νιώθει έντονα τα αυξημένα επιτόκια.

Από την άλλη, σε ότι αφορά την ελληνική οικονομία, στο 7,9% υποχώρησε η ανεργία τον Ιούλιο, από 8,9% έναν χρόνο πριν και 8,1% τον Ιούνιο. Οι άνεργοι περιορίστηκαν σε 376.508, μειωμένοι κατά 10,7% σε ετήσια και 2,1% σε μηνιαία βάση. Επιπλέον, κατά 4% αυξήθηκε τον Ιούνιο ο τζίρος στο λιανεμπόριο, εξαιρουμένων των καυσίμων, με τις πωλήσεις σε όγκο να ενισχύονται 2,8%. Μαζί με τα καύσιμα, η αύξηση του τζίρου διαμορφώθηκε στο 4,2%, παρά τη νέα υποχώρηση του όγκου πωλήσεων καυσίμων κατά 6,9%.

Το ΧΑ έχει στραμμένο το βλέμμα του στην αναβάθμιση από FTSE και Stoxx τον Σεπτέμβριο, με μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια από την πλευρά των αναπτυγμένων αγορών να παίρνουν ήδη θέση. Κύριες οφελημένες αναμένεται να είναι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες όπως και η ΔΕΗ.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, ισχυρές επιδόσεις σε έσοδα και EBITDA κατέγραψε η Bally’s Intralot στο πρώτο εξάμηνο, με την πλήρη ενοποίηση της BII να ανεβάζει τον κύκλο εργασιών στα 544,2 εκατ. ευρώ (+199%) και το AEBITDA στα 184,8 εκατ. ευρώ (+207%). Ωστόσο, η αυξημένη φορολογία gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα transaction fees και το κόστος της συμφωνίας για την evoke plc πίεσαν την τελική γραμμή, με τα καθαρά αποτελέσματα να διαμορφώνονται σε ζημιές 14,3 εκατ. ευρώ.

Θετικά κινήθηκε και το λειτουργικό cash flow, στα 133,5 εκατ. ευρώ από 64,4 εκατ. ένα χρόνο πριν, ενώ ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε στα 1,62 δισ. λόγω, μεταξύ άλλων, της πληρωμής 85 εκατ. για την άδεια monitoring στην Αυστραλία. Για το β’ εξάμηνο, η διοίκηση διατηρεί τον στόχο για Adjusted EBITDA 422 εκατ. ευρώ, αν και η επίτευξή του απαιτεί αισθητή επιτάχυνση. Η Optima εμφανίζεται πιο επιφυλακτική, βλέποντας πιέσεις από τη φορολογία, χαμηλότερες δαπάνες marketing και περιορισμένες πιθανότητες για άμεση περαιτέρω ενίσχυση του μεγέθους μέσω νέων συμφωνιών.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει οριακές απώλειες 0,07% στις 2.675,25 μονάδες, με τον FTSE25 στο -0,10% και τον τραπεζικό με οριακή άνοδο στις 3.134 μονάδες.

Στις τράπεζες, άνοδο 0,57% καταγράφει η Eurobank στα 4,614 ευρώ, με την ΕΤΕ στο 0,36% και τα 16,94 ευρώ. Απώλειες 0,39% και 0,22% για Πειραιώς και Alpha. Απώλειες 0,28% για Κύπρου και 0,91% για Optima.

Εκτός τραπεζών, έντονες πιέσεις ασκούνται σε ΜΟΗ στο -1%, ενώ στο κόκκινο είναι Metlen, ΕΕΕ και Viohalco. Κέρδη 0,31% για Jumbo και 0,18% για Τιτάν, με την Allwyn να ενισχύεται κατά 0,96%.

Σταθερή ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Aegean.