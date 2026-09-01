Ρεύμα: Σήμερα οι χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για τον Σεπτέμβριο - Προβλέψεις για άνοδο

Με τη χονδρική να καταγράφει άνοδο 21% και το φυσικό αέριο να φλερτάρει με τα 70 ευρώ ανά μεγαβαρώρα, οι χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων απειλούνται με άνοδο.

Υψηλότερες χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια φέρνει ο φθινοπωρινός άνεμος του Σεπτεμβρίου με το ερώτημα που μένει να απαντηθεί μέχρι και τις επίσημες ανακοινώσεις των εταιρειών σήμερα το βράδυ 1η Σεπτεμβρίου, αν αυτό θα σκεπάσει το σύνολο της αγοράς ή ορισμένα μόνο προϊόντα και σε ποιο βαθμό.

Το έδαφος διαμορφώνεται από την εκτόξευση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο με την μέση τιμή να κλείνει αυξημένη κατά 21% σε σχέση με τον Ιούλιο, 133,40€/MWh έναντι 109,95€/MWh ένα μήνα πριν, προμηνύοντας από μερικές έως ανάλογες αναπροσαρμογές στις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων εκ μέρους των εταιρειών προμήθειας.

Πολυπαραγοντικό ζήτημα

Όπως έχει επισημάνει και σε προηγούμενα σχετικά ρεπορτάζ το insider.gr, η διακύμανση της χονδρικής αγοράς ρεύματος αποτελεί «βαρόμετρο» για το εύρος των χρεώσεων χωρίς ωστόσο να συνιστά την μοναδική παράμετρο, καθώς στην όλη «εξίσωση» για τις αποφάσεις των προμηθευτών υπεισέρχεται τόσο η δυνατότητα των εταιρειών να απορροφήσουν τις όποιες αυξήσεις της αγοράς, όσο και η εμπορική τους πολιτική, αναγνωρίζοντας ότι οι αυξήσεις αποθαρρύνουν τους πελάτες παρά τους προσελκύουν.

Η ιδιαιτερότητα των χρεώσεων του Σεπτεμβρίου έγκειται, ωστόσο, περισσότερο στη «μεγάλη εικόνα» της περιόδου με τις τιμές του φυσικού αερίου (TTF) να κορυφώνονται σχεδόν στα 70 ευρώ ανά θερμική Μεγαβατώρα, την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης να «δοκιμάζεται» από περιορισμούς στο παραγωγικό της δυναμικό με τον παροπλισμό υδροηλεκτρικών και πυρηνικών λόγω ξηρασίας, την ζήτηση να παραμένει ακόμη υψηλά και την αναπλήρωση των αποθεμάτων αερίου να παραμένει σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο για την εποχή.

Τα παραπάνω δημιουργούν ένα «εκρηκτικό μίγμα» με «άγνωστο Χ» να παραμένει η ένταση και η διάρκεια των πιέσεων που με την σειρά τους θα μεταφραστούν στα ταμπλό των Χρηματιστηρίων Ενέργειας, όπως είδαμε να συμβαίνει κατά την διάρκεια του Αυγούστου ανά την Ευρώπη και πολύ περισσότερο κατά την ενεργειακή κρίση του 2022.

Δυσοίωνες προβλέψεις για τους επόμενους μήνες

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι το «προβληματικό» της υπόθεσης δεν περιορίζεται στην τρέχουσα περίοδο αλλά δύναται να επεκταθεί στη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα στο απόηχο της σύγκρουσης στο Περσικό Κόλπο και την Μέση Ανατολή που με την σειρά της έχει αναστατώσει την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα υγροποιημένου φυσικού αερίου, φέρνοντας ελλείψεις και υψηλότερες τιμές στην αγορά.

Με άλλα λόγια, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές με γνώση του θέματος, η «πυξίδα» δείχνει άνοδο στις τιμές ενέργειας με το ερωτηματικό, όπως προαναφέρθηκε, να αφορά στο βαθμό, δηλαδή από θα πρόκειται για λελογισμένες αυξήσεις που δεν θα αλλάζουν άρδην την εικόνα της αγοράς ή θα πρόκειται για «pass through», δηλαδή οι εταιρείες να περάσουν την αύξηση της χονδρικής στην τελική τιμή του πράσινου τιμολογίου. Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο οι χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων κυμάνθηκαν από 13,8 έως 22,7 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η μέση τιμή είχε διαμορφωθεί στα 17,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, καταγράφοντας αύξηση 2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Το βλέμμα στις επιδοτήσεις

Από την πλευρά της η κυβέρνηση, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, εξετάζει τις «αντιδράσεις» της διατηρώντας στο τραπέζι το ψυχολογικό όριο των 15 λεπτών ανά κιλοβατώρα, πέρα από το οποίο εφαρμόζεται κατά συνήθη μέχρι στιγμής πρακτική ένας μηχανισμός επιδότησης.

Δεν πρόκειται για κάτι τετελεσμένο και αποφασισμένο ωστόσο παραμένει υψηλά στην κυβερνητική ατζέντα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να παραπέμπει εκ νέου εχθές με δηλώσεις του στις επίσημες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σχετικά με τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών απέναντι στο ενεργειακό κόστος.

Ο ίδιος απέφυγε να μιλήσει για επιδοτήσεις στους λογαριασμούς, κάνοντας λόγο για μέτρα που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ενίσχυση της αγοράς, ώστε στη συνέχεια να υπάρξει και συγκράτηση των τιμών.

Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής

Σημειώνεται, όπως έχει γράψει το insider.gr ότι η «φαρέτρα» της κυβέρνησης για την ενέργεια περιλαμβάνει και την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής με τις τελευταίες πληροφορίες να μιλούν για την αξιοποίηση των κονδυλίων προς επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας.

Το υπό διαμόρφωση χρηματοδοτικό πρόγραμμα, μένοντας ακόμη να παρθούν οι τελικές αποφάσεις και να καθοριστούν οι τελικές λεπτομέρειες, φιλοδοξεί να ανοίξει τον δρόμο για την εγκατάσταση μπαταριών από επιχειρήσεις, Δήμους, νοικοκυριά αλλά και «πίσω από τον μετρητή» σε φωτοβολταϊκά feed-in premium.

Οι ενισχύσεις θα καλύπτουν σημαντικό ποσοστό της επένδυσης για την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων αποθήκευσης. Στόχος είναι να περιοριστούν τα ίδια κεφάλαια για την επένδυση, τα οποία σε ορισμένες εφαρμογές της αποθήκευσης φαίνεται να αποθαρρύνουν, ακόμη και αν η επένδυση είναι οικονομικά συμφέρουσα σε βάθος χρόνου.