Γερμανικός Τύπος για πυροσβέστες στην Ελλάδα: «Ήρωες το καλοκαίρι, άνεργοι τον χειμώνα»

Ο γερμανικός Τύπος γράφει για τη διαμαρτυρία των εποχικών πυροσβεστών στο Σύνταγμα

«Κάθε καλοκαίρι οι εποχικοί πυροσβέστες δίνουν μάχη με χιλιάδες δασικές πυρκαγιές, αναλαμβάνοντας ένα από τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα στην Ελλάδα. Όταν η αντιπυρική περίοδος ολοκληρώνεται, οι συμβάσεις λήγουν και οι ίδιοι βρίσκονται χωρίς εργασία», γράφει η ιστοσελίδα tagesschau.de με αφορμή την κινητοποίηση των εποχικών πυροσβεστών τη Δευτέρα στο Σύνταγμα. Τίτλος ανταπόκρισης από την Αθήνα: «Πυροσβέστες στην Ελλάδα: ήρωες το καλοκαίρι, άνεργοι τον χειμώνα».

«Οι πυροσβέστες καταγγέλλουν ότι το κράτος τους αποκαλεί "ήρωες" όταν οι ανάγκες είναι μεγάλες, αλλά τους αφήνει στο περιθώριο μόλις μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιών, σημειώνει και η ειδησεογραφική ιστοσελίδα της δημόσιας τηλεόρασης ARD, σύμφωνα με την Deutsche Welle.

«Το μεσημέρι συγκεντρώθηκαν απέναντι από την Ελληνική Βουλή αρκετές εκατοντάδες πυροσβέστες. Ένας από αυτούς ήταν ο ο Γιώργος Τσελέπης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, ο οποίος απηύθυνε το κάλεσμα για τη διαδήλωση διαμαρτυρίας. Δηλώνει ότι τους στύβουν σαν λεμόνια και όταν μειωθούν οι πυρκαγιές, τους πετούν. Το Σωματείο διεκδικεί μόνιμες συμβάσεις εργασίας», προσθέτει η ARD.

«Στην Ελλάδα δεν υπάρχει το εκτεταμένο δίκτυο εθελοντικών πυροσβεστικών σωμάτων που συναντάται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία. Από τους περίπου 9.000 πυροσβέστες που συμμετέχουν ενεργά στην καταπολέμηση πυρκαγιών, σχεδόν το 25% απασχολείται εποχικά. Οι διαδηλωτές υποστήριξαν ότι θα μπορούσαν να αξιοποιούνται και τον χειμώνα σε δράσεις πρόληψης, όπως η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και οι ελεγχόμενες καύσεις.

Παρά το γεγονός ότι εκπρόσωποι της κυβέρνησης παρέλαβαν τα αιτήματά τους, επίσημη ανακοίνωση δεν υπήρξε. Ωστόσο, η πίεση προς την κυβέρνηση αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς οι εποχικοί πυροσβέστες διεκδικούν σταθερή εργασία σε έναν τομέα που θεωρείται κρίσιμος για την προστασία της χώρας».