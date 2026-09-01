Γερμανικός Τύπος για πυροσβέστες στην Ελλάδα: «Ήρωες το καλοκαίρι, άνεργοι τον χειμώνα»

«Κάθε καλοκαίρι οι εποχικοί πυροσβέστες δίνουν μάχη με χιλιάδες δασικές πυρκαγιές, αναλαμβάνοντας ένα από τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα στην Ελλάδα. Όταν η αντιπυρική περίοδος ολοκληρώνεται, οι συμβάσεις λήγουν και οι ίδιοι βρίσκονται χωρίς εργασία», γράφει η ιστοσελίδα tagesschau.de με αφορμή την κινητοποίηση των εποχικών πυροσβεστών τη Δευτέρα στο Σύνταγμα. Τίτλος ανταπόκρισης από την Αθήνα: «Πυροσβέστες στην Ελλάδα: ήρωες το καλοκαίρι, άνεργοι τον χειμώνα».
«Οι πυροσβέστες καταγγέλλουν ότι το κράτος τους αποκαλεί "ήρωες" όταν οι ανάγκες είναι μεγάλες, αλλά τους αφήνει στο περιθώριο μόλις μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιών, σημειώνει και η ειδησεογραφική ιστοσελίδα της δημόσιας τηλεόρασης ARD, σύμφωνα με την Deutsche Welle.
«Το μεσημέρι συγκεντρώθηκαν απέναντι από την Ελληνική Βουλή αρκετές εκατοντάδες πυροσβέστες. Ένας από αυτούς ήταν ο ο Γιώργος Τσελέπης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, ο οποίος απηύθυνε το κάλεσμα για τη διαδήλωση διαμαρτυρίας. Δηλώνει ότι τους στύβουν σαν λεμόνια και όταν μειωθούν οι πυρκαγιές, τους πετούν. Το Σωματείο διεκδικεί μόνιμες συμβάσεις εργασίας», προσθέτει η ARD.
«Στην Ελλάδα δεν υπάρχει το εκτεταμένο δίκτυο εθελοντικών πυροσβεστικών σωμάτων που συναντάται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία. Από τους περίπου 9.000 πυροσβέστες που συμμετέχουν ενεργά στην καταπολέμηση πυρκαγιών, σχεδόν το 25% απασχολείται εποχικά. Οι διαδηλωτές υποστήριξαν ότι θα μπορούσαν να αξιοποιούνται και τον χειμώνα σε δράσεις πρόληψης, όπως η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και οι ελεγχόμενες καύσεις.
Παρά το γεγονός ότι εκπρόσωποι της κυβέρνησης παρέλαβαν τα αιτήματά τους, επίσημη ανακοίνωση δεν υπήρξε. Ωστόσο, η πίεση προς την κυβέρνηση αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς οι εποχικοί πυροσβέστες διεκδικούν σταθερή εργασία σε έναν τομέα που θεωρείται κρίσιμος για την προστασία της χώρας».