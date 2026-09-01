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Νέα διάσωση μεταναστών στη Γαύδο - Τους εντόπισε drone της Frontex

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Νέα διάσωση μεταναστών στη Γαύδο - Τους εντόπισε drone της Frontex
Πηγή Φωτογραφίας: @associatedpress
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Νέα διάσωση αλλοδαπών μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες.

Νέα διάσωση αλλοδαπών μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες.

Πιο συγκεκριμένα εντοπίστηκε λέμβος 10 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου στην οποία επέβαιναν 33 αλλοδαποί. Τη λέμβο εντόπισε μη επανδρωμένο εναέριο μέσο (drone) της Frontex και σκάφος της Frontex έσπευσε για τη διάσωση.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου (με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές) και στη συνέχεια, σύμφωνα με το Πρωτόκολλα, στο Κέντρο Προσωρινής διαμονής στην Αγιά Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Μεταναστευτικό
Γαύδος
Frontex
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