Επτά νεκροί από ρωσικό πύραυλο στο Κίεβο - Πλήγματα σε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις

Στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία έπληξε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κίεβο και την Οδησσό.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν την περασμένη νύκτα από πλήγμα ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων εναντίον σιδηροδρομικής αποθήκης στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των ουκρανικών σιδηροδρόμων Ολεκσάντρ Περτσόφσκι.

«Το βαλλιστικό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους, οι έξι από τους οποίους ήταν εργαζόμενοί μας. Ένας συνάδελφος βρίσκεται στο νοσοκομείο τραυματισμένος», έγραψε ο Περτσόφσκι στο Facebook, κάνοντας επίσης λόγο για «σημαντικές ζημιές».

Στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία έπληξε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κίεβο και την Οδησσό, καθώς και στις περιοχές που περιβάλλουν αυτές τις πόλεις, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ