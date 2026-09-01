EKT: Νέα αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο βλέπει η UBS

Νέα αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης αναμένει η UBS από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου, μια κίνηση που έχει σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί από τις αγορές.

Νέα αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης αναμένει η UBS από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου, μια κίνηση που έχει σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί από τις αγορές (+23,8 μονάδες βάσης).

Το βασικό ζητούμενο στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον οίκο, θα είναι να αποσαφηνιστεί αν ο κύκλος αυξήσεων θα ολοκληρωθεί στο 2,5% ή αν θα ακολουθήσει μία ακόμη αύξηση. Στο βασικό της σενάριο, η UBS θεωρεί ότι η αύξηση του Σεπτεμβρίου θα είναι και η τελευταία, καθώς εκτιμά ότι ο κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενών πληθωριστικών επιπτώσεων παραμένει περιορισμένος. Οι αγορές, ωστόσο, έχουν διαφορετική άποψη, καθώς προεξοφλούν περίπου 46 μονάδες βάσης πρόσθετης νομισματικής σύσφιγξης τους επόμενους 12 μήνες.

Το ενδιαφέρον, επομένως, στρέφεται στο κατά πόσο η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, θα δώσει κάποιο σήμα για την κατεύθυνση που προκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο: σταθερά επιτόκια ή νέες αυξήσεις.

Όπως επισημαίνει η UBS, πρόσφατο δημοσίευμα του Reuters, επικαλούμενο πηγές της ΕΚΤ, ανέφερε ότι οι υπεύθυνοι νομισματικής πολιτικής έχουν «μικρή διάθεση να σηματοδοτήσουν περαιτέρω σύσφιγξη». Ακόμη και στην περίπτωση που η ΕΚΤ κρίνει τελικά ότι απαιτείται περαιτέρω σύσφιγξη μετά τον Σεπτέμβριο, η UBS δεν αναμένει αύξηση στην επόμενη συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου. Αντίθετα, εκτιμά ότι η ΕΚΤ θα περιμένει έως τη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου, όταν θα έχει στη διάθεσή της και νέες μακροοικονομικές προβολές.

Ως εκ τούτου, η UBS θεωρεί πιθανό η ΕΚΤ να μην παράσχει ιδιαίτερα σαφή καθοδήγηση την επόμενη εβδομάδα, αλλά να στείλει πιο καθαρά μηνύματα στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Σε αυτή τη φάση, ο οίκος θεωρεί ως βασικό και πιθανότερο σενάριο ένα τελικό επιτόκιο στο 2,5%, μεταξύ άλλων και λόγω της σύσφιγξης των χρηματοπιστωτικών συνθηκών που έχει προκύψει μέσω των αγορών ομολόγων τις τελευταίες εβδομάδες. Ωστόσο, εάν η ΕΚΤ εκπέμψει αντίθετα μηνύματα, είτε την επόμενη εβδομάδα είτε στη συνέχεια, η UBS αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναθεωρήσει την πρόβλεψή της και να προσθέσει μία ακόμη αύξηση τον Δεκέμβριο. Καθοριστικός παράγοντας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο εκτιμά ότι θα είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο αντίκτυπός τους στις τιμές της ενέργειας.

Η UBS αναμένει ότι, όπως και στις προβλέψεις του Μαρτίου και του Ιουνίου, η ΕΚΤ θα παρουσιάσει επικαιροποιημένο βασικό σενάριο και εναλλακτικά σενάρια, με διαφορετικές παραδοχές για τις τιμές ενέργειας και την έκταση των έμμεσων και δευτερογενών επιπτώσεων στον πληθωρισμό. Συνολικά, εκτιμά ότι οι αναθεωρήσεις στις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου θα είναι περιορισμένες και θα επικεντρωθούν κυρίως στον πληθωρισμό.

Ειδικότερα, η UBS αναμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη εικόνα για την ανάπτυξη, ενώ η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει για το 2026, αλλά θα αναθεωρηθεί ελαφρώς ανοδικά για το 2027.

Με βάση τις παραδοχές της UBS, οι τεχνικές παραδοχές της ΕΚΤ για εμπορεύματα, συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια είχαν ημερομηνία αποκοπής περί τις 21 Αυγούστου. Αυτό συνεπάγεται χαμηλότερες παραδοχές για την τιμή του πετρελαίου, αλλά υψηλότερες για φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια, ελαφρώς ασθενέστερη ισοτιμία ευρώ/δολαρίου και οριακά υψηλότερα προεξοφλούμενα επιτόκια.

Συνολικά, η UBS εκτιμά ότι η επίδραση των χαμηλότερων τιμών πετρελαίου και του χαμηλότερου του αναμενομένου πληθωρισμού — 3% το δεύτερο τρίμηνο έναντι 3,2% που προέβλεπε η ΕΚΤ — θα οδηγήσει σε υποβάθμιση κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες της πρόβλεψης για τον πληθωρισμό του 2026, στο 2,8%. Για το 2027, αντίθετα, ο συνδυασμός υψηλότερων τιμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και ενός ασθενέστερου ευρώ αναμένεται να οδηγήσει σε οριακή αναθεώρηση κατά 0,1 μονάδα προς τα πάνω, στο 2,4%. Η πρόβλεψη για το 2028 εκτιμάται ότι θα παραμείνει αμετάβλητη στο 2%.

Σε ό,τι αφορά τον δομικό πληθωρισμό, η UBS αναμένει οριακή υποχώρηση της πρόβλεψης για το 2026 κατά 0,1 μονάδα, στο 2,4%, ενώ οι προβλέψεις για το 2027 και το 2028 παραμένουν στο 2,5% και 2,2%, αντίστοιχα.

Στο μέτωπο της ανάπτυξης, οι προβλέψεις αναμένεται να παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητες, στο 0,8% για το 2026, 1,2% για το 2027 και 1,5% για το 2028.