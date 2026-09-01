Τρ. Πειραιώς: Κέρδη 5,6% για τον δείκτη αγροτικών προϊόντων τον Αύγουστο

Κρίσιμος παράγοντας αβεβαιότητας παραμένει η επανεμφάνιση του φαινομένου Ελ Νίνιο, με πιθανότητα 90% να εκδηλωθεί κατά το Β΄ εξάμηνο του 2026.

Η θετική δυναμική των διεθνών κεφαλαιαγορών επηρέασε τον δείκτη αγροτικών εμπορευμάτων, με την πλειονότητα των επιμέρους προϊόντων να καταγράφει κέρδη τον Αύγουστο, όπως επισημαίνεται στο 8ο Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων της Τράπεζας Πειραιώς.

Σε μηνιαίο επίπεδο, ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων ενισχύθηκε κατά 5,60% καταγράφοντας σαφή υπεραπόδοση έναντι του ευρύτερου δείκτη των εμπορευμάτων (+3,74%). Η άνοδος αντανακλά την αυξημένη ανησυχία των αγορών, για τις προοπτικές της παγκόσμιας προσφοράς εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών σε βασικές παραγωγικές περιοχές και των επίμονων γεωπολιτικών εντάσεων, που συνεχίζουν να διαταράσσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις διεθνείς εμπορικές ροές.

Επιπροσθέτως, η αποδυνάμωση του δολαρίου λειτούργησε υποστηρικτικά για τις τιμές των αγροτικών εμπορευμάτων, ενισχύοντας τη διεθνή ζήτηση. Καθώς οι κίνδυνοι από την πλευρά της προσφοράς εξακολουθούν να παραμένουν αυξημένοι, εκτιμάται ότι η μεταβλητότητα και οι ανοδικές πιέσεις στις τιμές των αγροτικών προϊόντων ενδέχεται να διατηρηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Εξαίρεση αποτέλεσαν το σιτάρι, η σόγια και τα βοοειδή, των οποίων οι τιμές υποχώρησαν υπό την πίεση των βελτιωμένων προοπτικών προσφοράς. Ωστόσο, το συνολικό περιβάλλον παραμένει εύθραυστο.

«Οι κλιματικοί κίνδυνοι δύνανται να αντισταθμίσουν τα οφέλη της αυξημένης παραγωγής, ενώ τα αποθέματα βασικών μαλακών εμπορευμάτων παραμένουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα» υπογραμμίζει η Τρ. Πειραιώς.

Παράλληλα, το κόστος λιπασμάτων εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας το κόστος παραγωγής. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, με τη σειρά της, συνεχίζει να επισκιάζει τις προοπτικές του κλάδου, καθιστώντας την αγορά ευάλωτη σε δυσανάλογα έντονες ανοδικές πιέσεις, είτε από διαταραχές στην παραγωγή είτε στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ισορροπία κινδύνων για τον αγροτικό τομέα παραμένει προσανατολισμένη προς την ανοδική πλευρά. Κρίσιμος παράγοντας αβεβαιότητας παραμένει η επανεμφάνιση του φαινομένου Ελ Νίνιο, για το οποίο η NOAA εκτιμά πιθανότητα 90% κατά το Β΄ εξάμηνο του 2026.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον της αγοράς αναμένεται να επικεντρωθεί το επόμενο διάστημα στην ένταση και την έκταση του φαινομένου, καθώς ο βαθμός επίδρασής τους στις καλλιέργειες αναμένεται να διαμορφώσει τις τιμές των αγροτικών προϊόντων.

Σε επιμέρους επίπεδο προϊόντων, η αγορά σιταριού εμφανίζεται σχετικά επαρκώς εφοδιασμένη, συγκρατώντας τις ανοδικές πιέσεις, με τον ανοδικό κίνδυνο να παραμένει σε περίπτωση γεωπολιτικής κλιμάκωσης ή δυσμενών καιρικών εξελίξεων.

Οι προοπτικές για τη ζάχαρη παραμένουν θετικές, με το ενδεχόμενο αποδυνάμωσης των μουσώνων στην Ινδία και την Ταϊλάνδη λόγω El Niño να συνιστά τον κυριότερο ανοδικό κίνδυνο.

Για το καλαμπόκι, η αναμενόμενη ικανοποιητική σοδειά αναμένεται να συγκρατήσει τις τιμές, ενώ στη σόγια η ισχυρή ζήτηση από τη βιομηχανία επεξεργασίας, η παραγωγή βιοκαυσίμων και οι απρόσκοπτες