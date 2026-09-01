Απώλειες έως 9% για τη μετοχή της Shein στο ντεμπούτο στο Χονγκ Κονγκ

Η αρχική δημόσια εγγραφή αποτιμά την εταιρία με έδρα τη Σιγκαπούρη σε περίπου 26,5 δισ. δολάρια, από 100 δισ. δολάρια το 2022.

Πτώση μέχρι και 9% σημείωσε ενδοσυνεδριακά η μετοχή της Shein στο ντεμπούτο της στο Χονγκ Κονγκ την Τρίτη, μετά από μια «χλιαρή» ΙPO που είδε την αποτίμησή της να συρρικνώνεται.

Πλέον, υποχωρεί 2,31% στα 47,46 δολάρια. Η εταιρεία, με έδρα τη Σιγκαπούρη, πούλησε περίπου 280 εκατ. μετοχές στην αρχική δημόσια εγγραφή της, συγκεντρώνοντας περίπου 13,6 δισ. δολάρια Χονγκ Κονγκ, ενώ η τελική τιμή ορίστηκε στα 48,56 δολάρια Χονγκ Κονγκ ανά μετοχή.

Η αρχική δημόσια εγγραφή αποτιμά τον κολοσσό του fast fashion σε περίπου 26,5 δισ. δολάρια, από 100 δισ. δολάρια το 2022.

Από την οπτική γωνία του λιανικού εμπορίου, ο Μπράιαν Γκίλντενμπεργκ, διευθύνων σύμβουλος της Retail Cities, επεσήμανε το μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό τοπίο που αντιμετωπίζει η Shein. «Αν ήμουν η Shein, αυτή θα ήταν πιθανώς η μεγαλύτερη ανησυχία μου», υπογράμμισε στο CNBC.

Ο Μπρένταν Αχέρν, CIO της KraneShares, σχολίασε στο CNBC ότι οι επενδυτές μπορεί να είναι επιφυλακτικοί με την Shein, με ορισμένους να είναι πιθανό να «μείνουν στο περιθώριο» μέχρι να υπάρξει περαιτέρω σαφήνεια στα αποτελέσματα και τον ισολογισμό της για το δεύτερο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της Shein οφείλεται στις πωλήσεις σε καταναλωτές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, αλλά οι αλλαγές στους δασμούς έχουν κάνει την κατάσταση πιο δύσκολη, με τα έσοδα να επιβραδύνονται και τα περιθώρια κέρδους να δέχονται πιέσεις.

Η Shein ανέφερε καθαρά έσοδα 41,8 δισ. δολαρίων το 2025, σε σύγκριση με 38,7 δισ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ το 1ο τρίμηνο του 2026, η εταιρία με έδρα τη Σιγκαπούρη κατέγραψε καθαρή ζημία 99 εκατ. δολαρίων από κέρδη ένα χρόνο νωρίτερα.