«Πρασίνισε» η Wall Street από το ράλι 8,74% της Nvidia - Με άλμα 22,58% η Salesforce

Ο Dow Jones κέρδισε 0,20% στις 53.569 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,72% στις 7.730 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 1,57% στις 26.541 μονάδες

Στα κέρδη επέστρεψε η Wall Street την Πέμπτη με «γκάζι» από τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Nvidia που επιβεβαίωσαν την ισχύ της άνθησης της Τεχνητής Νοημοσύνης και τροφοδότησαν κέρδη στις μετοχές τεχνολογίας. Ο Dow Jones κέρδισε 0,20% στις 53.569 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,72% στις 7.730 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 1,57% στις 26.541 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Nvidia έκανε άλμα 8,74% αφότου η ισχυρή πρόβλεψη του γίγαντα των τσιπ ανταποκρίθηκε στις υψηλές προσδοκίες των επενδυτών, ενισχύοντας την άποψη ότι το τεχνολογικό bull market έχει ακόμα περιθώριο να συνεχιστεί, καθώς οι εταιρείες που βρίσκονται στην καρδιά της ανάπτυξης της ΑΙ εξακολουθούν να σημειώνουν εντυπωσιακή ανάπτυξη.

«Τα αποτελέσματα της Nvidia δείχνουν ότι η άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν εξαντλείται λόγω ζήτησης... ενώ η επίτευξη αυτής της ανάπτυξης γίνεται όλο και πιο ακριβή και κεφαλαιοκεντρική», τόνισε ο Λέιλ Ακόνερ, στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων αγορών στην etoro. «Η ικανότητά της να αυξάνει τις τιμές θα πρέπει να βοηθήσει τα περιθώρια κέρδους να ανακάμψουν... αλλά δεν μπορεί να ξεφύγει εντελώς από τις πιέσεις της προσφοράς» πρόσθεσε.

Οι αμερικανικές μετοχές που συνδέονται με τσιπ «πρασίνισαν», με τον δείκτη ημιαγωγών να προσθέτει 1,5%: η Salesforce επιδόθηκε σε ράλι 22,58% στην καλύτερη ημερήσια άνοδό της εδώ και 6 έτη μετά την αναβάθμιση των προβλέψεων για έσοδα και κέρδη και την κυκλοφορία ενός νέου plug-in ενσωματωμένου στο Claude της Anthropic ενώ η Okta εκτοξεύθηκε 28,63%, αφού ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών και ανέφερε άνοδο της ζήτησης λόγω της τεχνητής νοημοσύνης..

Η CrowdStrike εκτινάχθηκε 20,5% μετά την ανοδική αναθεώρηση του ετήσιο guidance για τον κύκλο εργασιών και την υπέρβαση των εκτιμήσεων κερδών του δεύτερου τριμήνου. Οι τελευταίες εξελίξεις καθησύχασαν τις ανησυχίες ότι τα προηγμένα εργαλεία AI θα μπορούσαν να ανατρέψουν την παραδοσιακή βιομηχανία λογισμικού, ενισχύοντας την όρεξη των επενδυτών για τις υποβαθμισμένες μετοχές και μειώνοντας το χάσμα με τους ημιαγωγούς, οι οποίοι θεωρούνται οι κύριοι ωφελημένοι από την άνθηση της AI.

Άλλες εταιρείες λογισμικού, οι ServiceNow και Palo Alto Networks, ισχυροποιήθηκαν με 8,6% και 12,83% αντίστοιχα. Στον αντίποδα, η μετοχή της Moderna υποχώρησε 4,14% μετά την ανακοίνωση πώλησης μετατρέψιμων ομολόγων αξίας 2 δισ. δολαρίων, ενώ η HP έχασε 2,97% μετά τη μείωση των αποστολών μονάδων υπολογιστών και των περιθωρίων κέρδους στο τρίτο τρίμηνο και η Dollar General πρόσθεσε 2,81%, αφού επιβεβαίωσε το outlook κερδών για το 2026.

Στα μάκρο, ήπια πτώση παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για επίδομα ανεργίας, δίνοντας συνέχεια στην εικόνα σταθερότητας που δείχνει η αγορά εργασίας των ΗΠΑ. Αναλυτικότερα, οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 4.000 στο εποχικά προσαρμοσμένο επίπεδο των 203.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 22 Αυγούστου, ενώ οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters προέβλεπαν μια οριακή αύξηση στις 208.000 αιτήσεις.

Παράλληλα, το εμπορικό έλλειμμα αγαθών των ΗΠΑ διευρύνθηκε τον Ιούλιο σε υψηλό από τον Μάρτιο του 2025, με τις εισαγωγές κεφαλαιουχικού εξοπλισμού να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδό τους εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Το έλλειμμα των ΗΠΑ στο εμπόριο αγαθών αυξήθηκε κατά 17,2% σε μηνιαία βάση, φτάνοντας τα 118,8 δισ. δολάρια. Βασικός παράγοντας πίσω από τη διεύρυνση του ελλείμματος ήταν η άνοδος των εισαγωγών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 3,7%.

Με τα αποτελέσματα της Nvidia να έχουν δημοσιευτεί, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στην πρώτη ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο Τζάκσον Χολ την Παρασκευή, για να δώσει σήματα σχετικά με τη στάση της νομισματικής πολιτικής μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και τις προσπάθειες του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ να περιορίσει τις ομολογιακές αποδόσεις.