ΑP: Έλλειψη πυραύλων Patriot στην Ευρώπη

Ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε τα περιορισμένα αποθέματα Patriot στις δυνάμεις των ΗΠΑ και της Συμμαχίας στην Ευρώπη.

Ως «περισσότερο από κρίσιμη» περιέγραψε Αμερικανός αξιωματούχος στον αμυντικό τομέα της Ευρώπης και εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. την έλλειψη πυραύλων Patriot στην Γηραιά Ήπειρο.

Σε συνέντευξή του στο Associated Press, την οποία μεταφέρει το περιοδικό Focus, επισημαίνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ υποφέρουν από έλλειψη σύγχρονων συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας στην Ευρώπη, η οποία οφείλεται κυρίως στην σύγκρουση με το Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πιο ανησυχητική έλλειψη αφορά τους πυραύλους Patriot, οι οποίοι θα μπορούσαν π.χ. να χρησιμοποιηθούν για την κατάρριψη ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων υψηλής ταχύτητας.

Ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε τα περιορισμένα αποθέματα Patriot στις δυνάμεις των ΗΠΑ και της Συμμαχίας στην Ευρώπη.

Σε περίπτωση π.χ. ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους σε ένα στρατιωτικό αρχηγείο ή σε σταθμό παραγωγής ενέργειας, το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να βρεθεί σε μια κατάσταση παρόμοια με αυτή της Ουκρανίας, η οποία δεν εξυπηρετείται επαρκώς από πυραύλους Patriot και αναγκάστηκε να δεχθεί το ένα χτύπημα μετά το άλλο, ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο ΑΡ.

Επιπλέον, στην Ευρώπη ο αμερικανικός στρατός «σίγουρα δεν διαθέτει αρκετούς» πυραύλους ώστε να αποκρούσει πιθανή παρατεταμένη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και έχει μόνο «πολύ περιορισμένες» δυνατότητες άμυνας έναντι μεμονωμένης πυραυλικής επίθεσης ή ενός ρωσικού πυραύλου ο οποίος θα έχει βγει εκτός τροχιάς, τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ