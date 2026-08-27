Γερμανία: Δύο νεκροί σε επίθεση σε σχολείο στο Βρανδεμβούργο - Συνελήφθη ο δράστης

Ο 19χρονος επιτέθηκε και σκότωσε μια 18χρονη μαθήτρια, η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ήταν η πρώην φίλη του, ενώ σκότωσε και έναν 30χρονο ο οποίος προσπάθησε να τον εμποδίσει.

Μία 18χρονη μαθήτρια και ένας άνδρας 30 ετών έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε σε σχολείο του Βρανδεμβούργου. Ο φερόμενος ως δράστης, ένας 19χρονος Γερμανός, συνελήφθη λίγο αργότερα.

Ο συναγερμός στο ιδιωτικό γυμνάσιο «Docemus» της πόλης Γκόζεν-Νόι Τσιτάου, περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Βερολίνου, σήμανε στις 13:45 (τοπική ώρα). Ο 19χρονος επιτέθηκε και σκότωσε μια 18χρονη μαθήτρια, η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ήταν η πρώην φίλη του, ενώ σκότωσε και έναν 30χρονο ο οποίος προσπάθησε να τον εμποδίσει.

Οι λεπτομέρειες της πράξης δεν έχουν γίνει γνωστές, η τοπική εφημερίδα Märkische Allgemeine μετέδωσε πάντως ότι επρόκειτο για επίθεση με μαχαίρι. Η περιοχή του σχολείου αποκλείστηκε άμεσα και ο ύποπτος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Δεκάδες μαθητές παραμένουν στο κλειστό γυμναστήριο του σχολικού συγκροτήματος, όπου βρίσκονται επίσης ειδικοί ψυχολόγοι και ιερείς για την ψυχολογική υποστήριξή τους. Αύριο το σχολείο δεν θα λειτουργήσει κανονικά, θα παραμείνει ωστόσο ανοιχτό προκειμένου όσοι μαθητές το επιθυμούν να μιλήσουν με τους δασκάλους τους και με ειδικούς και «να επεξεργαστούν το γεγονός σε ασφαλές περιβάλλον».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ