Moderna: Αντλεί έως 2,3 δισ. δολάρια με μετατρέψιμα ομόλογα μετά το ράλι της μετοχής

Ο τίτλος της Moderna να συναλλάσσεται πλέον κοντά σε υψηλό άνω των τριών ετών και δύναται να ορίσει υψηλότερη τιμή μετατροπής για τις νέες ομολογίες.

Άντληση 2 δισ. δολαρίων μέσω της έκδοσης senior notes (μετατρέψιμων ομολόγων), με σκοπό να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της στον τομέα των εμβολίων κατά του καρκίνου και να αποπληρώσει μέρος του χρέους της σχεδιάζει η Moderna, με τη μετοχή της ωστόσο να υποχωρεί 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές στη Νέα Υόρκη.

Η εταιρεία βιοτεχνολογίας, με έδρα το Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης θα εκδώσει senior notes συνολικής ονομαστικής αξίας 2 δισ. δολαρίων, με ημερομηνία λήξης το 2032, με δυνατότητα αύξησης της έκδοσης κατά επιπλέον 300 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg, μετά την εντυπωσιακή άνοδο της μετοχής της που στις 19 Αυγούστου εκτοξεύθηκε 177%, στη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο στην ιστορία της.

Η εκτίναξη της μετοχής «φούσκωσε» με περίπου 44,5 δισ. δολάρια την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας, μετά την ανακοίνωση θετικών αποτελεσμάτων από κλινική δοκιμή τελικού σταδίου για εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA κατά του καρκίνου, το οποίο αναπτύσσεται σε συνεργασία με τη Merck.

Ο τίτλος της Moderna να συναλλάσσεται πλέον κοντά σε υψηλό άνω των τριών ετών και δύναται να ορίσει υψηλότερη τιμή μετατροπής για τις νέες ομολογίες.

Η επιλογή της έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών μετά από ένα ισχυρό ράλι της μετοχής αποτελεί συνήθη πρακτική των εισηγμένων εταιρειών, καθώς τους επιτρέπει να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους, αξιοποιώντας το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.