Διακανονισμός 354 εκατ. δολαρίων για Google στη Βρετανία

Σύμφωνα με την αγωγή, η Google επέβαλε «υπερβολικές και άδικες» προμήθειες για συναλλαγές μέσω του Play Store της.

Nα καταβάλει 260 εκατ. στερλίνες (354 εκατ. δολάρια) συμφώνησε η Google για να διευθετήσει μια συλλογική αγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο που κατηγορεί την αμερικανική εταιρεία ότι καταχράται την κυριαρχία της και χρεώνει υπερβολικές προμήθειες στους developers εφαρμογών.

Σύμφωνα με την αγωγή, η Google επέβαλε «υπερβολικές και άδικες» προμήθειες για συναλλαγές μέσω του Play Store της.

Οι δικηγόροι του ακαδημαϊκού Μπάρι Ρότζερ, ο οποίος ηγήθηκε της υπόθεσης, ισχυρίστηκαν ότι η Google καταχράστησε τη δεσπόζουσα θέση της για να εμποδίσει τους developers από το να διανέμουν apps μέσω εναλλακτικών καναλιών και επιβάλλοντας αθέμιτη προμήθεια, κοντά στο 30%.

Η Google δεν αναγνώρισε καμία ευθύνη ή παράπτωμα στο πλαίσιο της συμφωνίας ενώ «πιστεύει ότι διαθέτει ισχυρά υπερασπιστικά επιχειρήματα και πειστήρια έναντι της ομαδικής μήνυσης που κατατέθηκε».

Ο κ. Ρότζερ επεσήμανε πως η ο διακανονισμός αποτελεί «εξαιρετικό αποτέλεσμα» για τους developers εφαρμογών, προσθέτοντας: «Εάν εγκριθεί από το Εφετείο, η ουσιαστική οικονομική αποζημίωση θα καταστεί διαθέσιμη για επιχειρήσεις που δεν θα μπορούσαν ποτέ να αντιμετωπίσουν μόνες τους μια εταιρεία όπως η Google».

Το Εφετείο Ανταγωνισμού θα εξετάσει το ενδεχόμενο έγκρισης του συμβιβασμού σε ακρόαση τον Σεπτέμβριο.