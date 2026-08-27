Νέος CEO στην Old Navy - Μεικτό β' τρίμηνο για Gap

Νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο για την Old Navy, με ισχύ από τις 2 Νοεμβρίου, έχρισε η Gap που προσπαθεί να αναζωογονήσει την υποτονική απόδοση των πωλήσεών της.

Νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο για την Old Navy, με ισχύ από τις 2 Νοεμβρίου, έχρισε η Gap που προσπαθεί να αναζωογονήσει την υποτονική απόδοση των πωλήσεών της, με τη μετοχή της να ενισχύεται 8,37%.

Ο Μάικλ Φράνσις που διορίστηκε επικεφαλής εξυπηρέτησης πελατών στην Old Navy τον Μάιο, θα αναλάβει τα ηνία από τον νυν CEΟ, Χάιο Μπαρμπέιτο, ο οποίος θα γίνει σύμβουλος της εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Gap, Ρίτσαρντ Ντίκσον τόνισε στο CNBC ότι η κίνηση ήταν «μια προγραμματισμένη και στοχαστική μετάβαση» για να εξοπλίσει καλύτερα την Old Navy για το επόμενο κεφάλαιό της.

«Έχουμε εργαστεί - από τον καθορισμό των βασικών στοιχείων με έμφαση στην οικοδόμηση ορμής και τελικά την επιτάχυνση της ανάπτυξης, και έτσι δεν υπάρχει αλλαγή στη στρατηγική μας» επεσήμανε.

«Απλώς θα συνεχίσουμε να εκτελούμε καλύτερα, να βελτιώνουμε συνεχώς τις βασικές μας δραστηριότητες, ενώ παράλληλα προωθούμε ορισμένους επιταχυντές για τους οποίους είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι» υπογράμμισε.

Στα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο, η Old Navy ανακοίνωσε καθαρές πωλήσεις 2,1 δισ. δολαρίων - μειωμένες 4% σε ετήσια βάση. Οι συγκρίσιμες πωλήσεις μειώθηκαν επίσης 4%, για πρώτη φορά από το β' τρίμηνο του 2023 και οφειλόταν εν μέρει στην «απροσδόκητη επιβράδυνση της επισκεψιμότητας στα καταστήματά μας».

Η μάρκα συμβάλλει σχεδόν κατά 60% στα συνολικά έσοδα της Gap. Συνολικά, η Gap ανέφερε ανάμεικτα αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη ανά μετοχή.

Ωστόσο, η αλυσίδα ένδυσης υποεκτίμησε τις προσδοκίες για τα έσοδα. Οι συγκρίσιμες πωλήσεις της Gap μειώθηκαν 1% για την περίοδο, συμπεριλαμβανομένης μιας μείωσης 3% στις πωλήσεις εντός καταστήματος σε ετήσια βάση.

«Τελικά, η μικρή μας υστέρηση στο σύνολο της εταιρείας οφειλόταν στην πραγματικότητα στην ποικιλία εποχιακών προϊόντων της Old Navy. Γνωρίζουμε ότι δεν τα πήγαμε καλά με το εποχιακό μας προϊόν, αλλά αν υπάρχουν καλά νέα σε αυτό, το εποχιακό είναι πίσω μας» εξήγησε ο Ντίκσον.

Για ολόκληρο το έτος, η Gap υποβάθμισε το guidance των πωλήσεων από ένα εύρος μεταξύ 1% και 2% σε 1% και 1,5% λόγω της Old Navy. Παρόλα αυτά, η εταιρεία αναθεώρησε ανοδικά τις προσδοκίες της για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή από εύρος 2,30 δολάρια έως 2,40 δολάρια για ολόκληρο το έτος σε 2,35 δολάρια έως 2,45 δολάρια.

Η Gap ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 501 εκατ. δολαρίων ή 1,38 δολαρίων ανά μετοχή, σε σύγκριση με 216 εκατ. δολάρια ή 57 σεντς ανά μετοχή, το προηγούμενο έτος. Οι πωλήσεις μειώθηκαν ελαφρώς στα 3,65 δισ. δολάρια από 3,73 δισ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.