Ευρωπαϊκές πιέσεις για χρήση των παγωμένων ρωσικών assets

Ρωσικά assets περίπου 210 δισ. ευρώ έχουν δεσμευτεί στην ΕΕ μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Τέσσερις χώρες, η Πολωνία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Σουηδία, ασκούν πίεση, σε μια κοινή επιστολή που δημοσιεύτηκε σήμερα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα δεσμευμένα assets της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο να ενισχυθεί η οικονομική στήριξη στην Ουκρανία.

Κάποια στιγμή που είχε αναφερθεί αυτή η ιδέα, είχε εντέλει εγκαταλειφθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, με τους 27 να επιλέγουν τελικά το σχέδιο ενός δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για να προσφέρουν βοήθεια στην Ουκρανία με την εγγύηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Ρωσικά assets περίπου 210 δισ. ευρώ έχουν δεσμευτεί στην ΕΕ μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η αξιοποίηση αυτών των κεφαλαίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ιδίως στο Βέλγιο, όπου βρίσκεται το 90% αυτών των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία διαχειρίζεται η εταιρεία Euroclear.

«Έχουμε πλήρη επίγνωση πως αυτό το ζήτημα είναι περίπλοκο και εμείς πρέπει να βρούμε λύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τα έννομα συμφέροντα», τονίζεται στην επιστολή.

Όμως, προσθέτουν αυτές οι χώρες, η Ρωσία δεν ακολουθεί τον δρόμο της διαπραγμάτευσης και η Ουκρανία έχει ανάγκη από περαιτέρω χρηματοδότηση «σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο».

Υπό αυτές τις συνθήκες, «πιστεύουμε πως είναι καιρός να επανεξετάσουμε το θέμα ώστε να μάθουμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω τα δεσμευθέντα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας προς όφελος της Ουκρανίας», τονίζουν οι υπουργοί Εξωτερικών αυτών των τεσσάρων χωρών, σε μια επιστολή που απευθύνεται κυρίως στην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Αξιοποιώντας αυτά τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία, «η ΕΕ διασφαλίζει πως η Ρωσία πληρώνει χωρίς καθυστέρηση για τις καταστροφές που προκάλεσε στην Ουκρανία, μειώνοντας το βάρος για τους φορολογούμενους μας», τονίζουν αυτά τα υπουργεία.