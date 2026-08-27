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Axios: Σε συνομιλίες η Ουάσιγκτον για μερίδια πετρελαίου της Βενεζουέλας

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Axios: Σε συνομιλίες η Ουάσιγκτον για μερίδια πετρελαίου της Βενεζουέλας
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Όλα όσα μετέδωσε σήμερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους για τον Λευκό Οίκο.

Η κυβέρνηση Τραμπ είναι σε συνομιλίες με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας για την ανάληψη μεριδίου ιδιοκτησίας στους πετρελαϊκούς πόρους της νοτιοαμερικανικής χώρας, μετέδωσε σήμερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Μια συμφωνία τελεί ακόμη υπό επεξεργασία, αλλά οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε περισσότερα από δώδεκα παραγωγικά κοιτάσματα πετρελαίου που ανήκουν σε Βενεζουελάνους πρώην προσκείμενους στα κέντρα εξουσίας και σε συμφέροντα που προηγουμένως ελέγχονταν από την Κίνα, σύμφωνα με την Axios.

Σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου ιδιοκτησίας που θα υπερδιπλασιάσει τα αποθέματα πετρελαίου τους, ιδιωτικές εταιρίες, μεταξύ των οποίων αμερικανικές επιχειρήσεις, θα αναπτύξουν τα κοιτάσματα πετρελαίου και θα παρέχουν έσοδα από το πετρέλαιο στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

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tags:
Πετρέλαιο
Βενεζουέλα
Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ
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