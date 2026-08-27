Reuters: Στο μικροσκόπιο της Energean assets της BP στην Αίγυπτο - Προς deal 1 δισ. δολαρίων

Aποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά ορισμένων πετρελαϊκών και ενεργειακών assets της BP στην Αίγυπτο έχει η Energean, σύμφωνα με το Reuters.

Aποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά ορισμένων πετρελαϊκών και ενεργειακών assets της BP στην Αίγυπτο έχει η Energean, σύμφωνα με το Reuters.

Η συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 1 δισ. δολάρια στην BP, περιλαμβάνει τα μερίδιά της στα παραγωγικά υπεράκτια κοιτάσματα του West Nile Delta, τα οποία κατέχει από κοινού με τη Harbour, καθώς και το 50% του μεριδίου της στην παραχώρηση Temsah στην ανατολική Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειάς της να απλοποιήσει το χαρτοφυλάκιό της και να μειώσει το χρέος και το κόστος, η BP θα διατηρήσει τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει μέσω της κοινοπραξίας Arcius με την XRG, με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συμπεριλαμβανομένου του γιγαντιαίου κοιτάσματος φυσικού αερίου Zohr.

Η Energean έχει δηλώσει ότι επιδιώκει να επεκταθεί πέρα από τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που διαθέτει στα ανοικτά του Ισραήλ, τα οποία έχουν χρειαστεί να διακόψουν επανειλημμένα τη λειτουργία τους εξαιτίας των συγκρούσεων στην περιοχή, με στόχο τη δραστηριοποίησή της στη Δυτική Αφρική και την Αίγυπτο.

Η Eni, συνιδιοκτήτρια της Temsah, ανακοίνωσε την ανακάλυψη κοιτάσματος με εκτιμώμενα αποθέματα 2 τρισ. κυβικών ποδιών φυσικού αερίου, μετά τη γεώτρηση Denise West ενώ ανέφερε πως οι εταιρείες και το Δημόσιο της Αιγύπτου θα εργαστούν τους επόμενους μήνες για τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης και την αξιοποίηση του κοιτάσματος.

Η BP, η οποία έχει επενδύσει περισσότερα από 35 δισ. δολάρια στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια έξι δεκαετιών, παρήγαγε πέρυσι στη χώρα 518 εκατ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου ημερησίως, ποσότητα μειωμένη κατά περίπου 40% σε σχέση με το 2024 και σχεδόν 60% σε σχέση με το 2023.