Συναντήσεις του Κυρ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με φορείς της Β. Ελλάδας

Συναντήσεις με εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, των πανεπιστημιακών φορέων και των αυτοδιοικητικών της Βορείου Ελλάδας είχε σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός

Συναντήσεις με εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, των πανεπιστημιακών φορέων και των αυτοδιοικητικών της Βορείου Ελλάδας είχε σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει των εγκαινίων της 90ης ΔΕΘ που θα πραγματοποιηθούν το μεθεπόμενο Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου.

Εξερχόμενος της τελευταίας συνάντησης ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος νωρίτερα παρακολούθησε όλες τις συσκέψεις του πρωθυπουργού δήλωσε πως «έγιναν στο καλύτερο κλίμα από κάθε άλλη φορά».

«Αναγνωρίστηκε η συμβολή και η συνδρομή της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των παραγωγικών τάξεων, της πανεπιστημιακής κοινότητας και το έργο που έχει γίνει στην Αυτοδιοίκηση και διατυπώθηκαν προτάσεις και αιτήματα σε ένα πολιτισμένο, γόνιμο και θετικό κλίμα. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσα κονδύλια και τόσο πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία», είπε χαρακτηριστικά ο κ.Κυρίζογλου.

Ωστόσο, αναφερόμενος στο λειτουργικό κόστος των δήμων είπε πως «είναι περίπου 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ και εμείς λαμβάνουμε περίπου 3 δις ευρώ με αποτέλεσμα να υπολείπονται 2,5 δις ευρώ».

Στο λειτουργικό κόστος των δήμων αναφέρθηκε από την πλευρά του και ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρχος Πυλαίας- Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Επίσης, τόνισε πως οι δήμαρχοι στάθηκαν και σε άλλα ζητήματα όπως η υποστελέχωση των υπηρεσιών τους, το πρόβλημα με τη μεταφορά των μαθητών ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, η επιτάχυνση και ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των δήμων, η πολιτική προστασία, η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου κ.α.

Δύο θεσμικά ζητήματα έθεσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ενώπιον του πρωθυπουργού και των αρμόδιων υπουργών. «Η κατάργηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού στη Θεσσαλονίκη έχει δημιουργήσει προβλήματα, έχει μεγαλώσει τη θεσμική απόσταση Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ζήτησα να ξαναδούμε το θέμα της μητροπολιτικής ενότητας αλλά και ως δεύτερο ζήτημα την αξιοποίηση των υπόγειων χώρων στάθμευσης. Πρέπει να ξεπεραστεί ο σκόπελος του δασαρχείου, που το θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο επιβάλλει να έχει δεσμευτικές απόψεις», δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Με αφορμή τα έργα που υλοποιούνται και άλλα που ανακοινώθηκαν για την πόλη ο κ. Αγγελούδης υπογράμμισε πως «η Θεσσαλονίκη γυρίζει σελίδα στα έργα, αλλά γυρίζει και τη σελίδα των διεκδικήσεων», καταλήγοντας πως «η διεκδίκηση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, να είναι οργανωμένη και να εδράζεται σε αυτό που πραγματικά θέλουν οι πολίτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ