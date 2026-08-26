ΗΠΑ: Στο 3,7% ο PCE τον Ιούλιο - Ανάπτυξη 1,5% το β' τρίμηνο

Σύμφωνα με την έκθεση, το προσωπικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,4%, ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,2%.

Μικρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, σύμφωνα με τον «αγαπημένο» δείκτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), δίνοντάς της περισσότερο «περιθώριο» ώστε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE - Personal Consumption Expenditures) αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηναία βάση σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείο Εμπορίου. Ο ετήσιος ρυθμός ανήλθε στο 3,7%. Και οι δύο μετρήσεις ήταν κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερες από τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών του Dow Jones.

Ο δομικός PCE, που δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας αυξήθηκε κατά 0,2% τον Ιούλιο και διαμορφώθηκε στο 3,3% σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση, το προσωπικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,4%, ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,2%.

Οι τιμές των αγαθών μειώθηκαν κατά 0,1% τον μήνα, κυρίως λόγω της πτώσης κατά 2,7% στις τιμές της βενζίνης και άλλων ενεργειακών αγαθών, καθώς και της μείωσης κατά 0,9% στις τιμές επίπλων και διαρκών οικιακών αγαθών.

Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,3%, με σημαντική συμβολή από την άνοδο 1,2% στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις ασφαλίσεις, καθώς και την αύξηση 0,3% στο κόστος στέγασης.

Η έκθεση δημοσιεύεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αξιωματούχοι της Fed εξετάζουν την επόμενη κίνηση της νομισματικής πολιτικής, καθώς ο πληθωρισμός, παρά τις γενικά ήπιες μηνιαίες μετρήσεις, παραμένει αρκετά πάνω από τον στόχο του 2%.

Καθώς η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) δεν συνεδριάζει τον Αύγουστο, οι αξιωματούχοι έχουν μια μικρή «παύση» πριν από την επόμενη συνεδρίαση. Οι αγορές αποτιμούν σήμερα πιθανότητα μόλις 1 στις 3 για κάποια κίνηση τότε, ενώ η μεγαλύτερη πιθανότητα για αύξηση επιτοκίων τοποθετείται τον Δεκέμβριο.

Οι αξιωματούχοι της Fed θα συγκεντρωθούν αυτή την εβδομάδα στο Τζάκσον Χολ του Γουαιόμινγκ με την ομιλία του επικεφαλής Κέβιν Γουόρς να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Στο 1,5% η ανάπτυξη το β' τρίμηνο

Η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,5% το β΄ τρίμηνο, αν και οι επιμέρους δείκτες έδειξαν ισχυρότερες καταναλωτικές δαπάνες και επιχειρηματικές επενδύσεις από ό,τι είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Η ετησιοποιημένη αύξηση του προσαρμοσμένου στον πληθωρισμό ΑΕΠ συγκρίνεται με αύξηση 2,1% το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση που δημοσίευσε το Bureau of Economic Analysis.

Οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αποτελούν περισσότερο από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας, αυξήθηκαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας ισχυρότερη αύξηση από την εκτίμηση του 3,2%. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία εκτός του τομέα της κατοικίας αυξήθηκαν με ρυθμό 8,5%.

Ένας στενότερος δείκτης της υποκείμενης ζήτησης, οι τελικές πωλήσεις σε ιδιώτες εγχώριους αγοραστές, αυξήθηκε κατά αναθεωρημένο 4,2% το δεύτερο τρίμηνο στην μεγαλύτερη αύξηση σε διάστημα άνω των τριών ετών, σε σύγκριση με την αρχική εκτίμηση του 3,9%. Ο δείκτης δεν περιλαμβάνει τις καθαρές εξαγωγές, τα αποθέματα και τις δημόσιες δαπάνες.

Οι δημόσιες δαπάνες μειώθηκαν κατά 1% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο, αντανακλώντας μια απότομη πτώση στις δαπάνες που δεν σχετίζονται με την άμυνα.