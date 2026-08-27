Στην Τεχεράνη η ηγεσία του Κατάρ σε μια προσπάθεια επανέναρξης της διπλωματίας

Τεχεράνη και Μουσκάτ πραγματοποιούν διαπραγματεύσεις τις τελευταίες εβδομάδες για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε σήμερα στην Τεχεράνη με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ -χώρα μεταξύ των βασικών μεσολαβητών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν- σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης των διπλωματικών προσπαθειών, μια μέρα πριν από τη συμπλήρωση έξι μηνών από την έναρξη του αμερικανικοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν.

Η επίσκεψη της καταριανής ηγεσίας στην ιρανική πρωτεύουσα έρχεται μετά την ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τις ανακοινώσεις της Ουάσινγκτον να αυξήσει την οικονομική πίεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μια κίνηση που ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ χαρακτήρισε «ολοκληρωτικό οικονομικό πόλεμο».

«Συνάντηση και συζήτηση μεταξύ του πρωθυπουργού και υπουργού Εξωτερικών του Κράτους του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι και του Αμπάς Αραγτσί υπουργού Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση, μεταδίδοντας πλάνα από τη συνάντηση.

Το ΥΠΕΞ του Κατάρ σε σύντομη ανακοίνωσή του ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι συζήτησαν ένα προτεινόμενο σταδιακό πλαίσιο που περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός προσωρινού κοινού θαλάσσιου διαδρόμου μεταξύ των δύο χωρών για τα Στενά του Ορμούζ.

Τεχεράνη και Μουσκάτ πραγματοποιούν διαπραγματεύσεις τις τελευταίες εβδομάδες για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Την Τρίτη οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο αυτών χωρών συζήτησαν για μια συμφωνία-πλαίσιο που καθορίζει έναν «προσωρινό διάδρομο» ναυσιπλοΐας εντός των Στενών που προβλέπει μια επιχείρηση αποναρκοθέτησης σε αυτό το στρατηγικής σημασίας πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο.

Χθες Τετάρτη οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτεύχθηκαν «ορισμένες συμφωνίες» με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των Στενών, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από τη ναυσιπλοΐα στη θαλάσσια οδό, τονίζοντας ωστόσο ότι τα Στενά δεν θα ανοίξουν ξανά αν οι ΗΠΑ δεν αποδεχτούν τους όρους της συμφωνίας αυτής. Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση των Φρουρών, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα Στενά δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Ο πόλεμος που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν συμπληρώνει έξι μήνες, με τις μάχες να έχουν σε μεγάλο βαθμό σταματήσει, αλλά χωρίς να διαφαίνεται καμία διπλωματική πρόοδος στον ορίζοντα.

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τα σχέδιά της για νέες κυρώσεις με σκοπό να απομονωθεί οικονομικά το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων μέτρων σε βάρος εμπορικών εταίρων της Τεχεράνης.

Ο Γαλιμπάφ κάλεσε σήμερα σε εθνική ενότητα απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε «ολοκληρωτικό οικονομικό πόλεμο», προειδοποιώντας ότι η εσωτερική διχόνοια είναι «ακριβώς αυτό που θέλει ο εχθρός».

Σήμερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε στο Fox News ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, τονίζοντας ότι όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ