Ευρωαγορές: Ήπιες διακυμάνσεις μετά τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ

Με ήπιες διακυμάνσεις κινήθηκαν οι βασικοί δείκτες των ευρωαγορών στη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να κλείνει στις 656,41 μονάδες υποχωρώντας οριάκα κατά 0,1%.

Με ήπιες διακυμάνσεις κινήθηκαν οι βασικοί δείκτες των ευρωαγορών στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μετά την ανακοίνωση από το Ιράν και το Ομάν για την επίτευξη συμφωνιών σχετικά με τη διαχείρισή τους.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε στις 656,41 μονάδες, υποχωρώντας οριάκα κατά 0,1%. Ο Eurostoxx 50 ενσχύθηκε 0,30% στις 6.475 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης πρόσθεσε 0,19% στις 26.315 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημέιωσε κέρδη 0,27% στις 8.462 μονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 διολίσθησε 0,07% στις 10.878 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιήθηκε 0,31% στις 52.882 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 βρέθηκε στο +0,05% στις 20.067 μονάδες.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παρέμειναν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Oι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτεύχθηκαν «ορισμένες συμφωνίες» με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από τη ναυσιπλοΐα στη θαλάσσια οδό, τονίζοντας ωστόσο ότι τα Στενά δεν θα ανοίξουν ξανά αν οι ΗΠΑ δεν αποδεχτούν τους όρους της συμφωνίας αυτής.

Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση των Φρουρών, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα Στενά δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες εξακολουθούν να εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας.

Παράλληλα, στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής, τη θέση της υπέρ της αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εξέφρασε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Ιζαμπέλ Σνάμπελ καθώς η σύγκρουση διαρκείας στη Μέση Ανατολή και η εκπληκτικά ανθεκτική οικονομία της Ευρωζώνης θέτουν ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό. «Με τα τρέχοντα επιτόκια, ο πληθωρισμός είναι απίθανο να επιστρέψει στον στόχο μεσοπρόθεσμα και επομένως θα είναι απαραίτητη περαιτέρω σύσφιξη», επεσήμανε.

Τέλος, οι επενδυτές περιμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της Nvidia, όχι μόνο για το τι θα δείξουν για τον γίγαντα των τσιπ, αλλά κυρίως για το τι σημαίνουν για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και για την ίδια την αγορά. Η εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα για το β' οικονομικό τρίμηνο, το οποίο έληξε στις 31 Ιουλίου.