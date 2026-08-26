ΗΠΑ: Fed, NASA, υπουργείο Δικαιοσύνης και Γερουσία έπεσαν θύματα κινέζων χάκερ

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι κατέσχεσε domains που χρησιμοποιούνταν από δύο πλατφόρμες κυβερνοεπιθέσεων, γνωστές ως «QScan» και «QTRouter».

Την εξάρθρωση μίας κινεζικής επιχείρησης κυβερνοκατασκοπείας ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, η οποία φαίνεται πως είχε παραβιάσει τα συστήματα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, της NASA, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), της Γερουσίας και άλλων ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι κατέσχεσε domains που χρησιμοποιούνταν από δύο πλατφόρμες κυβερνοεπιθέσεων, γνωστές ως «QScan» και «QTRouter», οι οποίες, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, αποτελούσαν μέρος της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Επιπλέον, σημείωσε ότι οι πλατφόρμες αυτές λειτουργούσαν από μια εταιρεία με έδρα την Κίνα, την Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company, μεταξύ των πελατών της οποίας συγκαταλέγονται η υπηρεσία πολιτικών πληροφοριών της Κίνας, το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας, καθώς και ο στρατός της, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός.

Εμπειρογνώμονες που παρακολουθούν την κινεζική δραστηριότητα στον κυβερνοχώρο δήλωσαν στο Reuters, ότι ιδιωτικοί ανάδοχοι πραγματοποιούν συστηματικά εισβολές μεγάλης εμβέλειας για λογαριασμό διαφόρων κινεζικών κυβερνητικών φορέων.

«Την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των εταιρειών που προσφέρουν εξειδικευμένες επιθετικές υπηρεσίες έχει εκτοξευθεί», δήλωσε ο Ντακότα Κέρι, αναλυτής για την Κίνα στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας SentinelOne.