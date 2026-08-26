Meta: Συμβιβασμός-μαμούθ με τις Πολιτείες των ΗΠΑ για τον εθισμό ανηλίκων στα social media

Η Meta αποτρέπει μια από τις πιο προβεβλημένες δικαστικές δοκιμασίες σχετικά με τις κατηγορίες ότι οι εταιρείες social media βλάπτουν τους νεαρούς χρήστες.

Η Meta συμφώνησε να καταβάλει έως και 16,68 δισ. δολάρια στα πλαίσια εξωδικαστικού διακανονισμού της μεγάλης νομικής διαμάχης της με 29 πολιτείες των ΗΠΑ σχετικά με φερόμενες παραλείψεις στην προστασία των παιδιών και τον εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Reuters, η Meta κατέληξε σε συμβιβασμό για την επίλυση αγωγών που είχαν καταθέσει οι αμερικανικές πολιτείες, με τις οποίες κατηγορούσαν την εταιρεία ότι σχεδίασε το Instagram και το Facebook με σκοπό να εθίσει τα παιδιά, παραπλάνησε τους καταναλωτές για την ασφάλειά τους και συνέλεξε παράνομα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.

Επιπλέον, η Meta δεσμεύτηκε να εφαρμόσει προκαθορισμένα ημερήσια όρια χρήσης και νυχτερινό αποκλεισμό για τους έφηβους χρήστες στις εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, να ενισχύσει τα συστήματα επαλήθευσης ηλικίας προκειμένου να αποτρέψει την πρόσβαση των παιδιών σε ακατάλληλο περιεχόμενο, καθώς και να παρέχει επιπλέον εργαλεία για γονείς και κηδεμόνες.

Η συμφωνία επετεύχθη κατά τη διάρκεια δίκης σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, αποτρέποντας έτσι μια από τις πιο προβεβλημένες δικαστικές δοκιμασίες σχετικά με τις κατηγορίες ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης βλάπτουν τους νεαρούς χρήστες.

Ο εισαγγελέας της Καλιφόρνια Ρομπ Μπόντα εξέφρασε ικανοποίηση για τη συμφωνία η οποία «θα κάνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λιγότερο επικίνδυνα για τα παιδιά», ενώ ο ίδιος επισήμανε και τις «μαζικές αλλαγές» στις οποίες η Meta έχει συναινέσει να προχωρήσει στον μηχανισμό προστασίας των νεαρής ηλικίας χρηστών.

Αυτοί οι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου κύματος δικαστικών προσφυγών από πολιτείες, τοπικές κυβερνήσεις, σχολικές περιφέρειες και ιδιώτες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η Meta και άλλες εταιρείες social media πυροδότησαν μια εθνική κρίση ψυχικής υγείας στους νέους.

Η ομοσπονδιακή δίκη κάλυπτε τις κατηγορίες των γενικών εισαγγελέων της Καλιφόρνια, του Κολοράντο, του Κεντάκι και του Νιου Τζέρσεϊ ότι η Meta παραβίασε την εγχώρια νομοθεσία τους για την προστασία των καταναλωτών. Επίσης, κάλυπτε τις καταγγελίες των 29 πολιτειών ότι η Meta παραβίασε τον ομοσπονδιακό νόμο για την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών στο διαδίκτυο (COPPA), καθώς συνέλεγε προσωπικά δεδομένα από χρήστες που γνώριζε ότι ήταν παιδιά, χωρίς γονική ειδοποίηση ή συγκατάθεση, και χρησιμοποιούσε αυτά τα δεδομένα για την εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης και Generative AI.

Η Meta έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι έχει εργαστεί σκληρά για την προστασία των παιδιών στις πλατφόρμες της. Μάλιστα, έχει υποστηρίξει ότι δεν θα μπορούσε να έχει παραπλανήσει τους καταναλωτές σχετικά με το αν οι υπηρεσίες της είναι εθιστικές, επειδή ο «εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ψυχιατρική πάθηση.