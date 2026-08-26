Austriacard: Στα 186,6 εκατ. ευρώ τα έσοδα το α' εξάμηνο

Τα EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 19,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10%, ενώ το περιθώριο EBITDA υποχώρησε κατά 40 μονάδες βάσης στο 10,4%.

Στα 186,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα έσοδα της Austriacard για το α' εξάμηνο του 2026, αυξημένα κατά 14% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Παράλληλα, στο β' τρίμηνο, τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι βασικοί παράγοντες της αύξησης ήταν οι λύσεις Digital Technologies και Ταυτοποίησης & Πληρωμών (Identity & Payment) ενώ οι γεωγραφικοί τομείς WEST και MEA ήταν οι ξεκάθαροι πρωταγωνιστές.

Οι λύσεις Digital Technologies κατέγραψαν αύξηση εσόδων κατά 93%, με υποστήριξη από την επιταχυνόμενη υλοποίηση μεγάλης κλίμακας έργων ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, τα οποία προσέθεσαν περίπου 14 εκατ. ευρώ στα έσοδα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Επιπλέον, τα έσοδα από τις λύσεις Identity & Payment αυξήθηκαν κατά 13% λόγω της ισχυρής ανάπτυξης από πελάτες Fintech στον τομέα WEST και στις λύσεις ταυτοποίησης πολιτών (citizen authentication) στον τομέα MEA.

Τα EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 19,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10%, ενώ το περιθώριο EBITDA υποχώρησε κατά 40 μονάδες βάσης στο 10,4%.

Η υποχώρηση αυτή αποδίδεται στα αυξημένα έξοδα προς τρίτους (εξωτερική ανάθεση) σχετικά με τα έργα ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, στη συμπίεση των περιθωρίων στις λύσεις Document Lifecycle Management, ιδίως στην αγορά της Ρουμανίας, και στα έκτακτα έξοδα που προέκυψαν από το διακανονισμό του παλαιού προγράμματος συμμετοχής της Διοίκησης 2022-2025 καθώς και στη δημόσια πρόταση εξαγοράς της DNP.

Εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων σχετικά με τις λογιστικές επιπτώσεις του διακανονισμού του παλαιού προγράμματος συμμετοχής της Διοίκησης και του υφιστάμενου προγράμματος παροχής μακροπρόθεσμων κινήτρων LTI, καθώς και της δημόσιας πρότασης της DNP, τα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε 21,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα 14% σε συγκρίσιμη βάση.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 5,8 εκατ. ευρώ με αύξηση 135% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2025, λόγω της αύξησης των κερδών EBIT κατά 22% αλλά και των έκτακτων κερδών 2,2 εκατ. ευρώ από την πώληση μειοψηφικής συμμετοχής ποσοστού 25% στη SEGLAN S.L.

Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε εκροές 9,3 εκατ. ευρώ και επηρεάστηκαν αρνητικά από την ταμειακή εκροή που σχετίζεται με το διακανονισμό του

παλαιού προγράμματος συμμετοχής της Διοίκησης και, κυρίως, τη συσσώρευση κεφαλαίου κίνησης (επίπτωση 26 εκατ. ευρώ στις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες), η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση τόσο των συμβατικών περιουσιακών στοιχείων όσο και των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων.

Τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν λόγω των έργων ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και των έργων Ταυτοποίησης & Πληρωμών (Identity & Payment) στους γεωγραφικούς τομείς CEE και ΜΕΑ. Οι εμπορικές απαιτήσεις αυξήθηκαν λόγω του χρονισμού της τιμολόγησης των έργων ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα καθώς και των έργων για λύσεις Ταυτοποίησης (Identity) στον τομέα MEA. Η αύξηση των λοιπών απαιτήσεων αποδίδεται κυρίως σε απαιτήσεις ΦΠΑ και αναβαλλόμενες δαπάνες.

Ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου ανήλθε στα 103,9 εκατ. ευρώ (έναντι 81,6 εκατ. ευρώ το Έτος 2025), καθώς η προαναφερθείσα συσσώρευση κεφαλαίου κίνησης χρηματοδοτείται μέσω συνδυασμού ταμειακών διαθεσίμων και άντλησης δανειακών κεφαλαίων. Ο δείκτης Μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 2,1 φορές, βελτιωμένος έναντι 2,3 φορές το 6Μ 2025.

Προοπτικές 2026

Η Διοίκηση παραμένει επικεντρωμένη στην εφαρμογή της στρατηγικής κατά το Β' Εξάμηνο 2026, υποστηριζόμενη από το συμβασιοποιημένο χαρτοφυλάκιο έργων και την ισχυρή ζήτηση σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου. Επιπλέον, αναθεώρησε ανοδικά το στόχο αύξησης των εσόδων του Ομίλου για το έτος 2026 σε χαμηλό διψήφιο ποσοστό, έναντι του στόχου για υψηλό μονοψήφιο ρυθμό αύξησης που ανακοινώθηκε στις αρχές του έτους.

Η αύξηση των εσόδων του Ομίλου το Β’ Εξάμηνο 2026 αναμένεται να στηριχθείκυρίως στη διατηρούμενη σταθερή ανάπτυξη από πελάτες Fintech, τόσο στη Δυτική Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, καθώς και στις παραγγελίες για ασφαλείς εκτυπώσεις (secure document printing) και λύσεις Ταυτοποίησης (Identity) στην Αφρική.

Παράλληλα, η Διοίκηση αναθεωρεί την εκτίμησή της σχετικά με το περιθώριο EBITDA του Ομίλου για το έτος 2026, αναμένοντας συμπίεση του περιθωρίου έναντι του 2025, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης στην αρχή του έτους για διεύρυνση του περιθωρίου. Αυτό αντικατοπτρίζει τη συμπίεση των περιθωρίων στις λύσεις Document Lifecycle Management στον τομέα CEE καθώς και τις χαμηλότερες τιμές πώλησης τραπεζικών καρτών τόσο στον τομέα CEE όσο και στην αγορά της Τουρκίας, εν μέσω εντεινόμενου ανταγωνισμού στην αγορά και της συνεχιζόμενης μακροοικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου για το έτος 2026 αναμένεται να επιβαρυνθούν από πρόσθετα, μη-προϋπολογισμένα έξοδα, εκτιμώμενα σε περίπου 6 εκατ. ευρώ στο σύνολο, σχετικά με τη δημόσια πρόταση της DNP, το γεγονός αλλαγής ελέγχου (change-of-control event) και το διακανονισμό του παλαιού προγράμματος συμμετοχής της Διοίκησης 2022-2025. Βάσει των προαναφερθέντων παραγόντων, η Διοίκηση αναμένει τώρα οριακή μείωση έναντι του 2025 στα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου για το έτος 2026, παρά το εκτιμώμενο χαμηλό διψήφιο ποσοστό αύξησης των εσόδων. Τέλος, η Διοίκηση εκτιμά ότι οι Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες του Ομίλου για το έτος 2026 θα παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητες έναντι του 2025.

Δήλωση του προέδρου ΔΣ και CEO, Μανώλη Κοντού

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Μανώλης Κόντος, δήλωσε: «Το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει αυτό που είχαμε δεσμευτεί από την αρχή της χρονιάς: η επιστροφή σε αναπτυξιακή πορεία δεν περιορίζεται σε ένα τρίμηνο, αλλά συνεχίζεται σταθερά. Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων επιταχύνθηκε στο Β’ Τρίμηνο, με τη συμβολή και των τριών γεωγραφικών τομέων, ενώ οι λύσεις Digital Technologies και Ταυτοποίησης & Πληρωμών (Identity & Payment) ηγήθηκαν της επίδοσης. Οι στρατηγικές επιλογές των προηγούμενων ετών - οι αγορές στις οποίες εισήλθαμε, οι ικανότητες που αναπτύξαμε, οι πελατειακές σχέσεις που εμβαθύναμε - αποτυπώνονται πλέον καθαρά στα οικονομικά μας μεγέθη, με εύρος και συνέπεια που μας δίνουν εμπιστοσύνη για το μέλλον.

Οι προοπτικές κερδοφορίας για το σύνολο του έτους, ωστόσο, αναμένεται να ακολουθήσουν διαφορετική πορεία από αυτή των εσόδων. Ο έντονος ανταγωνισμός τιμών στις τραπεζικές κάρτες σε τμήματα του τομέα CEE και στην Τουρκία, σε συνδυασμό με τη διαρθρωτική μετεξέλιξη των λύσεων Document Lifecycle Management προς την ψηφιακή επικοινωνία, ασκούν πίεση στα περιθώρια κερδοφορίας των συγκεκριμένων λύσεων. Αντιμετωπίζουμε αυτούς τους παράγοντες μέσα από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των λύσεων Digital Technologies, των ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ταυτοποίησης Πολιτών και των λύσεων Πληρωμών (Payment) που εστιάζουν στους πελάτες Fintech, διατηρώντας παράλληλα πειθαρχημένη προσήλωση στην εκτέλεση και στην ποιότητα του μείγματος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Επιπλέον, η διαδικασία της δημόσιας πρότασης εξαγοράς της DNP και ο διακανονισμός του παλαιού προγράμματος συμμετοχής της Διοίκησης θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του 2026 με έκτακτα έξοδα, η ταμειακή επίπτωση των οποίων θα αντισταθμιστεί σε μεγάλο βαθμό από την εκτιμώμενη σημαντική βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης στο Β’ Εξάμηνο του έτους. Αυτές είναι οι προκλήσεις που διαχειριζόμαστε. Η στρατηγική μας κατεύθυνση παραμένει σαφής.

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου αντικατοπτρίζουν το έργο που έχει συντελεστεί εδώ και αρκετά χρόνια: την αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων και ικανοτήτων, την επέκταση σε νέες αγορές και την ενδυνάμωση μακροχρόνιων πελατειακών σχέσεων. Βλέπουμε τις λύσεις Digital Technologies να μεταβαίνουν από πιλοτικά έργα σε υλοποιήσεις μεγάλης κλίμακας, τις λύσεις Ταυτοποίησης (Identity) στον τομέα ΜΕΑ να εξελίσσονται σε ευκαιρίες επαναλαμβανόμενων εσόδων, καθώς και τη συνεχή ανάπτυξη από πελάτες Fintech και neobank στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ.

Με την ολοκλήρωση της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης της DNP, η AUSTRIACARD παραμένει προσηλωμένη στην εκπλήρωση της Προϋπόθεσης και Αίρεσης σε εκκρεμότητα. Εφόσον εκπληρωθεί η Προϋπόθεση και Αίρεση σε εκκρεμότητα και ολοκληρωθεί η συναλλαγή, η προτεινόμενη συνένωση με τη DNP αναμένεται να δημιουργήσει μια πλατφόρμα με συμπληρωματική γεωγραφική παρουσία, διευρμένες ικανότητες και πελατειακή βάση στην Ευρώπη, στην Ασία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρεται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρότασης, η DNP έχει δηλώσει την πρόθεσή της να στηρίξει τη συνέχιση της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου. Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στην εξυπηρέτηση των πελατών μας, στη στήριξη των ανθρώπων μας και στην αξιοποίηση κάθε μελλοντικής

ευκαιρίας».