Ο Κυρ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με την υποψήφια για τη θέση του γγ του ΟΗΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την υποψήφια για τη θέση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την υποψήφια για τη θέση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ.

Όπως ανέφεραν πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κ. Ροντρίγκες Μπιρκέτ ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για το πρόγραμμά της και τις προτεραιότητές της για τον Οργανισμό. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας στον ΟΗΕ και τη στήριξη της χώρας μας στη διεθνή πολυμέρεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ