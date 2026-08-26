Πυρκαγιά από drone κατέστρεψε αποθήκη της ρωσικής Wildberries στην περιοχή Ταμπόφ της Ρωσίας

Επίθεση ουκρανικών drones προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά η οποία κατέστρεψε αποθήκη που ανήκει στη ρωσική διαδικτυακή εταιρεία λιανικού εμπορίου Wilberries

Επίθεση ουκρανικών drones προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά η οποία κατέστρεψε αποθήκη που ανήκει στη ρωσική διαδικτυακή εταιρεία λιανικού εμπορίου Wilberries, ανέφεραν νωρίς σήμερα αξιωματούχοι.

Δύο άτομα τραυματίσθηκαν κατά την επίθεση που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα στην περιοχή Ταμπόφ της Ρωσίας, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Γιεβγκένι Περβίσοφ μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή ΜΑΧ.

Η αποθήκη «καταστράφηκε ολοσχερώς» δήλωσε ο ίδιος. Νωρίτερα είχε πεί ότι περίπου 100.000 τετραγωνικά μέτρα καίγονται, δηλαδή μια έκταση που αντιστοιχεί σε 14 γήπεδα ποδοσφαίρου. Η Ουκρανία άρχισε να πλήττει τις αποθήκες της εταιρείας Wilberries από τα μέσα Ιουλίου, ενώ τις τελευταίες μέρες επέκτεινε τις επιθέσεις της εναντίον αποθηκών της δεύτερης μεγαλύτερης διαδικτυακής εταιρείας λιανικού εμπορίου Ozon.

Περισσότερες από 20 αποθήκες των εταιρειών Wilberries και Ozon, με επιφάνεια 1,9 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων έχουν δεχθεί επιθέσεις, πολλές από τις οποίες έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές που επακολούθησαν, σύμφωνα με αναλύσεις δορυφορικών φωτογραφιών που έκανε το Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ